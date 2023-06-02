Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

По мнению психолога, крепкие отношения — это те, в которых партнерам удалось договориться.

Недавно в сети появились информация о том, что Никита Джигурда и Марина Анисина не живут вместе, так как супруга эпатажного артиста с совместными наследниками решила переехать в Турцию. Подогревало сплетни о разладе в отношениях и то, что Джигурду все чаще стали видеть в компании Анастасии Волочковой. После переживаний в обществе пара официально опровергла слухи о расставании. 5-tv.ru решил поинтересоваться у психолога и гештальт-терапевта Ирины Рейнбах о том, почему супруги могут не проводить вместе время и даже жить раздельно, но сохранять любовные отношения.

Существует «социальное» понятие брака, а есть «личностное». Для большей части населения брак — это поставить подпись в ЗАГСе, жить в одной квартире, воспитывать детей и заниматься совместным бытом. Другие считают, что союз свершается на небесах, поэтому они не спешат омрачать его подписью в акте гражданского состояния. Есть и такие люди, кто считает, что дети — это лишний атрибут семьи.

У каждого свое понимание отношений, но именно это дает возможность выбора человеку. Это и объясняет характер отношений Марины Анисиной и Никиты Джигурды. Им так удобно, комфортно и они считают это нормальным.

«В праве ли мы осуждать? Не знаю. Крепкие отношения это те, в которых партнерам удалось договориться. И что такого в том, что они видятся раз в три года и живут в разных странах?» — спрашивает психолог.

Общественность считает, что Анисина разрешает своему мужу по отношению к ней слишком много вольностей. Однако эксперт отмечает, что мы не знаем внутренней стороны.

«Возможно, это договоренность и выгода каждого, например, пиар, ведь известно, что хейт чаще выстреливает, чем что-то хорошее. А, может быть, и нет. Каждый выполняет определенную роль в таких отношениях. Он — такой агрессор, а она — жертва, и всем хорошо. Все имеют свою выгоду», — объясняет Рейнбах.

Несмотря на то, что они не живут вместе, у них есть ощущение семьи. Гештальт-терапевт утверждает, что головой человек может понимать все, что угодно, но ощущения не всегда такие же, как понимание. И бывает просто штамп в паспорте кардинально меняет чувства. Есть вероятность, что именно в этом суть такого союза.

Психолог предложила вообразить картину отношений на расстоянии.

«Давайте представим, у меня есть муж, у нас есть дети, мы в хороших отношениях и при всем при этом, я не обременена семейными обязанностями в виде стирки, уборки, готовки. Я не занимаюсь „встречанием и провожанием“ мужа на работу, ссорами, недовольствами моими и его», — говорит психолог.

Оба человека чувствуют себя хорошо в таком формате. По мнению психолога, здесь даже присутствует секс. Он может быть бурным и животным. Более того, никто не запрещал видеозвонки благодаря которым также можно удовлетвориться.

Что касается наследников, здесь психолог задает риторический вопрос: «А много ли получают внимания дети, которые живут с отцами, которых всегда нет рядом, и даже когда они дома, им не до детей?»

«Возможно, зная, что есть папа, с которым поддерживается общение и встречи, пускай редкие, подарки внимание и любовь, это и есть лучший папа», — подытоживает гештальт-терапевт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анисина ответила на слухи о расставании с Джигурдой.