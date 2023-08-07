Больше никакого бардака: как самому смастерить органайзер под садовые инструменты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer; 5-tv.ru

Есть простые и нехитрые способы организовать пространство под садовый инвентарь. В помощь — деревянный поддон, старое ведро и грабли.

За окном лето, а значит, прибавилось хлопот на огороде и придомовом участке. Чтобы работа шла быстрее, нужно много садового инвентаря и разного инструмента. Но аккуратно сложить все это получается не всегда. В итоге ведра, грабли, лопаты и секаторы часто мешаются под ногами. А главное, быстро ржавеют и приходят в негодность.

Решить эту проблему можно. Например купить специальный органайзер. Правда, стоит он недешево. Гораздо выгоднее соорудить его самому из подручных материалов. О том, как это сделать, узнала «Самая полезная программа».

Как смастерить органайзер для инвентаря из садовых инструментов

Игорю Гладникову из города Пушкино для этого понадобились старое ведро, вилы, грабли и деревянный поддон. Все это мастер сначала покрасил, а затем поочередно прикрепил с помощью саморезов к сараю.

Так, интересным и многофункциональным решением стало металлическое ведро. В горизонтальном положении это целый мини-органайзер: сверху на него можно повесить шланг, ручку использовать как сушилку для перчаток, а внутреннюю часть — в качестве полки.

По-новому теперь можно использовать и деревянный поддон — в него удобно складывать главный инвентарь для огорода — грабли, щетки, тяпки и лопаты. На виду у садовода и более мелкий инструмент — секаторы, сучкорезы и плоскогубцы. Здесь на помощь пришли старые грабли, на которые, к счастью, больше не придется наступать.

«Прибитые к стене грабли будут выполнять роль вешалки для инструмента. На вилы повешу миникосы. Получился отличный красивый уголок садоводов. Эту самоделку сделать совершенно несложно. А самое главное — это все бесплатно», — делится впечатлениями Игорь Гладников.

Как смастерить органайзер для инвентаря из деревянного поддона

Борис Бортес из Москвы — еще один мастер на все руки. Он сделал автономный органайзер для инструмента, а за основу тоже взял деревянный поддон. Правда, сначала его разобрал, смастерил деревянный щит и потом привел доски в порядок при помощи рубанка.

Когда основа стала идеально ровной, Борис прикрутил к ней ножки и как следует отшлифовал всю конструкцию, а затем обжег газовой горелкой.

Из остатков поддона москвич сделал крепления для инструментов и установил его на деревянный щит. Дополнил изделие мастер железными крючками по бокам — теперь можно пользоваться.

Сооружение получилось тоже многофункциональным и удобным: с каждой стороны предусмотрены несколько секций под дачный инвентарь с длинными ручками, а мелкий инструмент можно подвесить сбоку. Более того, есть полочка в основании конструкции, она хорошо подойдет под какую-нибудь мелочь, например, под те же перчатки.

Читайте также Мебель для пикника своими руками: как смастерить раскладной стол и прочный шатер

Как смастерить органайзер для садового инвентаря из обычной доски

Еще один умелец — Андрей Котов из города Светлограда Ставропольского края. Он сделал полку для садового инструмента из обычной доски, а в качестве крепежа для инвентаря использовал деревянные треугольники. Их мастер соединил с доской двумя саморезами на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Так, чтобы влезали, например, две лопаты или грабли. Осталось только покрыть органайзер морилкой и закрепить на стене.

«То есть пола инструмент не касается, а значит, не будет соприкасаться землей и гнить в воде, хоть и незначительные осадки попадать все же будут. Но это все-таки лучше, чем если бы инвентарь стоял на земле», — рассказывает мастер из Ставрополья.

Как смастерить органайзер для садового инвентаря в сарае

А Олег Колесниченко из Санкт-Петербурга решил сделать органайзер для садового инвентаря у себя в сарае на даче. Для этого умелец сначала соорудил из обрезной доски стеллаж во всю стену, а следом установил полки. На центральной раме справа мастер прикрепил дополнительные полки во избежание лишней нагрузки на конструкцию, если на нее, к примеру, встать ногой.

Читайте также Нашла коса на камень: какой инструмент не сломается в самом заросшем огороде

«Каждую доску крепил к горизонтальным перемычкам — одним саморезом, доски верхней полки — двумя», — уточняет умелец.

В стеллаже он планирует разместить коробки и мелкий инвентарь, а под габаритный инструмент решил смастерить специальные кронштейны. Для этого дачник оборудовал так называемую стеновую планку, на которой свободно перемещаются кронштейны. Держатся они надежно и легко выдерживают несколько лопат.

Теперь в сарае у Олега полный порядок, да и свободного места стало заметно больше.