Мебель для пикника своими руками: как смастерить раскладной стол и прочный шатер

Фото, видео: www.globallookpress.com / Debi Treloar; 5-tv.ru

Мебель для отдыха на природе — приятное, но дорогое удовольствие. Но если руки на месте и энтузиазм — тоже, удобное изделия реально смастерить своими силами.

Лето — пора отпусков и отдыха на природе. Но современному человеку даже в лесу хочется комфорта. На рынке полно товаров для походов и пикника — от раскладных стульев и столов до портативных холодильников и электрогенераторов. Правда, стоит все это немало, но создать комфортные условия на берегу озера или дачном участке вполне можно собственными руками и практически бесплатно. О том, как это сделать, узнала «Самая полезная программа».

Как смастерить складной столик для пикника из дерева и металла

Михаил Лавров из Мценска, например, решил смастерить портативный столик для пикника. Для этого мастер взял профильную трубу размером 20 на 20 миллиметров и сварил из нее каркас 120 сантиметров в длину и 60 — в ширину. После этого сделал в центре еще две перемычки.

Следующий шаг — ножки. Их Михаил тоже изготовил из профильной трубы и скрепил болтами и гайками для подвижности. Остается только приварить на центральных перемычках три петли, разрезать каркас пополам и установить столешницу.

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«В качестве столешницы возьму остатки десятой фанеры. Фанера. Сорт, правда, четыре на четыре (самый бюджетный вид материала, в котором допускается максимальное количество дефектов — Прим.ред.). Ну да ладно, с сучками даже симпатичней. Сверху покрыл фанеру маслом. Чтобы удобнее переносить стол, понадобятся ручки. Их решил сделать из кусков стропы», — описывает процесс мастер.

Изделие готово — за таким столом можно разместиться целой семьей. Причем ни дождь, ни ветер ему не страшны — конструкция получилась очень устойчивой и прочной. Плюс — компактной за счет складного механизма.

Как сделать стол для пикника только из дерева

А вот Алексей Тулкин из Нижнего Новгорода решил сэкономить на металле и изготовить складной стол для пикника полностью деревянным. Для этого мастер взял два куска фанеры 76 на 76 сантиметров и с помощью клея и саморезов прикрепил к ним деревянные бруски по периметру. После этого хорошенько отшлифовал детали болгаркой и скрепил две части между собой длинной петлей. Получилось что-то вроде большой деревянной книжки.

Ножки для будущего стола умелец сделал из брусков, зафиксировал их с помощью болтов и гаек. А для прочности добавил еще и выдвижной упор.

«Сейчас я буду делать замок для стола. Для этого я купил цепь для велосипедов. Одну часть замка буду фиксировать с помощью эпоксидного клея», — комментирует мастер.

Изделие тоже получилось прочным, портативным и компактным. Раскладывается оно буквально за несколько секунд и превращается в полноценный стол на несколько человек.

Как смастерить шатер для пикника своими руками

Никита Попов из Екатеринбурга позаботился о том, чтобы отдыхать на природе можно было в любую погоду — и в жару, и в дождь. Для этого он задумал смастерить специальный шатер.

Каркас собрал из металлического профиля, сварил из него складную, но при этом прочную конструкцию с подвижными узлами. Она легко крепится на рейлинги автомобиля с помощью обычных струбцин. После умелец приступил к сборке, переместившись на открытое пространство.

«Устанавливаю стойки, сделанные из удлинителей для валиков и вставленных в них болтов. По концам рычагов приклеил липучки — к ним будет крепиться стенд, который я сшил для этой конструкции», — объясняет житель Екатеринбурга.

При изготовлении тента мастер уделил особое внимание надежности изделия, потому выбрал высокопрочную и водонепроницаемую ткань. А чтобы материал можно было прочно зафиксировать к рычагам, умелец сделал крепления из стропы и липучки.

Под таким навесом ни ветер, ни дождь врасплох не застанут — можно спокойно наслаждаться свежим воздухом и вкусным шашлыком.