Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно

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Самостоятельная постройка бассейна поможет не только скрасить отдых на даче, но и значительно сэкономить деньги. Что для этого понадобится, помимо желания?

Лето хоть и считается горячим временем для отпусков, не у всех есть возможность уехать с семьей на курорт. Кроме того, большинство россиян привыкли отдыхать на дачах. Но как быть, если до ближайшего озера или реки далеко, а искупаться в жару очень хочется? Ответ напрашивается сам — установить бассейн!

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И снова проблема, позволить себе надувной бассейн может далеко не каждый. Даже самая простая модель обойдется примерно в десять тысяч рублей. Но бывалые дачники уверяют, можно существенно сэкономить, если построить бассейн самостоятельно.

Как сделать бассейн на участке из ненужных досок и старого линолеум и сэкономить на этом десятки тысяч рублей, узнала «Самая полезная программа».

Как смастерить бассейн из досок и полиэтилена

Для создания самодельного бассейна понадобятся: доски, полиэтиленовая пленка и старый линолеум. Также стоит проверить в домашнем инвентаре саморезы (и дрель) или строительный степлер.

Начинается работа со сборки каркаса. Сначала устанавливаются четыре столбика, расположенные друг от друга на расстоянии 180 и 100 сантиметров с двух сторон. А также доски, которые крепятся к столбам и образуют бортики будущего бассейна.

После вся площадь конструкции покрывается сначала линолеумом, а затем полиэтиленом. Получившееся основание закрепляется строительным степлером и саморезами. Остается только наполнить бассейн водой!

Как построить зону отдыха из плит ПВХ и металлопрофиля

Бассейн из досок и полиэтилена — задумка простая и по-настоящему летняя. Для более основательной постройки, которая простоит намного дольше, понадобятся и материалы покрепче, и усилий побольше.

Перед начал работ следует приобрести: плиты ПВХ, бетон, шлакоблок, металлопрофиль и пластиковый вкладыш для бассейна.

Первоначально под зону отдыха нужно выкопать яму с параметрами — 4 на 7 метров и глубиной в человеческий рост. Затем заложить дно камнями и залить бетоном.

Когда фундамент полностью затвердеет, с внешней стороны будущего бассейна укладывается шлакоблок. А с внутренней — плиты ПВХ. Для надежности дно бассейна можно дополнительно покрыть специальным пластиковым вкладышем.

Готово! Можно заполнять бассейн водой. В общей сложности на постройку самодельного бассейна уйдет около 2 недель. При желании пространство вокруг бассейна можно заложить металлопрофилем.

Работа пыльная, но такая зона отдыха впоследствии будет радовать не одно лето!