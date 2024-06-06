Только не квас: какая заправка для окрошки полезнее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Окрошка имеет множество вариантов заправки. Некоторые любят добавлять в нее кефир, другие — квас или минеральную воду. Истинные гурманы экспериментируют и пытаются сделать блюдо более диетическим.

Сколько людей, столько и мнений. Вот и у одного из самых популярных холодных супов в России в летний сезон — окрошке — есть множество вариантов. О ее вкусах в жаркий период ведутся нескончаемые споры, ведь каждый предпочитает свою заправку.

В разных регионах отличается еще и рецепт. Так, в Центральной России население больше склоняется к окрошке с колбасой, залитой квасом, а на Дальнем Востоке предпочитают добавлять в традиционное кушанье рыбу и дополнять кефиром.

Неутомимые гурманы любят экспериментировать с заправками и меняют классический подход к окрошке, привнося в них изюминки других национальных кухонь.

Как удивить домашних и приготовить необычное и полезное блюдо, узнал Пятый канал.

История классической окрошки

Название блюдо получило от способа подготовки ингредиентов. Чтобы получить традиционный холодный суп, все составляющие крошили (измельчали) и заливали квасом.

Читайте также С пикантной кислинкой: рецепт восхитительного салата с щавелем и яйцом пашот

Впервые рецепт самой окрошки встречается в кулинарной книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» 1790 года, однако считается, что традиционное русское кушанье появилось гораздо раньше. Прообразами его стали простые крестьянские блюда из корнеплодов: редьки и лука с добавлением сухарей и кваса. К ним могли добавлять и другие продукты, которые водились в хозяйства. Отсюда и произошли различные вариации.

Подобные кушанья встречаются и в национальных кухнях других стран. Так, белорусы в жаркие летние дни лакомятся холодником, литовцы — свекольником, азербайджанцы — овдухом, а индусы — райтом (йогуртовым супом с овощами).

Как готовить окрошку на квасе — классический рецепт блюда

Исконно русская окрошка еще со средневековых времен заправлялась исключительно квасом. Причем для блюда подходила только белая его разновидность, которая отличалась несладким, кисловатым и немного резким вкусом.

Чтобы приготовить классическую окрошку, понадобится:

Картофель — 300 г;

Вареная колбаса — 200 г;

Яйца — 3 шт;

Редис — 300 г;

Огурцы — 20 г;

Сметана — по вкусу;

Зелень — по вкусу.

Чтобы приготовить холодный суп по традиционному рецепту потребуется:

Вымыть картошку и отварить ее в кожуре в течение 20 минут. Слить кипяток, очистить корнеплод и нарезать его на кубики. Сварить вкрутую яйцо и нарезать вместе с редисом, огурцами и вареной колбасой. Порубить лук и петрушку.

Аккуратно перемешать все ингредиенты в глубокой тарелке и добавить. Украсить сметаной и зеленью.

Классическая окрошка готова. Можно наслаждаться любимым блюдом!

Окрошка на кефире с рыбой — советский рецепт блюда

Кефир в окрошку стали добавлять гораздо позже, только в советское время. Данное блюдо вытеснило хлебный напиток не по всей стране, а только в тех регионах, где активно развивалась молочная промышленность.

Основная причина подобной альтернативы заключалась в том, что в какой-то момент квас исчез из широкой продажи, так как для его приготовления требовалось время. Так, кефир вытеснил квас из традиционной окрошки на юге России, в некоторых западных регионах, на Урале и на Дальнем Востоке.

Для приготовления окрошки по советскому рецепту нужно взять:

Картофель — 2 шт;

Яйца — 2 шт;

Огурцы — 1–2 шт;

Редис — 5 шт;

Вяленую рыбу — 1 шт;

Зеленый лук — по вкусу;

Зелень — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Для приготовления окрошки нужно проделать несколько простых шагов:

Отварить картофель до готовности и яйца вкрутую и остудить. Картофель, яйца, огурцы, редиску и рыбу нарезать небольшими кусочками. Измельчить лук и зелень.

Сложить все нарезанные ингредиенты в миску и посолить по вкусу. Залить окрошку кефиром перед подачей на стол.

Простое и необычное блюдо для гурманов готово!

Окрошка на квасе — польза и вред

Читайте также Спасение в жару: особый рецепт освежающей окрошки на квасе

Главный тренд «окрошечной» моды — заправлять холодный суп квасом. Чтобы получить классическое блюдо по старинным рецептам, стоит залить кушанье кислым белым или ядреным с хреном хлебным напитком. Пикантность окрошке можно добавить, если приготовить свой квас или в покупной насыпать горсть сухарей из ржаного муки и оставить бродить на пару дней.

Однако стоит помнить, что газированный напиток может серьезно навредить желудку. Поэтому при заболеваниях ЖКТ следует есть окрошку на квасе в меньших количествах. Также окрошка на квасе — плохой друг для тех, кто мечтает похудеть. В сочетание с картофелем напиток повышает аппетит.

Окрошка на кефире — польза и вред

Любимая многими окрошка на кефире окажется полезнее, если в нее добавить более густой и жирный кефир, разведенный водой. Однопроцентный и более жидкий продукт не принесет удовольствия поклонникам традиционного российского блюда.

Чтобы усилить вкус, нужно вместо обычной воды добавить лечебно-столовую минералку. Кушанье приобретет терпкие солоноватые нотки. В жару в суп можно добавить измельченный лед.

Окрошка на кефире содержит большое количество кальция и витаминов группы В. Однако людям с непереносимостью лактозы и проблемами с ЖКТ лучше избегать данного блюда.

Окрошка на йогурте — польза и вред

Читайте также Традиционный белорусский холодник — пошаговый рецепт с фото

Эта разновидность кисломолочной заправки придает окрошке более пресный вкус, поэтому для яркости можно добавить немного лимонного сока или натурального яблочного уксуса. Для насыщенности в суп стоит опустить ложку майонеза.

Не рекомендуется подобное блюдо нельзя есть натощак, иначе оно не принесет пользы.

Окрошка на молочной сыворотке — польза и вред

Во вкусе окрошки на молочной сыворотке сочетается терпкость и легкий хмельной привкус кваса и кисломолочные солоноватые нотки. Необычная комбинация порадует каждого любителя этого холодного супа.

Сыворотка низкокалорийна и способствует хорошему пищеварению. Однако стоит воздержаться от данного продукта при непереносимости лактозы и расстройствах ЖКТ.

Окрошка на минеральной воде — польза и вред

Это самый низкокалорийный вариант супа. Для заправки поклонники окрошки часто выбирают газированную воду. Яркость кушанью можно добавить немного сока лимона, граната или кислой вишни. Это придаст окрошке не только особенный вкус, но и необычный цвет.

Однако гастроэнтерологи не рекомендуют употреблять минералку в холодном виде. Ледяная вода плохо влияет на состояние желудка и приводит к развитию язвенной болезни.

Окрошка на холодном бульоне — польза и вред

Бульон для окрошки готовится по особому рецепту. Он должен быть легким. Варить его лучше на куриной грудке, индейке или постной телятине, обязательно вырезав кусочки жира.

Читайте также Лучшая альтернатива окрошке: рецепт незабываемого гаспачо с клубникой от шефа

Бульон хорошо дополнить корнеплодами и специями, например, тимьяном и розмарином, а также добавить мелкие кусочки чеснока и зелень.

Это диетическое блюдо имеет массу положительных свойств и благотворно влияет на состояние организма. Явных противопоказаний у подобной окрошки нет, но лучше есть суп не сразу из холодильника, а дав ему нагреться до комнатной температуры.

Окрошка на томатном соке — польза и вред

Многие повара пытаются соединить блюда разных кухонь. Вот и русская окрошка нередко становится объектом экспериментов. Некоторые кулинары пытаются добавить в кушанье испанские нотки и делают его похожим на гаспачо (томатный суп).

При его приготовлении избалованным гурманам стоит соединить сок помидоров с пюре из сладкого перца, сельдерея или даже кислой вишни. Вместо обычных ингредиентов в рецепт можно добавить авокадо или фасоль. В таком случае мясную составляющую можно убрать. Окрошка и так получится довольно сытной.

Но от подобных экспериментов стоит воздержаться людям со склонностью к аллергиям. Противопоказан томатный сок тем, кто имеет проблемы с ЖКТ.