С пикантной кислинкой: рецепт восхитительного салата с щавелем и яйцом пашот

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Блюдо готовится за 15-20 минут, но исчезает со стола еще быстрее.

Свежий, консервированный, маринованный, сушеный — как сегодня только ни используют щавель в кулинарии, и в каждом виде он хорош по-своему. Кислая зеленая трава — прекрасное дополнение как к горячим блюдам, так и к холодным закускам. Рецептов их приготовления на просторах интернета — сотни. И каждый заслуживает отдельного внимания.

Когда щавель появился на русской кухне

Сейчас уже сложно поверить, что веками на Руси к щавелю на кухне даже не притрагивались. Зато умело использовали в медицинских целях — лечили ревматизм, туберкулез, кровотечения и лихорадку, а еще использовали как оберег от злых духов. Но вот с едой растение у хозяек никак не ассоциировалось.

Иностранцы в этом смысле оказались продвинутей. Те же немцы в XVII веке уже уплетали щавель за обе щеки. В XVIII-м к нему пристрастились французские аристократы, Италия тоже не отставала. И только к середине следующего столетия гастрономические представления о растении в России изменились. В народе хорошо прижилось холодное русское блюдо — ботвинья, очень напоминающее окрошку. Рецепт его приготовления в 1846-м даже включила в свою поваренную книгу русская писательница Екатерина Авдеева.

Ну а дальше с щавелем уже научились готовить пироги и щи. В суп ингредиент добавлялся в маринованном виде — как и капусту, листья растения мариновали и держали под тяжестью в кадках. То есть запасались соленьями уже всерьез и надолго.

Многие хозяйки и сегодня готовят щи по бабушкиным рецептам. А в свежем виде щавель любят добавлять, например, в летние салаты — трава прекрасно сочетается со многими овощами и специями. В этом предлагает убедиться шеф-повар Дмитрий Ознобишин. На сей раз мастер делится рецептом легкого и оригинального салата с редисом и огурцом в сметанной заправке и с яйцом пашот.

Ингредиенты для приготовления салата с щавелем

В основе блюда от гуру девять ингредиентов:

огурец — 1 штука;

редис — 2 штуки;

щавель — один пучок;

сметана — 2 столовые ложки;

винный или яблочный уксус — 1 столовая ложка;

зернистая горчица — 1 чайная ложка;

свежий зеленый базилик — маленький пучок;

яйцо — 2 штуки;

соль и перец — по вкусу.

Рецепт приготовления летнего салата с щавелем

Начать процесс шеф рекомендует с приготовления яйца пашот. Для этого сотейник нужно наполнить водой, добавить соли и поставить на огонь.

Тем временем берется небольшая емкость и сито. В него следует разбить яйцо и дождаться, когда в миску стечет так называемый жидкий белок. Игнорировать этот этап не стоит, иначе эстетический облик блюда будет испорчен белыми лохмотьями.

Как только вода закипела — огонь убавить до минимума и опустить в кастрюлю яйцо на минуту-полторы. Следом — достать его при помощи сита и отправить в холодную воду. Дело в том, что даже убрав продукт с плиты, яйцо еще некоторое время продолжает готовиться. Остановить процесс можно только путем сиюминутного охлаждения.

Далее можно переходить к нарезке овощей. Сперва по рецепту шинкуется тонкими кружочками редис, точно так же — огурец, потом, тонкими полосками, — свежий базилик.

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А вот щавель режется на крупные части, максимум на три. Предварительно зелень рекомендуется вымочить в воде и избавиться от стебельков.

Теперь самое время приготовить заправку: сметану смешать с зернистой горчицей, добавить ложку яблочного уксуса и соль с перцем; смешать ингредиенты и заправить салат, аккуратно перемешивая.

На блюдо салат красиво выкладывается горкой и сверху — яйцо пашот. Перед подачей его нужно слегка надрезать, чтобы немного вытек желток.

Ну и, наконец, настал момент для гастрономического удовольствия. Пальчики оближут и захотят добавки даже антигурманы. Приятного аппетита!