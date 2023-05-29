Кидался стульями в баре: Рому Зверя заподозрили в возврате к пьянству и дебошам

Очевидцы заявили, что солист группы «Звери» Роман Билык был пьян во время драки в баре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Sergey Konkov; 5-tv.ru

Рома Зверь оказался участником громкого скандала. Что стало причиной потасовки с участием музыканта, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош на гастролях в Самаре, сообщили СМИ. Из-за чего у певца произошла потасовка с посетителями бара? Правда, что артист был в нетрезвом состоянии? И состоялся ли в итоге запланированный концерт? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Роман Билык, известный как рок-музыкант Рома Зверь, на днях отправился в гастрольный тур по городам России. Он дал концерт в Тольятти, а вечером уехал в Самару. Перед выступлением певец решил отдохнуть в местном баре. По словам очевидцев, артист пришел в заведение уже подшофе. Он продолжил разогреваться вместе с коллегами по группе и поначалу вел себя спокойно.

«Зверь был вчера у нас, присутствовал. Слышал, что Рома заходил и красиво выходил», — поделился бармен Роман.

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А затем музыкант поссорился с одним из посетителей. Солист группы «Звери» начал кидаться стульями и ругаться матом. Он требовал от мужчины выйти на улицу, чтобы разобраться по-мужски. Несколько человек вывели буйного артиста из заведения, и драки удалось избежать.

«Выпивший человек, к сожалению, ведет себя как скотина. Рома тоже не оказался исключением», — посетовала телеведущая Дана Борисова.

«Я считаю, что артист не должен так себя вести. В каком бы ты состоянии ни был: пьяным или трезвым. Ты артист. Ты пример для молодежи, для людей. Ты должен держать себя в адеквате», — уверена спортсменка Надежда Гуськова.

В сети появилось еще одно видео. Оказывается, Рома Зверь перед дебошем в баре отличился в другом заведении. На кадрах артист показательно кидает шелуху от семечек за барную стойку и на повышенных тонах разговаривает с официантом. Но вывести сотрудника из себя певцу не удалось.

«Рома — характерный парень. А что? Он рокер! Он должен в образе быть. Скучно жить так, он же рокер. Он должен дебоширить!» — считает телеведущая Анна Грачевская.

«Очевидцы снимали это все на телефон. Говорят: „Просто был пьян. Абсолютно“. Как организаторы, люди, которые заказывают артистов, могут на него положиться?» — задается вопросом светский журналист Светлана Рябкова.

Поклонники певца до последнего не знали, состоится ли концерт, которого они так долго ждали.

«Дрался стульями в баре. Я вообще была в шоке. Как так можно? И концерт был на грани срыва. Я действительно переживала, потому что очень хотела попасть на этот концерт. Я ждала его», — рассказала фанатка.

Но в назначенное время Рома Зверь все-таки вышел на сцену. Его директор поясняет: в конфликте виноваты фанаты, которые якобы настойчиво требовали совместной фотографии со звездой.

«К нему пристали пьяные посетители этого бара. Требовали сфотографироваться, лезли. Сначала им вежливо отказали. Они этого не поняли, продолжали лезть дальше. И потом случилось то, что случилось. Его увели ребята из команды, сели в такси, поехали в гостиницу», — уточнил директор группы «Звери» Александр Островский.

«Когда люди расходятся и имеют какие-то друг к другу претензии, и у каждого своя правда…» — сказал певец.

Поклонники были рады, что дело закончилось миром. Но они обратили внимание на неважный внешний вид 45-летнего артиста: мешки под глазами, опухшее лицо. Неужели Билык взялся за старое и снова начал пить?

Несколько лет назад фронтмен группы «Звери» издал автобиографию, в которой признался, что много лет страдал от алкогольной зависимости. Из-за пагубной привычки он едва не разрушил карьеру. В состоянии опьянения Роман дебоширил, позволяя себе скандальные выходки.

«Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится», — вспоминает Билык.

«На всеми известной музыкальной премии Рома однажды, не стесняясь, в кадр и зрителям стал раздавать факи. После этого, конечно же, его стали по тем или иным причинам не допускать то до одних эфиров, то до других. Перестали приглашать на концерты, в программы», — поделилась журналист Рябкова.

Такой образ жизни не устраивал его супругу Марину. В какой-то момент женщина собрала вещи и хотела уйти от звезды. Но Рома Зверь вымолил у нее прощение и после этого надолго завязал со спиртным.

«Думать о прошлом, мне кажется, не совсем верно. Нужно думать о будущем, а не о прошлом», — высказался музыкант.

Поклонники Ромы Зверя надеются, что певец возьмет себя в руки и не повторит прошлых ошибок.