Взыграли чувства: из-за какой переписки с Волочковой ее бывший избил жену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Жена бывшего бойфренда Анастасии Волочковой попала в реанимацию. Как объясняют произошедшее окружающие и сам обвиняемый, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жестоко избил свою жену, сообщили СМИ. За что мужчина набросился с кулаками на супругу? Какое наказание ему грозит? И почему незадолго до ссоры банщик жаловался балерине на семейные проблемы и даже хотел возобновить с ней отношения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения. На лавочке сидит мужчина, в котором можно узнать экс-бойфренда Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. В руках у него бутылка со спиртным. Банщик целует молодую жену, забирает у нее ключи от квартиры и заходит с ней в подъезд. А спустя пару часов соседи услышат истошные женские крики.

«Женщина считается все-таки слабым существом. И если на более слабого поднимают руку, как вы думаете сами-то? Поднять руку на женщину — оправдать нельзя никогда», — считает соседка Кузнецова.

«В последний раз видела: они выходили из лифта на первом этаже. Совершенно, скажем так, не было похоже, что они недовольны друг другом», — рассказала другая жительница дома.

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СМИ пишут: жестоко избив свою жену, 46-летний банщик сбежал, а полицию и скорую вызвали соседи. 28-летнюю Анастасию доставили в реанимацию. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки на лице и теле.

«Так распускать руки, избивать человека до реанимации, до комы — это, конечно, просто ужасно», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Анастасия Волочкова в шоке от происходящего. Она говорит: Сергей никогда не проявлял агрессии, не употреблял спиртного. Они познакомились два года назад на одном из ток-шоу. Балерина пригласила банщика в отпуск на Мальдивы. Все расходы взяла на себя. Но их роман не продлился долго.

«Да, мы могли повздорить, потому что Сергей понимал, что он с королевой рядом. Но силой своего духа я его всегда гасила и могла поставить, прости господи, на место», — заявила Волочкова.

«Сергей — достаточно агрессивный человек. Он такой прямолинейный человек. Когда у них история эта, эпопея, скандал с Волочковой случилась, было видно, что он просто держит себя в руках, сдерживает. Потому что он понимал, наверное, что Волочкова все-таки непростая девушка, и если он применит какую-то силу, то, естественно, ему будет очень непросто», — предположил журналист Сорокин.

Несмотря на то что пара рассталась со скандалом, балерина продолжила общение с бывшим ухажером. За месяц до трагедии Кузнецов внезапно заявил Волочковой, что хочет развестись. Якобы устал от скандалов в семье.

«Мне звонит Сергей и сообщает эту душещипательную весть о том, что он расстается с Настей, со своей женой. Он сказал, что Настя покопалась в его сообщениях полуторагодичной давности. И увидела наши с Сережей фотографии и его описание того, что я самая лучшая женщина на Земле и что он никого больше не хочет любить», — рассказала Анастасия Волочкова.

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Полицейские задержали Кузнецова на следующий день. На допросе он заявил, что не сбегал и якобы сам отвез любимую в травмпункт. Сергей также рассказал, что после драки они успели помириться, и Анастасия даже предложила ему придумать версию о неудачном падении. А поводом для ссоры, по версии мужчины, послужила измена супруги. Банщик не смог сдержать гнева и набросился на нее с кулаками.

«Ну и дура! Что ж она признавалась-то? Это я вообще не понимаю. Так не изменяй, что признаваться-то», — выразила свое мнение соседка.

«Здесь сам Сергей должен винить себя. Если его девушка сидит на сайте знакомств и ищет развлечения на стороне, значит, надо понимать, что ты что-то недодал в этих отношениях», — уверен журналист Сорокин.

Супруга Кузнецова рассказала совсем иную версию. По ее словам, муж избил ее из-за бутылки вина, которую она принесла домой. Причина странная, ведь, судя по видео, мужчина и сам в тот вечер употреблял алкоголь.

«Я принесла домой бутылку вина, супругу это не понравилось. Ударил несколько раз кулаками», — уточнила пострадавшая.

«Три года она вообще одна была, без мальчиков. Одна, никаких компаний, ничего не было. Она не пьет, ничего. Только курит», — рассказал житель дома.

«Ни один поступок, который совершает женщина, не может доводить до того, чтобы: а) поднимать на нее руку, потому что мужчина априори сильнее; б) если человек оказывается уже в реанимации, то мы с вами понимаем, что это уже очень серьезная такая история», — считает певец Илья Гуров.

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По факту избиения девушки было возбуждено уголовное дело. Кузнецов признал свою вину и раскаялся в содеянном. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит реальный срок.

«Люблю свою жену, свою любимую тигрицу», — заявил обвиняемый.

«Есть принцип необратимости наказания. Этот принцип исключает возможность примириться, забрать заявление. Будем надеяться, что его супруга поправится и ее выпишут. В любом случае ему грозит до восьми лет лишения свободы», — уточнил адвокат Евгений Розенберг.

До оглашения приговора суд отправил мужчину на два месяца в СИЗО.