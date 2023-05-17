«От меня не уходят»: зачем бывший любовник Волочковой избил жену до комы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Балерина рассказала, что ее бывший бойфренд отличался вспыльчивым характером.

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала в комментарии 5-tv.ru на поступок своего бывшего партнера Сергея Кузнецова, который избил жену до состояния комы.

«От меня не уходят, ко мне возвращаются. Такая же произошла история с Сергеем. Когда я узнала, что он женился на Насте, я порадовалась, поздравила, все отлично. 30 апреля, до моего отъезда на очередные Мальдивы — я туда, как на дачу езжу — они должны были с Настей прийти на мой спектакль. И моя Лолочка — помощница, хозяюшка и директор она ждала их. И они не смогли прибыть. Я чувствую, что какая-то история, наверное, уже в тот момент начала происходить», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что была ошарашена этими известиями, а также вспомнила, как познакомилась с Кузнецовым. Это произошло полтора года назад в эфире одного из федеральных каналов.

Затем они вместе поехали в романтическое путешествие на Мальдивы. После того, как пара вернулась из отпуска, они разошлись: Волочкова и Кузнецов заранее договорились, что это будет исключительно курортный роман и не больше.

При этом за последующий период тот успел жениться на девушке по имени Настя. Волочкова тогда поздравила их со свадьбой, они даже должны были посетить спектакль балерины.

Но накануне Сергей жестоко избил свою жену — та теперь находится в коме. Он также сообщил заслуженной артистке России, что разводится с супругой.

Танцовщица отметила, что жена Кузнецова ревновала его к ней. Пострадавшая увидела их старые совместные фотографии, и на этой почве начался скандал.

Однако Волочкова рассказала, что и сам Сергей был вспыльчивым, но никогда не доходил до рукоприкладства. На агрессию его вывела PR-история: он втянулся в мир социальных сетей и телевидения, глядя на балерину.

Но мужчине, несмотря на это, отказывались платить гонорары на ТВ-шоу, в отличие от Волочковой. В настоящее время артистка вернулась с Мальдив, она готовится к новым спектаклям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Волочкова прилетела на Мальдивы.