Секретная информация: почему Лена Катина скрывает от мужа пол будущего ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов совсем скоро станут родителями. Как проходит подготовка к радостному событию, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Экс- «татушка» Лена Катина рассказала, как готовится к родам. Из-за чего звезда уверена, что ей будут делать кесарево сечение? Перестала ли артистка ссориться с супругом? И почему она скрывает от него пол будущего ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она с пинка дверь открыла в полвосьмого утра. Сует мне в руку тест. Я говорю: «В смысле, ты что, беременна?». Она такая: «Да». А я: «От кого?“» — вспоминает муж певицы Дмитрий Спиридонов.

Этим летом Лена Катина собирается снова стать матерью. От прошлого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем звезда воспитывает сына Сашу. 38-летняя певица заранее выбрала клинику и решила, что будет рожать только с помощью оперативного вмешательства.

«У меня будет кесарево, потому что у меня первое тоже кесарево», — объяснила Лена Катина.

Певица отказалась от партнерских родов. Решила поберечь нервы мужа. Дмитрию Спиридонову и так пришлось несладко. Первые месяцы беременности их дом напоминал поле боя. Они часто ссорились. Катина могла накричать на домашних из-за пустяка, плакать из-за мыльной оперы, требовать от бизнесмена шаурму среди ночи.

«Когда мы смотрим вечером кино, я говорю: „Дима, я хочу шаурму“. Он такой: „Прям сейчас?“… Сушеное манго или рыбу, потому что я вообще мясной человек. Абсолютно. То есть стейк — мое любимое блюдо», — призналась звезда.

Сейчас певица на седьмом месяце беременности. Признается: токсикоз и раздражение давно прошли, но теперь ей все труднее справляться с ежедневными делами. При этом Катина пока не хочет уходить в декрет. Артистка продолжает выступать и записывать треки. Недавно она отправилась в Санкт-Петербург, где спела с бывшей коллегой по группе Юлией Волковой.

Поклонники артистки были рады услышать старый хит «Тату». Но очень волновались, не навредят ли Катиной активные танцы на сцене.

«Катина готовится стать мамой и продолжает выступать? Зачем с таким животом? Да еще так прыгать», — написал один из комментаторов в сети.

«Все хорошо на самом деле. Я стараюсь максимально отдыхать, конечно, потому что уже тяжеловато становится. А так, в общем и целом я чувствую себя хорошо. У меня съемки, интервью всякие. То есть рабочей деятельности хоть и стало гораздо меньше, но она не прекращается», — уверяет певица.

После родов Катина планирует как можно быстрее вернуться на сцену. И уже подыскивает няню для ребенка.

«Мне надо самой понять, что это за ребенок. Мне надо сначала самой научиться общаться с этим ребенком, с новым ребенком. А потом уже брать няню», — объяснила артистка.

Дмитрий Спиридонов признался: чем ближе день родов, тем ему сложнее справиться с волнением. Для сорокалетнего мужчины это первый ребенок. Но бизнесмен уверен, что станет самым лучшим папой. Он очень хочет сына. Говорит, будет сам менять ему подгузники, купать и читать сказки на ночь.

«Ой, это вообще без проблем. Только надо мне один раз показать и все. Я этого не боюсь. Но это волнительно очень. Просто мальчика хотелось бы побольше. Но вдруг девочка родится? А как я за ней? Я буду над ней вообще вот так (трясется. — Прим. ред.). Не пущу ее никуда гулять», — заявил муж Катиной.

Дмитрий Спиридонов жалуется: супруга держит в секрете от него пол их будущего ребенка.

«Просто каждый день уже я выношу мозг: „Скажи, пожалуйста, пол ребенка“. Мне же интересно. Во-первых, я и дочку хочу, и сыночка, и за третьим пойдем», — сказал мужчина.

Катина говорит, что раскроет тайну только 16 июня. Это день рождения бизнесмена. Заветная информация будет для Спиридонова главным подарком от певицы. А уже в июле пара станет родителями.