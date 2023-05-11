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Волкова подтвердила, что былые обиды между солистками t.A.T.u остались в прошлом.

Юлия Волкова и Лена Катина были участницами t.A.T.u с 1999 по 2011 годы. Музыкальный коллектив распался спустя 12 лет, наполненных громкими концертами по всему миру.

До сих пор солистки ни разу прямо не говорили, почему группа развалилась, но было ясно, что возник какой-то серьезный конфликт. Причем со временем натянутые отношения между ними становились только хуже.

Катина и Волкова воссоединялись в 2012 году для шоу в Румынии и в 2014-м для выступления на открытии Олимпийский игр в Сочи. Однако затем «рыженькая из Тату» опубликовала обращение к поклонникам, в котором заявила, что больше работать с коллегой не будет.

Однако спустя семь лет общение между исполнительнами стало теплее. В 2021-м они вышли на стадион «Динамо» в Минске в качестве хедлайнеров выступления, а потом заявили о воссоединении ради трибьют-концерта.

Но их творческие планы немного поменялись из-за второй беременности Катиной. Из-за этого о масштабных выступлениях им придется забыть на некоторое время.

При этом недавно певицы порадовали фанатов перед матчем «Спартака» и «Зенита» на стадионе в Санкт-Петербурге. Катина вышла на сцену с огромным животом, но активно двигалась и танцевала.

Фанаты даже беспокоились, что «рыжая татушка» ненароком может родить прямо во время выступления. Исполнительница в итоге впечатлила не только публику, но и свою коллегу.

«Это было мощно. Лена, я зарядилась от нас!!! Ты — беременный герой», — написала Волкова в социальной сети, лишний раз подтвердив, что былые обиды между ними остались в прошлом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семилетний сын Катиной в порыве гнева кричал, что хотел бы себе другую маму.