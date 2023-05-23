«Двух мальчиков и девочку»: Прохор Шаляпин захотел детей от трех разных женщин

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Певец Прохор Шаляпин хочет завести много детей. Кого он видит в качестве мамы для своих наследников, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин заявил, что созрел для отцовства. Что заставило его задуматься о продолжении рода? Зачем он хочет иметь несколько детей от разных женщин? Кто будет воспитывать наследников звезды? И что за таинственная незнакомка танцевала с певцом страстные танцы во время одного из концертов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я покутил, погулял, по миру поездил. Понимаешь, сколько у меня всего уже было? Мне уже можно подходить к деторождению осознанно», — уверен Прохор Шаляпин.

Певец рассказал, что мечтает о ребенке. Раньше он вообще не хотел заводить наследников, а теперь намерен стать многодетным папой.

«Можно два мальчика, девочку. Или две девочки, мальчика. Как-то так. Потому что я читал, что ваши гены передаются по мужской линии», — уточнил Шаляпин.

Артист объяснил: причина в возрасте. В следующем году Прохору исполнится 40. И он начал ощущать, что молодость стремительно уходит.

«Я же не побитый пока еще жизнью какой-то пес под забором. Все-таки хочется своего ребенка. Возраст, конечно, поджимает. Мои коллеги скоро дедушками станут», — сказал певец.

Прохор уже все спланировал. Он с детьми будет жить в Москве и ездить за границу на семейный шопинг.

«С точки зрения комфорта меня абсолютно все устраивает в Москве. Поэтому я хотел бы, чтобы мои дети родились в Москве. А уж там путешествовать по миру, ездить по акциям, на распродажи», — поделился артист.

Шаляпин даже придумал, как назовет будущих наследников. Говорит, что не понимает моду на необычные имена. Ему нравятся классические варианты.

«Мне нравится Елизавета, Анна. Такие. Я эти странные имена не очень люблю. Сестра родила, она назвала. Я не критикую, конечно. Эдвард имя, Ричард. Немножечко думаешь: Георг — это Папа, то есть Георг V… В честь королей французских», — аргументировал свое мнение Прохор Шаляпин.

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Артист не собирается следовать примеру некоторых коллег и обращаться к суррогатному материнству.

«Я против суррогатных мам. Мне кажется, это эгоизм. Ты должен, конечно, думать прежде всего о ребенке. У ребенка, независимо от твоих отношений с мамой, должны быть и мама, и папа», — считает исполнитель.

Вот только найти маму для будущих детей оказалось целой проблемой. Прохор вдруг понял, что все достойные кандидатки почему-то уже замужем.

«Много в Москве прекрасных лотов, но они все заняты. Вы что думаете, красивая, симпатичная, талантливая, умная девушка, да еще и с приданым, будет сидеть одна, что ли?» — высказался мужчина.

Ситуация усложняется тем, что Прохору нужна не одна женщина, а как минимум три.

«Мечтаю, чтобы у меня было много детей и от красивых, разных женщин, чтобы они, все эти женщины, были умны, могли что-то дать ребенку. Чтобы больше каждому ребенку наследства досталось», — распланировал певец.

Спутницы Шаляпина должны быть красивы, здоровы и, главное, богаты. Чтобы могли обеспечивать няню. Будущий папа не планирует возиться с младенцами. У него слишком много других забот.

«Я хочу, чтобы мои дети жили в позитиве: шутки, прибаутки, улыбки. И, конечно, немножечко наглости. А все остальное придет само. И, конечно, я не собираюсь всю жизнь сидеть у люльки. Отец нужен с восьми лет до 14», — выразил свое мнение артист.

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Пока Прохор находится в поиске дам сердца, его поклонницы говорят, что всегда готовы прийти на помощь своему кумиру.

«Он иногда делится секретами. Показывает фотку: „У меня новая бабулька“. Она где-нибудь стоит, и он с ней», — рассказал певец Михаил Гребенщиков.

Во время одного из концертов Шаляпина на сцену выскочила женщина. Она лихо танцевала под песни звезды. А потом 72-летняя Тамара Большакова заявила, что давно влюблена в артиста и с удовольствием исполнит его мечту.

«Прохора обожаю просто. Люблю. Всегда его слушаю, люблю, наслаждаюсь пением», — заявила поклонница Шаляпина.

Сердце женщины свободно. Но сможет ли Прохор выдержать горячий пыл Тамары Кузьминичны? Его предшественникам это не удалось.

«Сейчас вдова уже много раз (смеется. — Прим. ред.). Что-то мужчины, вы понимаете, с моим темпераментом как-то быстро угасают. Уходят туда, в небытие. Ну что сделать. Не выдерживают темперамента моего», — объяснила фанатка.

Шаляпин испугался повторить судьбу предыдущих возлюбленных женщины. И решил не испытывать судьбу. Певец обнимал и целовал даму во время концерта. Но потом спешно удалился за кулисы в одиночестве. Чем очень расстроил свою поклонницу.