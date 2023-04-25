«Нам устроили препятствия»: умершую жену Шаляпина поместили в мавзолей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / shalyapin_official; 5-tv.ru

Артист женился на миллионерше летом 2021 года, однако уже через два месяца она скончалась. Что произошло?

Певец Прохор Шаляпин рассказал 5-tv.ru, что его умершая жена похоронена в мавзолее в Канаде. Погребальное сооружение включает в себя камеру, где размещаются останки умершего. По словам Шаляпина, он видел только фотографию урны с прахом, а сам мавзолей еще ни разу не посещал. И на это есть весомая причина.

«Я не могу посетить ее с точки зрения и моментов политических, что и визу сложно получить, и нет перелетов. Это надо через весь свет каким-то образом лететь, это очень непросто, и карточки наши не работают нигде в мире. Конечно, очень хочется побывать у Танюши, но я не могу преодолеть эти препятствия, которые нам устроили», — объяснил певец.

Однако Шаляпин не теряет надежды однажды попасть в Оттаву и посетить место захоронения возлюбленной. А пока что он может только поддерживать связь с ее родителями, которым очень сожалеет, так как Татьяна была их единственной дочерью и умерла очень рано.

Татьяна-Клаудиа Дэвис была третьей супругой Шаляпина. Свадьбу они сыграли летом 2021 года в Лас-Вегасе, а через некоторое время Татьяна заболела коронавирусом. Два месяца женщина провела в больнице, где и скончалась из-за последствий болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин ищет женщину для серьезных отношений.

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