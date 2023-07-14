Еще не поздно сменить курс: как выбрать новую профессию после 40

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Выбрать новую сферу деятельности в зрелые годы проще, чем сразу после школы.

С возрастом человек начинает лучше понимать, что он хочет получить от жизни. Иногда появляется ощущение, что выбранная в юности специальность не приносит никакой радости, поэтому нужно что-то менять.

Сделать выбор в пользу новой сферы деятельности после 40 лет многим сложно, потому что не все верят в собственные силы. Некоторые думают, что уже поздно начинать освоение новых сфер. Появляется страх, что выбранное направление не принесет доход. Однако определиться с желанной специальностью с годами становится проще.

Советами по подбору профессии эксклюзивно с Пятым каналом поделилась психолог Екатерина Князева.

Почему люди задумываются о смене профессии в зрелом возрасте

Нередко в молодости люди совершают ошибку при выборе профессии или просто не понимают, какая специализация им лучше подойдет. Но осознав собственные заблуждения с годами, не стоит корить себя. Психолог порекомендовала в таком случае прислушаться к внутренним ощущениям и заняться поиском нового дела жизни.

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«Давайте будем честны. В 17 лет, когда решаем пойти в тот или иной институт и выбираем какое-то направление обучения, <…> мы не понимаем, чего на самом деле хотим», — отметила специалист.

За желания человека отвечает часть его психики, которую называют «внутренним ребенком». Однако «хотелки» этой составляющей личности часто подавляются. Эта привычка нередко формируется в детстве под влияние строгих родителей.

Взрослые из благих, как им кажется, побуждений пытаются решать все за подростка, чтобы не дать ему ошибиться. Часто в таком возрасте дети слышат фразы: «Помолчи, когда взрослые разговаривают», «Вырастешь — поймешь», «Твое мнение не учитывается».

Воспитываясь в подобной атмосфере, школьник перестает думать о собственных желаниях и просто идет на поводу у других, поэтому нередко молодежь при выборе направления ориентируются на:

решение друзей;

мнение родителей;

моду.

Однако если специальность не нравится, то и наслаждаться выполнением своих обязанностей человек не сможет.

Другой причиной сменить работу может стать крах идеалов. Бывает так, что поначалу направление нравится, но после окончания вуза оказывается: все в нем устроено совсем не так, как казалось ранее.

«И человек ходит, мучается. Часто, кстати, в 33 года, в возрасте Христа, люди начинают задумываться: что-то мне не нравится, я хочу изменить. И особо терпеливые доживают до 40. Но потом все-таки приходят к мысли: нет, нужно что-то другое», — рассказала специалист.

Если профессия не приносит удовольствия, у человека развивается состояние апатии или, наоборот, он становится раздражительным и волнуется при каждой мелкой неприятности. По словам психолога, такие состояния негативно отражаются на самочувствии и нередко приводят к психосоматическим заболеваниям. Единственным выходом из такой ситуации является смена направления деятельности.

Что нужно сделать при смене профессии после 40

Начать новую жизнь и сменить профессию можно, по словам эксперта, в любом возрасте. Конечно, человека с годами начинает одолевать больше сомнений и страхов. Многие думают о том, что подумают о нем другие, и оглядываются на возраст. Но эксперт советует оставить предрассудки и понять, что мнение окружающих в данном вопросе не играет решающей роли. Важно, чтобы новое амплуа приносило внутреннее удовлетворение тому, кто решил сменить курс.

При выборе специальности в зрелые годы нужно в первую очередь прислушаться к себе, собственным желаниям и потребностям. Психолог посоветовала задаться следующими вопросами:

чего я на самом деле хочу?

что мне доставляет удовольствие?

какие мои сильные стороны?

Однако не всем просто осознать свои желания и стремления и четко ответить на поставленные вопросы. В таком случае можно посмотреть вокруг и признаться, чей образ жизни привлекает и вдохновляет.

«Чаще люди не понимают, что им нравится. Это правда. Тогда можно посмотреть на других и сказать себе, что нравится из того, что есть у них. Может быть, машина или как они отдыхают», — посоветовала специалист.

Тогда станут понятны устремления человека: как он хочет жить, к какому уровню дохода должен расти. Поняв собственные желания, можно ставить четкие цели и достигать их.

При определении новой специальности надо прислушиваться к внутренним ощущениям и разрешить себе сделать ответственный шаг. Чтобы освоить желаемую профессию, также важно не замыкаться в себе и тянуться к новым знаниям. Эксперт посоветовала тем, кто находится в поисках себя, записаться на какие-либо курсы по интересам. Возможно, наставники помогут осознать предназначение.

Четыре шага к новой профессии после 40

Чтобы сменить профессию, нужно не только заглядывать внутрь себя, но и проанализировать внешние факторы смены профессии: оценить ситуацию на рынке труда и желание людей платить за те услуги и товары, которые человек планирует продавать.

На подготовительном этапе выбора новой работы следует помнить о четырех важных пунктах:

Первое — выйти из зоны комфорта и разрешить себе кардинально изменить свою жизнь.

— выйти из зоны комфорта и разрешить себе кардинально изменить свою жизнь. Второе — проанализировать свои возможности, выявить сильные стороны и уровень компетенций. Нужно определить, что получается хорошо и приносит удовольствие. Если каких-либо знаний и навыков в выбранной сфере не хватает, следует больше практиковаться или записаться на курсы переквалификации. Это поможет осознать, какой спектр услуг или какие товары человек способен предоставить другим.

— проанализировать свои возможности, выявить сильные стороны и уровень компетенций. Нужно определить, что получается хорошо и приносит удовольствие. Если каких-либо знаний и навыков в выбранной сфере не хватает, следует больше практиковаться или записаться на курсы переквалификации. Это поможет осознать, какой спектр услуг или какие товары человек способен предоставить другим. Третье — поинтересоваться на рынке труда, востребованы ли подобные сферы деятельности. Лучше наметить себе сразу несколько желаемых сфер деятельности, чтобы выбрать наиболее подходящую.

— поинтересоваться на рынке труда, востребованы ли подобные сферы деятельности. Лучше наметить себе сразу несколько желаемых сфер деятельности, чтобы выбрать наиболее подходящую. Четвертое — поинтересоваться, готовы ли потенциальные клиенты платить за подобные услуги. На данном этапе нужно поискать сайты конкурентов, поинтересоваться, сколько можно заработать, реализуя свой потенциал в данной сфере.

Вспомогательная техника для выбора профессии после 40

Если человек выделил несколько видов деятельности, то требуется взгляд со стороны, чтобы точно выбрать правильный путь. В данном вопросе лучше посоветоваться с друзьями и близкими. Именно они выскажут непредвзятое мнение.

Стоит отправить десяти или двадцати знакомым (а лучше сорока) письмо с вопросом о том, какая специальность из предложенных лучше подойдет адресанту.

«И еще такой ключевой вопрос: а как ты думаешь, чем бы я мог быть полезен, допустим, тебе? И когда вы услышите, что вам отвечают люди, вы поймете свое истинное предназначение», — прокомментировала специалист.

Живой отклик от потенциальных клиентов помогает разумнее подойти к выбору направления деятельности. Однако этот разговор следует продолжить.

«Можно спросить: „А как ты думаешь, сколько это может стоить? А ты готов у меня это купить?“ На самом деле важно понимать, за что люди согласны платить. И начать можно с такого момента, как donation (донаты — Прим. ред.). Назначать свободную цену за товар», — пояснила эксперт.

Поначалу тем, кто только начинает работать в новой сфере, сложно оценить стоимость своих услуг или товаров, поэтому за расклад таро или вязаные вещи можно просить дать столько, сколько человек сам сочтет нужным отдать. Это поможет избавиться от навязчивой мысли, что никто не готов заплатить за подобную деятельность. Однако это главная ошибка при смене профессии.

За качественно оказанную услугу или понравившийся товар люди готовы отблагодарить в денежном эквиваленте и даже будут рады это сделать.

С помощью данных советов можно определить именно ту специальность, которая будет не только приносить доход, но и удовольствие.