Прививка от денег: что на самом деле мешает хорошо зарабатывать и как с этим бороться

Фото, видео: www.globallookpress.com / john cummings; 5-tv.ru

Боязнь быть богатым часто приводит к материальным трудностям. Чтобы открыть финансовый поток и привлечь в свою жизнь деньги, нужно грамотно бороться с негативным чувством.

Страх, если рассматривать с точки зрения биологии, — это главный помощник в процессе выживания. Получив негативный опыт, человек запоминает, что какой-то объект вызывает опасность и несет угрозу жизни, поэтому возникает боязнь высоты, пауков, смерти и другие фобии.

Однако в процессе эволюции количество страхов заметно увеличилось. Наводить панический ужас стали и некоторые социальные процессы: одиночество, общение, большие деньги. Последнему ученые даже придумали отдельное название — плутофобия. В переводе с древнегреческого слово означает «боязнь богатства». Причины у патологического страха финансов могут быть разными, но итог один — человек никак не может начать зарабатывать больше, даже если очень хочет или нуждается в средствах.

Что лежит в основе плутофобии и как ее побороть, эксклюзивно Пятому каналу рассказала бизнес-психолог, специалист по развитию мышления Екатерина Князева.

Как проявляется страх больших денег

Чтобы проверить, кроется ли в душе финансовый страх, есть несколько техник. Самая простая — проанализировать, как человек относится к имеющимся деньгам.

Когда при появлении средств на счете индивид начинает планировать траты или вклады, делает покупки с удовольствием и не испытывает негативных эмоций, он здраво относится к материальному благополучию.

Однако стоит задуматься, все ли в порядке, если заработанная сумма начинает «жечь карман». Человек бездумно тратит деньги на всякие мелочи или сразу покупает дорогую еду и брендовые вещи, а потом до следующего дохода перебивается с хлеба на воду и вступает в долги. Деньги утекают сквозь пальцы.

В таком случае в подсознании борются страхи и желания. Индивид стремится скорее расстаться со средствами, чтобы не навлечь на себя беду или не ждать, пока кто-нибудь эти средства украдет. Из-за панических мыслей, сотрудники с подобной фобией отказываются от повышений, а соискатели обходят стороной «доходные» вакансии.

«В какой-то момент человек начинает действовать, а внутри что-то сжимается или наполняется таким черным состоянием. Этот страх очень часто блокирует возможности зарабатывать больше», — отметила эксперт.

Бить тревогу и как можно скорее обращаться за психологической помощью следует, когда становится грустно и больно при получении или даже виде денежных средств. Плутофобы постоянно отказываются от материальной помощи и благодарностей за свои услуги. В таких случаях придется долго и серьезно работать над страхом.

Откуда возникает страх больших денег

Есть немало причин возникновения страха больших денег. В основном, источником становятся неправильные установки, воспринятые как истина в ранние годы.

«Откуда берется этот страх? Часто из детства, из каких-то ситуаций, которые были, из негативного опыта, который был в жизни», — поделилась эксперт.

Из-за отрицательных событий человек не может грамотно распоряжаться финансами, а при обсуждении дохода краснеет или обвиняет собеседника в дурном тоне.

Главными убеждениями, которые мешают зарабатывать, считаются следующие:

«Деньги — это безнравственно» . Особенно серьезно на формирование этой установки повлиял период 1990-х, когда считалось, что большие деньги могут быть только у бандитов, которые добывают их преступным образом. Про тех, кто мог себе позволить чуть больше, чем другие, злые языки сразу распускали неприятные слухи. Пережившие сложное время привыкли не выделяться и довольствоваться лишь тем, что у них есть, не пытаясь продвинуться вперед.

. Особенно серьезно на формирование этой установки повлиял период 1990-х, когда считалось, что большие деньги могут быть только у бандитов, которые добывают их преступным образом. Про тех, кто мог себе позволить чуть больше, чем другие, злые языки сразу распускали неприятные слухи. Пережившие сложное время привыкли не выделяться и довольствоваться лишь тем, что у них есть, не пытаясь продвинуться вперед. «Большая зарплата — большая ответственность». Люди с таким страхом подсознательно отталкивают от себя возможность заработать, потому что ради больших денег им придется выполнять больше заданий, а они не чувствуют, что справятся с новыми обязанностями.

Люди с таким страхом подсознательно отталкивают от себя возможность заработать, потому что ради больших денег им придется выполнять больше заданий, а они не чувствуют, что справятся с новыми обязанностями. «Богатство — причина несчастий». Многие семьи хранят истории, когда кого-то из предков из-за денег или имущества подвергли репрессиям или убили. Передавая память о прошлом, родители, бабушки и дедушки, не задумываясь, передают негативную денежную установку через поколения, формируя так называемую родовую программу.

Еще одной важной причиной страха больших денег считается убежденность человека в том, что он не достоин крупных сумм. В таком случае негативное чувство возникает из-за потери ценности себя, а как следствие — низкой самооценки. Подобная установка формируется в авторитарных семьях, где взрослые постоянно критикуют чадо и не хвалят за достижения и успехи.

Еще одна установка, которая блокирует финансовый поток, — это мысль, что кто-то может забрать заработанные потом и кровью средства. Человек живет и думает, что если станет богатым, то постоянно будет натыкаться на мошенников или меркантильных особ, охотящихся за чужими деньгами. Такая идея может возникать из-за какой-то произошедшей ситуации в прошлом. Например, после того, как в транспорте украли кошелек с зарплатой или обманули телефонные хулиганы.

Психолог отметила, что часто негативные установки хранятся в семьях несколько поколений. Прервать порочный круг редко способен кто-либо со стороны, потому что обладатели фобии даже партнера подбирают в соответствие со своими убеждениями и детей приучают мыслить определенным образом.

Такие люди не представляют свою жизнь иначе и не понимают, как все изменить. Страх денег мешает двигаться вперед по карьерной лестнице. Фобии сковывают, лишают инициативности и желания достигать новых высот. Для улучшения материального благополучия надо обязательно бороться с комплексами и ненужными установками.

Как проработать страх больших денег

Существует всего два страха, не поддающихся проработке: боязнь потери опоры и трепет перед резкими звуками при отсутствии видимого источника. Со всем остальным, уверяет специалист, можно легко справиться.

Читайте также Все совершают эти ошибки: что мешает новичку зарабатывать на маркетплейсе

В первую очередь, чтобы избавиться от фобии, нужно понять, что деньги — это инструмент для выстраивания счастливой жизни и нет ничего плохого от того, что они появятся. Скорее, наоборот, надо настроить себя на мысль, что материальные блага помогут достичь чего-то желанного: купить машину мечты или съездить на море.

Если страхи препятствуют достижению цели, эксперт порекомендовала переформулировать свои установки, превратить негативные убеждения в позитивные.

«Когда вы говорите: „Мне страшно начинать что-то новое“, замените на „Мне интересно или страшно интересно, начинать что-то новое, идти знакомиться с девушкой или пойти к начальнику и попросить у него более высокую зарплату“. Это самые простое упражнение. И тогда вы увидите, как будет меняться ваша жизнь», — поделилась советом психолог.

Также проработать страхи можно с помощью некоторых медитативных практик. Для того чтобы справиться с негативным чувством, нужно:

Сначала успокоиться, а потом погрузиться в состояние страха.

«Вы почувствуете какой-то комок в душе или колючего ежика, как что-то сжимается или что-то наполняет душу негативом. Прислушайтесь к тому, что происходит внутри. Постарайтесь увидеть, что за образ скрывается внутри», — описала начало практики эксперт.

Этот образ нужно мысленно вынуть из груди и представить перед собой.

Встретившись с фобией лицом к лицу, человек должен спросить, зачем она нужна и с чем помогает справиться.

«Страх на самом деле — это защитная функция нашей психики, потому что, если бы его не было, с нами могло случиться что-то нехорошее. <…> Поэтому отнеситесь к нему как к другу», — посоветовала специалист.

После этого обязательно в голове появится ответ.

Поблагодарить страх за его заботу и принять решение, что делать с ним.

«Вы можете сказать: „Все, спасибо тебе большое. Ты выполнил свою функцию“, — и отправить его далеко, на Луну на ракете, а можете оставить с собой. Кто-то кладет в карман, потому что этот страх и правда от чего-то защищает. <…> Но теперь уже не он контролирует ситуацию, а вы», — прокомментировала специалист.

Проработка фобии позволяет увереннее идти по жизни и достигать цели. Расставшись с негативным переживанием, человек осознает, как деньги помогают ему и сколько финансов требуется для комфортного существования. Если сейчас положение дел оставляет желать лучшего, то уверенный в себе индивид с легкостью найдет новый источник дохода, потому что деньги будут сами идти к нему в руки.