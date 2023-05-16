«Идите, живите»: почему врач отказался лечить певицу Лолиту

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Певица Лолита неожиданно оказалась на приеме у врача. Что случилось со звездой и почему специалист ей не помог, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Лолита неожиданно оказалась на приеме у врача. Что случилось со звездой и почему специалист ей не помог, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лолита рассказала о проблемах со здоровьем. Что беспокоит певицу? Из-за чего она перестала спать? И почему врач отказался лечить знаменитую пациентку? Какая фобия мешает артистке жить нормальной жизнью? И в чем секрет молодости звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я себя вспоминаю в 30: щенок щенком. Я бы сказала: дура дурой. То есть это когда тебе кажется, что жизнь только начинается. И ты о ней ничего не знаешь», — призналась Милявская.

Певица Лолита — одна из самых смелых звезд российской эстрады. Она носит откровенные наряды, легко меняет образы и славится острыми высказываниями. Кажется, эта женщина не боится ничего. Но недавно артистка призналась, что испытывает сильнейший страх перед выходом на сцену.

«У меня не бывает, чтобы я не волновалась. Бывает до истерик, бывает до всего вообще, до панических атак. Это до выхода на сцену. Бывает!» — уточнила певица.

С недавних пор у женщины появилась еще одна фобия — самолеты. Лолита, которая много лет летала по городам и странам, теперь с ужасом ждет регистрации на рейс.

«Я пью успокоительное, и, скажем, его дозировка зависит от того, полет идет два часа, восемь часов. Потому что связки от успокоительного садятся. Если ты в этот день прилетаешь и у тебя концерт, очень тяжело это распевать», — рассказала исполнительница.

По словам Лолиты, она очень мнительная. Волнуется по любому поводу. И это негативно влияет на здоровье.

«Ты благодаря психосоматике можешь себя накрутить до давления», — считает певица.

Иногда артистка начинает так паниковать, что накручивает не только себя, но и всех вокруг.

«Я перед концертом попросила: „Измерьте мне давление, мне кажется, у меня большое“. Зашли врачи, говорят: „128 на 80. Космос“. А я внутри так боялась оркестр, что у меня ощущение, что у меня 160», — вспоминает звезда.

Из-за постоянных тревог певица столкнулась с бессонницей. Отправилась на прием к врачу. Она была уверена: ей выпишут лекарства. Ответ доктора поразил Лолиту.

«Пришла я к невропатологу, говорю: «Я ни фига не сплю». Я не одна такая, нас много. Она что-то пишет и говорит: «Вы невротик». Я говорю: «Так давайте меня лечить». Она говорит: «Не буду!“» — поделилась Милявская.

Артистка подумала, что ей послышалось. Как это не буду лечить? Но специалист объяснила свою позицию.

«Она говорит: „Вы мне помогли пережить развод. Кстати, сейчас я счастлива замужем. Если я у вас уберу невротизм, вы больше никому не поможете“. Я: „А как мне с этим?“. Она говорит: „Идите, живите“. Все», — сказала Лолита.

Знаменитость постоянно пытается бороться со своими фобиями. Она переживает, что с годами невротизм усилится и станет мешать ей жить. Но самое главное опасение Лолиты — превратиться в параноика.

«Вот чего я боюсь, чтобы психосоматика с возрастом не стала паранойей. То есть это обычные вещи, которых, мне кажется, с возрастом начинает бояться любой человек. Ты хочешь быть полноценным: в работе, в отношениях, полноценным в общении. Ты не хочешь скидок на возраст, ты хочешь реального, хорошего отношения», — уточнила Милявская.

Однако поклонники уверены: певице нечего бояться. В этом году ей исполнится 60, но Лолита выглядит намного моложе своих лет. Она модно одевается и записывает дуэты с современными звездами. И ненавидит, когда ее называют по имени-отчеству.

«Я настаиваю на этом: «Ребята, я же чувствую внутри, я же не такая старая». Они говорят: «А уважуха?“» — рассказала артистка.

«Она прекрасно выглядит в своем возрасте, ухоженная, благородная женщина. И вправе делать, что хочет», — считает невеста Курбана Омарова Валерия.

«Очень энергичная. Прям очень энергичная», — выразил свое мнение бизнесмен.

Певица уверяет: оставаться в тонусе ей помогает состояние влюбленности.

«Я давно вышла из возраста, когда один и на всю жизнь. Я этот период прошла. Я считаю: сколько их должно быть, пусть столько и будет. Без всяких вообще заморочек», — заявила певица.

«Лолита очень смелая, независимая от мужчин. И в этом ее сила. Она молодец, потому что показывает этому миру: «Я самодостаточная личность, и мне совершенно безразлично, что этот мужчина неправильно поведет себя со мной“», — высказалась певица Катя Лель.

Лолита была замужем пять раз. А количество романов даже не считает. Недавно она рассталась с очередным бойфрендом. Но сразу заявила, что не собирается долго оставаться в одиночестве и уже готова к новым отношениям.