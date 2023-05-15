«С этим можно жить»: у звезды «Пацанок» Натальи Гончаровой диагностировали рак

Фото: ВКонтакте / Наталья Гончарова

Блогер готовится к операции по удалению опухоли и старается не опускать руки.

Бывшая участница шоу «Пацанки» Наталья Гончарова готовится к серьезной операции. У 27-летней блогерши обнаружили рак щитовидной железы, и теперь врачи должны удалить орган целиком, либо какую-то его часть.

В своем личном блоге Гончарова рассказала, что заболевание выявили на ранней стадии, причем совершенно случайно. Она готовилась к липосакции и увидела устрашающие результаты анализов. Опухоль оказалась злокачественной, но никаких внешних симптомов не проявляла.

«У меня рак щитовидной железы. Биопсия показала не лучшие результаты, но я все сделала вовремя. Начальная стадия — это не страшно», — заявила Наталья.

Она подчеркнула, что четко знает дальнейший сценарий своей жизни: операция по удалению опухоли, восстановление и регулярные плановые обследования до конца жизни. Опускать руки и сдаваться знаменитость не намерена, потому что твердо уверена в том, что впереди ее ждет только самое лучшее.

«С этим можно жить», — отметила Гончарова.

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