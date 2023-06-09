Кусковой или в брикетах: какой древесный уголь выбрать и не испортить шашлык

Эксперт Атаян: уголь в брикетах горит намного дольше и позволяет приготовить больше шашлыка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Вкус шашлыка напрямую зависит от соблюдения технологии приготовления. Важное значение, в частности, имеет топливо для мангала. Какими качествами должен обладать хороший древесный уголь?

Сезон шашлыков в самом разгаре. Даже идеально замаринованное мясо можно испортить, если приготовить его с помощью некачественного угля.

Какое топливо быстрее разгорится и не оставит на шашлыке слой копоти? В чем преимущество угля для мангала в брикетах? О чем говорит большое количество золы в жаровне? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие виды древесного угля можно купить в магазине

Найти по-настоящему качественный уголь на прилавках магазинов не так-то просто. Нередко в мешке оказывается сплошная труха, которую не получается поджечь или, наоборот, она быстро прогорает.

Менеджер по продаже мангалов и аксессуаров для барбекю Григорий Атаян советует еще в магазине хорошенько прощупать и потрясти упаковку. Если посыпалось много древесной пыли, от покупки такого угля лучше отказаться. Скорее всего, внутри пакета одна труха. Правда, уточняет эксперт, проверить товар, не открывая, будет все же достаточно сложно.

При приобретении важно обращать внимание на вид древесины, из которой сделали топливо. Сосновый и осиновый уголь специалист брать не советует. Он быстро прогорает, коптит и портит вкус блюда. Мясо становится горьким.

Наибольшей популярностью на рынке пользуется уголь из лиственных пород деревьев. Они бывают разными, например, береза относится к мягким и стоит дешевле. Два с половиной килограмма обошлись всего в 200 рублей. Такая же по объему упаковка угля, но из твердых пород древесины, стоила 350 рублей. По идее внутри должны быть более дорогие дуб, клен и ясень.

«Однако полностью не указано, какие именно породы деревьев были использованы для производства данного угля. Поэтому здесь может быть все», — сказал Атаян.

Отдельная категория — спрессованный уголь в брикетах. Стоит он дороже обычного. Но если верить производителю, гореть такое топливо будет в три раза дольше. А главное, брикеты можно использовать повторно. Эксперт подчеркнул, что состав по породам в данном случае не указан. Скорее всего, речь идет о породе дерева, которая тяжелее разгорается.

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Соответствует ли заявленный на упаковке вес древесного угля фактическому

Исследователи решили проверить производителей выбранных образцов на честность и узнать, соответствует ли реальный вес продукта заявленному на упаковке.

В мешке с березовым углем оказался небольшой недовес (134 грамма). Причем обманули не только с весом. Оптимальный размер кускового угля — пять на пять сантиметров. Но иногда производители идут на хитрость: насыпают в мешок побольше древесной крошки. Для приготовления шашлыка она не подходит, не дает нужного жара. Так что, по сути, этот мусор просто увеличивает объем упаковки.

«Сгорит за 10-12 минут, максимум — 15 минут. Этого жара вам не хватит, чтобы приготовить полноценный шашлык», — объяснил специалист Атаян.

На следующем этапе мелкие фракции угля отсеяли и оставили только тот, что подходит для жарки мяса. Полезного продукта в пачке оказалось меньше двух килограммов. На полкилограмма производитель откровенно обманул.

Общая масса угля из деревьев твердых пород была меньше обещанной на 165 граммов. И это только на первый взгляд. При более тщательном осмотре содержимого оказалось, что пыли и древесной крошки там почти треть пачки.

Надежда на брикеты, увы, не оправдалась. У этого образца тоже недовес: отсутствует 355 граммов. Когда пыль и мелкие осколки выбрали, полезного продукта осталось еще меньше. Вместо обещанных трех килограммов здесь всего 2,4. Похоже, все производители стараются сэкономить.

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Какой древесный уголь лучше разгорается

В следующем эксперименте уголь прошел проверку на возгораемость. Исследователи взяли по 500 граммов из каждой упаковки и попытались разжечь это топливо с помощью бумаги. Во всех трех случаях результат не порадовал. Как только бумага прогорела, пламя сразу погасло, а угли так и не вспыхнули.

«Нам не хватило времени горения. У нас нет катализатора, который запустил бы реакцию горения угля», — считает эксперт.

На следующем этапе на угли вылили по 50 миллилитров жидкости для розжига и снова попробовали развести огонь. С задачей на этот раз справились оба образца кускового угля.

Раскалить брикеты оказалось не так просто. Пришлось еще три раза подливать жидкость для розжига.

«С кусковым углем справится новичок. К брикетированному углю нужны дополнительные гаджеты, такие как стартер либо горелка с газовым баллоном, чтобы можно было прокалить этот уголь», — уточнил Атаян.

Стоит ли покупать капризные в обращении брикеты

Настало время проверить обещание производителей, что брикеты будут отдавать жар в три раза дольше обычного кускового угля.

Через полчаса после розжига образцы исследовали с помощью пирометра. Температура остаточного жара над мангалом с березовым топливом и миксом из твердых лиственных пород показали почти одинаковый результат — больше 400 градусов. При такой температуре можно готовить еще минут 15. Этого хватит, чтобы что-то разогреть или сделать порцию мяса с прожаркой медиум.

У брикетов температура была значительно выше — 550 градусов. Эксперт уверен: с таким жаром можно приготовить еще не одну порцию шашлыка.

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Есть ли в угле для мангала посторонние примеси

Всем образцам дали прогореть до конца. Таким способом можно проверить, есть ли в продукте посторонние примеси.

«Если у нас уголь чистый, то после него останется не так много золы. Если же уголь был с примесью, остатков, отходов будет намного больше», — объяснил специалист.

В мангале, где был первый образец, кроме золы остались крупные куски. Эксперт предупреждает, что березовый уголь часто подделывают, добавляют в состав еще более дешевую древесину.

Образец из твердых лиственных пород оказался более качественным. На дне второго мангала лежали только зола и мелкая деревянная крошка.

Хорошо показал себя и спрессованный уголь. Он полностью прогорел.

Итак, для по-настоящему масштабного застолья можно смело выбирать брикеты. Они горят намного дольше кускового угля, и жара хватит на несколько часов. За это время можно приготовить большую партию шашлыка. Для домашних посиделок или небольшой компании вполне сгодится уголь из твердых лиственных пород. Главное, выбирать проверенного производителя, который не экономит на сырье.