Секрет от шефа: какой соус спасет любой шашлык и сделает еще вкуснее
Фото, видео: 5-tv.ru
Для отменного соуса к шашлыку важно выбирать продукты с одним свойством.
Шашлык, стейк, медальоны — для каждого блюда из мяса требуется свой особый соус. Он может быть соленым, сладким или острым — ограничений для кулинарных экспериментов практически нет. Готовясь к встрече гостей или выезда на пикник, важно держать под рукой проверенный рецепт идеального соуса, который сделает вкус любимых блюд неповторимым.
Как быстро приготовить соус для шашлыка на мангале — своим фирменным рецептом эксклюзивно для 5-tv.ru поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.
Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар
Соус сацебели для шашлыка — быстрый рецепт
Для мяса на мангале обязательно стоит приготовить тот самый томатный умопомрачительный соус, без которого не обходится ни одно застолье с шашлыком на столе.
Многие пренебрегают соусом, полагая, что обычного ассорти из свежих огурцов, помидоров, лука и редиса вполне достаточно. Однако этот рецепт способен удивить даже заядлых гурманов. Сочный шашлык с ним станет еще вкуснее, а пережаренный или пересушенный зайдет на ура.
Шеф Ознобишин предлагает авторское прочтение любимого грузинского соуса, который легко и быстро приготовить к пикнику с шашлыками.
Ингредиенты:
- Томаты в собственном соку — 400 граммов;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Кориандр, паприка — ½ чайной ложки;
- Черный перец — ½ чайной ложки;
- Соль — по вкусу;
- Чеснок свежий — 2 зубчика;
- Хлопья чили — ½ чайной ложки;
- Кинза или базилик — 1 пучок.
Способ приготовления соуса сацебели для шашлыка
- Томаты очистить от шкурки и натереть на мелкой терке, чтобы превратить в пюре.
- Добавить сахар, кориандр, паприку, соль, черный перец, чеснок (предварительно пропустив его через пресс) и хлопья чили для легкой остроты.
- Тщательно перемешать и переложить в сковороду.
- Довести до кипения, поварить пару минут и снять с огня.
- После того как соус остынет, добавить мелко порубленную зелень вместе со стеблями (в них весь вкус и сок).
- Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике примерно один час, чтобы специи раскрылись и вкус стал более ярким.
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Греческий соус для шашлыка — быстрый рецепт
Нежный сливочный вкус соуса прекрасно дополнит шашлык из птицы или рыбные стейки на гриле. Приятная свежесть и слегка островатое послевкусие станут украшением любимого блюда.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт — 125 граммов;
- Огурец — 1 штука;
- Укроп — 1 пучок;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Перец чили (зеленый) — ½ штуки;
- Бальзамический уксус — ½ столовой ложки;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления греческого соуса для шашлыка
- Огурец натереть на терке. Он придаст соусу свежесть.
- Мелко нарезать укроп вместе со стебельками и вместе с огурцом добавить в миску с йогуртом.
- Чеснок пропустить через пресс и добавить в миску.
- Посолить, поперчить и добавить бальзамический уксус.
- Зеленый перец чили очистить от семечек и мелко порубить. Добавить в соус. Он придаст дополнительную свежесть и легкую остроту.
- Тщательно перемешать.
- Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике примерно 30 минут, чтобы специи раскрылись и вкус стал более ярким.