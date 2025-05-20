Все пропало: что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ

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Существует мнение, что троечники нередко добиваются в жизни большего, чем отличники, в том числе сдают экзамены на лучшие баллы. Так ли это на самом деле?

Сдача экзаменов вызывает у многих школьников сильный страх. Нервное напряжение настолько изматывает ребенка, что непосредственно во время ОГЭ и ЕГЭ он попросту не в силах сосредоточиться и правильно распределить силы на выполнение задач.

По словам специалистов, результаты учащихся зависят от их умения грамотно справляться с волнением. Существует несколько способов эффективно подготовиться к экзаменам и применить выученное в процессе ответа на вопросы.

Как внутренние переживания влияют на работу мозга, и почему важно писать пробники и участвовать в школьных олимпиадах, эксклюзивно Пятому каналу рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Как стресс влияет на работу мозга

Ученые различают два вида стресса. Один отвечает за адаптацию организма к новым условиям, а другой связан с эмоциональным напряжением человека. Второй тип переживаний в научной литературе получил название — дистресс.

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«Суть стресса — это мобилизовать организм. Если мы немного разнервничались, точнее, изменилась среда, мы к ней адаптировались, то все хорошо. Но если человек находится в напряжении длительное время, и при этом ему нужно принимать решения и работать, то он устает быстрее», - сообщил специалист.

Постоянная мобилизованность тела негативно влияет на здоровье, а особенно губительна во время выполнения умственной работы.

«Стресс сужает внимание и повышает уровень кортизола, адреналина. Собственно, ничем хорошим это не заканчивается <…>, потому что эмоции начинают довлеть над нами очень сильно. Внимание сужается», — пояснил специалист.

Подобная реакция организма характерна в ситуациях, когда на выполнение задачи отводится слишком маленькое количество времени. Часто люди просто впадают в ступор и не знают, что предпринять. Этой особенностью психики пользуются мошенники, которые всячески ограничивают время на принятие решения, чтобы загнать жертву в ловушку.

«Почему мошенники стараются <…> поставить человека в необходимость принимать решение прямо сейчас, разогнать его эмоции? Потому что критическое мышление тогда спит, и в стрессе мы критически мыслить практически не можем», — рассказал эксперт.

Специалист советует в таких ситуациях брать паузу и не делать поспешных выводов.

«Всегда нужно принимать решение на спокойную, свежую голову. <…> Желательно еще на листочках написать все плюсы и минусы. Есть разные техники: квадрат Декарта, постановка целей, система коэффициентов и так далее. Вы можете всем этим пользоваться», - посоветовал эксперт.

Нарушают активность умственных процессов и продолжительные переживания.

«Длительный стресс негативно влияет и на внимание, и на производительность труда, и, в целом, на здоровье. Человек перестает высыпаться», — пояснил эксперт.

Почему троечники лучше сдают экзамены

Похожая ситуация, когда время предельно ограничено, а нервы взвинчены до предела, случается и при сдаче экзаменов. Здесь накладываются даже два вида стресса: длительный, так как школьники готовятся к этому этапу жизни не один месяц, и краткосрочный, потому что времени на выполнение заданий не так уж и много. Все это может загнать школьника в ступор.

Говорят, что троечники справляются с экзаменами легче, чем отличники. Этому есть объяснение: последние обычно волнуются больше, а потому во время экзамена их нередко охватывает паника, с которой они не в силах справиться.

«Стресс только сковывает ваши способности вспоминать материал. <…> Поэтому лучше троечникам в этом смысле. Они используют свой мозг по максимуму, потому что они даже не нервничают: «Что там экзамен? Вспомню — хорошо, не вспомню — нехорошо””, — поделился эксперт.

Применить пройденный материал на практике отличникам бывает сложнее, потому что охватывающее волнение парализует работу мозга.

«Пятерочник, которого трясет, знает <…> в десять раз больше. Но вспомнит он меньше троечника, потому что у него [во время экзамена образуется] туннельное мышление. Бывает он выйдет и думает: „Как я мог на этот вопрос не ответить?“ А все потому, что внимание сконцентрировалось в одной точке организма, все замерло», — отметил специалист.

Начинают переживать школьники еще до входа в аудиторию. За несколько месяцев, когда только начинается подготовка к экзамену. Это тоже плохо влияет на состояние организма. Ребенок перестает высыпаться, чувствует упадок сил и все чаще думает, что не справится с вопросами.

В этой ситуации должны помочь родители и педагоги. Следует перестать нагнетать ситуацию. Напротив, нужно чаще поддерживать школьника и давать больше времени на отдых.

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Как морально подготовиться к экзаменам

Важно научиться расслабляться перед экзаменами. А для того, чтобы точно не впасть в ступор во время сдачи — чаще моделировать ситуацию.

Легче всего на подобных мероприятиях детям, которые часто писали олимпиады и другие тестирования. Для таких школьников ОГЭ и ЕГЭ становятся просто очередной возможностью показать свои знания, поэтому они не переживают, что не смогут ответить на вопросы.

«Заранее тренируйтесь на формат экзамена. Поймите, что на этом жизнь не заканчивается, и снизьте важность. Очень часто резко повышают результат всякие олимпиады», — прокомментировал эксперт.

Во время них школьник понимает, что способен справиться со всеми заданиями, а в случае повышенного волнения перед основным тестированием сможет убедить себя, что это такой же пробник.