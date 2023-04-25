Сиделка или уже жена: кто запрещает Бари Алибасову пить алкоголь и выходить в свет

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Друзья и знакомые не узнают Бари Алибасова. Как изменился шоумен из-за влияния своей сиделки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасов вышел в свет со своей помощницей. Из-за чего сиделка Елена запрещала ему пить алкоголь и общаться с журналистами? Как продюсеру удалось сбежать из-под ее контроля? Что за отношения на самом деле связывают пару? И почему друзья шоумена боятся, что его могут обмануть? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Врачи, которые наблюдают за мной сейчас, требуют, чтобы я делал зарядку. Сегодня я делал зарядку два раза», — рассказал продюсер.

В последнее время Бари Алибасов — нечастый гость на светских мероприятиях. После падения с крыши в Калининграде, операции и реабилитации досуг 75-летнего продюсера сильно изменился. Теперь он в основном проводит время дома или гуляет по району с сиделкой. Но вечеринку своего друга, музыканта Игоря Сандлера, Бари пропустить не мог. Пришел с помощницей Еленой. Они держались за руки и мило шептались.

«У меня шесть жен и еще раз 12 был женат», — заявил шоумен.

Алибасов был в хорошем настроении и кокетничал с девушками-журналистками.

«С тобой да. С тобой в любой позе», — признался музыкант.

Но внезапно разговор прервала его сиделка. Она буквально силой оттащила продюсера от телекамер.

«Потому что Лена хочет, чтобы это был только ее мужчина. Потому что она уверена, что она его всю жизнь ждала. И поэтому она, может быть, по-бабски не терпит рядом конкуренток, так скажем», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

Спутница весь вечер старалась не отходить от Бари Алибасова ни на шаг. Пристально следила, чтобы он не общался с прессой и не приближался к барной стойке. Но тот убеждал всех присутствующих, что и так больше не пьет.

«Нет, я отучил себя от вредных привычек», — уверяет Алибасов.

О проблемах продюсера с алкоголем известно давно. Лишь с появлением помощницы шоумен смог победить зависимость. Во всяком случае, так думали его родные.

«Она никогда не делала что-то, что противоречит папиному желанию. Папа просит 50 грамм, я наливаю воды, она приносит ему 50 грамм воды», — рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Наследник утверждает, что сиделка давно не получает за свои услуги деньги. И находится рядом с его отцом по доброте душевной.

«Последние полгода я не плачу Лене зарплату, потому что папа уже вроде как более менее адекватный», — уточнил сын шоумена.

По словам друзей Алибасова, сиделка — единственный человек, с кем сейчас близко общается продюсер. Она ведет все его дела. Взяла на себе обязанности не только помощницы по хозяйству, но и администратора. Теперь любая связь с создателем группы «На-На» исключительно через нее.

«Она по натуре человек достаточно скучный. Я ее несколько раз видел. Она такая, тяжелая. Она не повеселиться, не душа нараспашку, понимаете? Она более правильная. А Бари таких не любит», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Тем не менее Алибасов называет Елену главной женщиной в своей жизни. Признается ей в любви и даже говорит о возможной свадьбе.

«Конечно, конечно. В нашем гареме свободный доступ и нескончаемая палитра жен», — пошутил продюсер.

«По сути, сейчас Елена даже живет жизнью не домработницы, а, пожалуй, какой-то светской женщины, которая живет в шикарной квартире, ходит на мероприятия, появляется на съемках федеральных каналов. То есть она живет свою лучшую жизнь», — считает светский журналист Антон Беккужев.

Однако многие уверены: помощница плохо влияет на Бари Алибасова. И рядом с ней он из веселого шоумена превратился в рядового пенсионера.

«Сейчас у него, к сожалению, с этой Леной — живительной энергии она ему не дает. Именно поэтому ему только и остается рассуждать о мужской силе. Конечно, это ужасно», — сказал журналист Сорокин.

«Я не использую слово любовные отношения, это их дела. Но как минимум они живут, как живет самая классическая семья», — уточнил сын Алибасова.

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Но действительно ли Елена помогает Бари бескорыстно? Некоторые поклонники подозревают, что у женщины есть свой интерес в отношении пожилого и очень обеспеченного начальника.

«Я не сомневаюсь, что через год-два встанет вопрос о том, чтобы вписать ее в завещание. А может быть, она уже вписана в завещание. Может быть, она уже претендует на какую-то часть имущества, на какие-то доли его недвижимости», — предположил журналист Беккужев.

Продюсер, который долгое время был «в завязке», вновь начал употреблять спиртное. На мероприятии Игоря Сандлера он то и дело сбегал из-под контроля сиделки к бару и украдкой пропускал рюмочку.

«Бари, я думаю, и в гроб сойдет, пляша. Поэтому его хоть сдерживай, хоть нет, он все равно свое возьмет», — высказался журналист Грозданов.

Когда женщина обнаружила, куда отлучается Алибасов, она в спешке увела его домой.

Неужели помощница правда не та, за кого себя выдает? И слова Алибасова о счастливой совместной жизни — лишь способ успокоить поклонников? Единственный наследник артиста Бари-младший признается, что у него тоже иногда возникают подобные мысли.

«Я ей очень сильно благодарен. Но другой вопрос: как человек себя с таким уровнем доверия поведет. Это время покажет в любом случае. Настанет момент, когда папы не станет, и все тайное становится явным. Вы же меня знаете, я хитрый человечек. У меня всегда все ходы просчитаны, что, как, с кем делать», — заявил сын шоумена.

«Хочется сказать, что, конечно, Бари Алибасов достаточно обеспеченный человек. У него две квартиры. И самая большая из них, самая ценная, находится в центре Москвы. Это шикарные апартаменты площадью более 200 квадратных метров и стоимостью более ста миллионов рублей. В общем, это лакомый кусочек. Желающих ухватить хотя бы часть, хотя бы какую-то долю от того, что накопил Алибасов, немало», — уверен журналист Беккужев.

Но Бари-младший говорит: даже если женщина захочет на что-то претендовать, у нее ничего не выйдет. Все имущество продюсера давно переписано на него и внучку.