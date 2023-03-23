«Я перестал общаться»: экс-участник «На-на» рассказал, как уходил от Алибасова

Певец Запорожец рассказал, как Алибасов возвращал его два раза в «На-На»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Александр Запорожец рассказал, что Бари Алибасов возвращал артиста в группу два раза.

Экс-участник «На-На» Александр Запорожец был в первом составе группы, которую Бари Алибасов создал еще в 1989 году. Объявление о наборе было выложено в «Московском Комсомольце». Запорожец и Левкин были выбраны из 700 молодых и талантливых кандидатов. Об этом сообщает издание dni.ru.

«Бари придумал нам такие образы, чтобы на концерты ходили все. <...> Концертов было много и билеты хорошо продавались», — рассказал музыкант.

Через два года одаренный солист принял приглашение начинающего молодого композитора. Запорожец совмещал работу в коллективе Марины Хлебниковой и продолжал учебу в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу вокала. Также он сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

В интервью певец отметил, что всего у него было три вхождения в состав группы «На-На»: одно официальное и два нет.

«Правда, после последнего я перестал общаться с Бари Алибасовым — мы давно не виделись и не созванивались. Хотя я уходил из группы красиво, не как Валерий Юрин», — рассказал он.

Со слов артиста, продюсер группы Бари Алибасов не был обижен, он даже приглашал Александра на разовые выступления.

«Хотелось бы больше хороших песен и меньше шоу», — говорит экс-солист про сегодняшнее положении группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что прогоревший на отельном бизнесе Алибасов бьется с банком за дом.