«Чтобы любили»: почему экс-солист группы «На-На» решился на уколы красоты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Константина Саркисян; 5-tv.ru

Психолог Константин Саркисян считает, что когда нет внутренней красоты, то человек начинает прибегать к косметическим процедурам.

Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин признался, что ради молодой 20-летней избранницы решился на уколы красоты. Эксклюзивно для 5.tv.ru психолог Константин Саркисян ответил, является ли нормой то, что 56-летний мужчина прибегает к изменениям во внешности ради молодой девушки, возможно ли то, что между ними токсичные отношения, так как человек меняет свою целостность ради другого? Или, наоборот, это хорошо и полезно для артиста?

Эксперт считает, что главный вопрос таких отношений — это соответствие, когда человек пытается подрожать тому, кого он боготворит. Второй момент — из страха разочарования. Также важно знать, что человека держит с партнером, что он культивирует.

«Если я культивирую молодость, например, моей партнерше 20, а мне 50, то для меня она — это состояние молодости, поэтому я буду делать все для того, чтобы быть молодым», — говорит психолог.

Также в таких отношениях идет обожествление партнера, когда он воспринимается не как личность, а как образ. Проблема в таком союзе создаются из-за того, что люди не воспринимают друг друга такими, какие они есть.

«Это своего рода как некая игра, некий театр. Ты царица, а я раб. Ты мамочка, а я твой сын. Но к любви это не имеет никакого отношения», — говорит Саркисян.

Здесь возникает больше внутриличностный конфликт, то есть встает вопрос о собственной самоидентификации. Если человека не устраивает он сам, то он начинает воображать образ, кем бы он хотел быть.

«Все, что в жизни делает человек, абсолютно любой, он делает исходя из собственной потребности», — отмечает эксперт.

В этом случае когда человек делает уколы красоты — это потребность в признании. Люди омолаживаются, так как они хотят быть красивыми, чтобы ими восхищались и их любили.

Зачастую у людей, которые подходят к старости, начинают возникать психологические проблемы такого формата, что вот теперь он может стать одиноким, никому ненужным и его никто не будет любить. Поэтому многие так сильно боятся постареть. Исходя из такой потребности, растет спрос на косметологические процедуры и пластическую хирургию.

Однако не красота является главным гарантом любви, а если мы говорим про настоящую любовь, то она всегда между двумя половинами.

«Например, им по 80 лет, и они уже вместе 60 лет, они оба старики морщинистые, но оба друг друга держат за руки. И здесь в силу вступает внутренняя красота. Красота души, а не внешняя», — отмечает психолог.

Эксперт говорит, что когда нет внутренней красоты, то человек начинает искать внешнюю и в силу вступает пластика. Поэтому к любви здесь ничего не имеет отношения, это психологическая игра — человек играет с самим собой.

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