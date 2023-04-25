«Ни одного живого места»: как Михаил Шуфутинский объяснил свои тяжелые травмы

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Певец Михаил Шуфутинский много раз серьезно травмировался. Чем артист это объясняет и как сейчас себя чувствует, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Шуфутинский впервые вышел в свет после тяжелой травмы. Из-за чего он долгое время передвигался на костылях? Почему шансонье регулярно попадает в неприятные ситуации? Как однажды артист сломал две ноги по вине будущей супруги? И правда, что молодая жена заставляет его худеть? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ни одного живого места. Но мозгами я гораздо моложе. Просто так бывает, что тело конфликтует с твоим сознанием», — рассказал певец.

В начале марта сеть облетели тревожные снимки Михаила Шуфутинского. Шансонье сидел в инвалидном кресле и с костылями в руках. Оказалось, что он упал на льду. Повредил копчик и потянул мышцу на ноге.

«Я чувствую себя неплохо сейчас. Я готов к работе на сцене. Иногда да, мне тяжелее, потому что нога побаливает, еще что-то после этих всех падений моих», — признался артист.

Из-за проблем с ногой Михаил Захарович долгое время не мог посещать светские мероприятия. Лишь недавно он появился на музыкальной премии. На вопрос о здоровье исполнитель ответил, что у него все нормально. Артист признается: ему не привыкать к травмам. За многолетнюю карьеру Шуфутинский бесчисленное количество раз получал ушибы и переломы.

«Я ломал ребра, ломал плечо. Я что только не ломал, да. И я даже ловлю себя на мысли, что мои мозги очень сильно отстают от моего организма», — заявил шансонье.

Михаил Шуфутинский неоднократно оказывался на операционном столе.

«У меня просто несколько позвонков отсутствует и все. Там выросли мышцы», — поделился он.

После одного из падений певец два месяца не мог ходить и был вынужден сесть в инвалидное кресло.

«В 2009 году я в аэропорту в Екатеринбурге сломал две ноги. С лестницы повалился. С утра после концерта мы переезжали куда-то в другой город», — вспоминает Шуфутинский.

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По словам артиста, причиной этого несчастного случая стала его нынешняя супруга Светлана Уразова. Правда, в тот момент женщина еще была просто танцовщицей в коллективе Шуфутинского. Однако шансонье уже тогда не мог отвести от нее глаз.

«Светка виновата, да. Мы спускались по лесенке, она вместе с балетом. Они спускались в автобус, а я в свою машину. Я на них загляделся, и она так помахала мне рукой, и я полетел. Я забыл, что у меня ноги-то и надо ими передвигать все-таки. Зацепился за эту ступеньку и полетел», — объяснил певец.

Шуфутинский и Уразова более 20-ти лет работали вместе. После смерти жены артиста в 2015-м между ними вспыхнули чувства. Светлана поддержала певца в трудный период и помогла ему вернуться к жизни. Она взяла на себя заботу о любимом и организацию рабочих вопросов.

«Она занимается коллективом, занимается постановкой танцев, помогает административно. Она меня любит, и я люблю ее тоже. Поэтому у нас как-то все сложилось», — рассказал артист.

В новом браке Михаил Шуфутинский изменился. Ради возлюбленной, которая младше него на 30 лет, он стал модно одеваться и занялся здоровьем.

«На восемь килограммов похудел, между прочим, за два месяца и чувствую себя замечательно», — заявил шансонье.

Шуфутинский, который раньше даже по участку ездил исключительно на специальной спортивной каталке, теперь старается больше двигаться.

«Благодаря каким-то занятиям спортом. Условно, я бегаю по дорожке, плаваю. У меня бассейн здесь, в доме», — уточнил певец.

Заслуженный артист сел на строгую диету и продолжает сбрасывать вес. В общей сложности он потерял более 30-ти килограммов. Артист очень доволен результатом. Хоть и жалуется, что это стоит ему неимоверных усилий.

«Я ем аккуратно, почти не пью, что само по себе отвратительно, потому что я очень люблю выпить и вкусно поесть», — признался он.

На днях Шуфутинский отметил юбилей. 13 апреля знаменитому шансонье исполнилось 75 лет. Праздновал на сцене. И пусть он еще не до конца восстановился после падения, на качество концерта это не повлияло.

«Люди приходят не посмотреть на то, как я буду танцевать, в конце концов, а послушать, что и как я им спою», — уверен исполнитель.

Михаил Шуфутинский рад, что смог встретить юбилей в приятной компании. В зале сидели поклонники. А за кулисами ждала любимая жена.