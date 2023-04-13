«Я не лысый»: Михаил Шуфутинский дал интервью в честь 75-летия

Михаил Шуфутинский в свои 75 заявил, что не планирует уходить на пенсию

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

Классик отечественной эстрады признался, что не собирается покидать сцену. Исполнитель еще многое хочет сделать.

Тонкий знаток женской души, обладатель уникального бархатного тембра и первый, кто приходит в голову при упоминании жанра шансон. Сегодня, 13 апреля, день рождения у Михаила Шуфутинского. Классику отечественной эстрады — 75. Его путь к славе не был быстрым и легким, но знаменитые песни впоследствии накрепко прописались в культурном коде страны и объединили поколения. О тайнах творчества маэстро порассуждал с корреспондентом «Известий» Георгием Гривенным.

Красота стиля и элегантность образа — в этом весь Михаил Шуфутинский. Даже в том, как снимает ковбойскую шляпу, небрежно бросает ее на стол и смотрит в зал пресс-центра «Известий». А в зале — поклонницы самого разного возраста. Потому что даже в 75 Шуфутинский — настоящий сибарит, получающий от жизни максимум удовольствия.

«Мне нравятся многие вещи. Мне нравятся красивые женщины, у меня молодая, красивая жена», — отметил заслуженный артист РФ.

Нам Михаил Захарович раскрывает маленький секрет своей всенародной популярности: вся эта народно-застольная музыка родом из его детства, общего с миллионами тогда еще советских сограждан.

«От Москвы до Бреста нет такого места или там, грубо говоря, Таганка. Иногда это были даже запрещенные некоторые песни. И я засыпал под эти песни — как говорят, с молоком матери они в меня впитывались», — рассказывает Шуфутинский.

«Более сердечного такого, более искреннего человека, наверное, вот в нашем теперешнем шоу-бизнесе найти очень сложно. Он никогда себе не изменял ни в чем!» — заметил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

А ведь к полным стадионам и миллионным тиражам пластинок Шуфутинский шел через настоящие тернии — в 70-е ансамбль «Лейся, песня» был очень популярен, но имя его руководителя можно было прочитать только на пластинке. По телевизору Шуфутинского не показывали, потому что отказывался сбривать бороду, то есть терять свой стиль. А с бородой на советском экране могли появляться только три человека: Ленин, Маркс и Энгельс.

«Я рос в то время, когда борода была у нас не свойственна. А много ли в то время можно было встретить людей с такой прической, как у меня? Нет. Я не лысый, я коротко стриженный», — высказался певец.

Так и не договорившись с советской властью по многим вопросам, он уехал в Америку. Где, по его же признанию, в плавильном культурно-эмигрантском котле и был приготовлен тот самый Михаил Шуфутинский, который вернулся на родину в 1990-м, чтобы прописаться в ее культурном коде.

«Я вышел на сцену и я почувствовал микроб в воздухе. Ни с чем не сравнимый, который в меня влетел и никогда уже не выходил. Я сказал себе: «Я хочу здесь жить!» — поделился воспоминаниями Шуфутинский.

«Хиты его становятся хитами нескольких поколений граждан, переходят из 80-х в 90-е, в новый век. Не перестают быть актуальными, нравятся молодежи. Это залог того, что человек с потрясающим вкусом за это брался», — отметил народный артист РФ Михаил Турецкий.

А вот про этот лист в богатом календаре творческой биографии Михаила Захаровича делают отдельные сюжеты и даже снимают документальные фильмы. Обычную вроде бы песню, выпущенную еще в 1993-м, наш сегмент интернета разобрал на цитаты, мемы, фотожабы, ремиксы и ремейки. Даже если и были в России редкие люди, не знавшие, кто такой Шуфутинский, то после 3 сентября вышли в Сеть и узнали. Раз и навсегда.

«Очень много людей в нее влюбились. Наверное, у многих людей в жизни происходило что-то, что было связано с этой ситуацией горечи, боли разлуки, желание вернуть все обратно. Поэтому 3 сентября — это таинство. Как это получается?!» — удивился артист.

При этом сам исполнитель целой россыпи хитов свой творческий календарь переворачивать на листок с надписью «пенсия» совсем не собирается.

«Я очень много чего хочу. Может быть, это и есть та самая причина, по которой я не даю себе возможности пойти вниз. Я хочу много чего сделать», — заверил певец.

В том, что Михаил Шуфутинский будет снова и снова завораживать всех бархатом тембра и красотой стиля можно вообще не сомневаться.