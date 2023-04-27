«Много жертв будет»: какое страшное событие в 2023 предсказала святая Матрона

Фото: Сергей Власов / patriarchia.ru

Святая помогает всем, кто обращается к ней в горестях и скорбях с искренней молитвой.

В церковном календаре 2 мая является днем памяти блаженной Матроны Московской. Слепая старица, которую ласково величают Матронушкой, считается одной из всенародно любимых святых XX века. К ней взывают, чтобы попросить о ниспослании помощи в делах житейских, молят об исцелении, избавлении от страданий и встрече с суженым.

При жизни она не наставляла верующих, а помогала им молитвой и добрым словом. Ее крепкая вера и служение Господу имели чудодейственную силу. После себя ясновидящая оставила важные пророчества об испытаниях для земли русской.

Когда жила святая Матрона Московская

Родиной Матроны была Тульская губерния. Там в конце XIX века в деревне Себино Епифанского уезда в семье крепостных крестьян Дмитрия и Натальи Никоновых появилась девочка. Малышка от рождения оказалась слепой — у нее не было глазных яблок. По началу родители хотели отдать ее в приют князя Голицина в соседнем селе Бучалки. Они переживали, что не смогут прокормить многодетную семью (двух сыновей и дочь) вместе с еще одним особенным ребенком-инвалидом.

Но мать новорожденной увидела вещий сон, в котором ей явилась белоснежная слепая птица с человеческим лицом и села на грудь. Богобоязненная женщина поняла, что это был знак свыше. Малышку оставили с родными. Несмотря на врожденный порок, девочка стала любимым ребенком в семье. Ее крестили именем Матрона, а ангелом-хранителем стала греческая святая Матрона Константинопольская.

О богоизбранности ребенка свидетельствовала отметка — на груди виднелся маленький крестообразный выступ. Родные считали его нерукотворным нательным крестиком.

Чем старше девочка становилась, тем больше времени она проводила в церкви Успения Божьей Матери, которая располагалась рядом с домом. С другими детьми Матрона не играла, так как здоровые сверстники били и притесняли слепую.

В возрасте семи лет Матрона начала предсказывать будущее и исцелять больных. Более того, оказалось, что ей ведомы не только грехи людей, а порой и их мысли. К маленькой целительнице ехали со всей губернии. Матронушка помогала всем без исключения, за это люди благодарили ее, чем могли, оставляя продукты и разные полезные в хозяйстве вещи. Из обузы девочка превратилась в кормилицу. В 17 лет у девушки полностью отнялись ноги. Матрона предвидела это, но не роптала и стойко приняла пришедшую к ней беду.

Про юную парализованную целительницу слава распространялась все дальше по округе. Свою силу она черпала в молитвах и чтении Слова Божиего. Это была не магия, а способность к исцелению, дарованное свыше.

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Потеря возможности самостоятельно передвигаться стали лишь началом самых главных испытаний в жизни блаженной. Впереди ее ждали 50 лет скитаний. Гонения начались с отчего дома: оба брата, вступившие в партию, не захотели терпеть рядом с собой верующую сестру, к которой толпой бесконечно приходили люди.

Чтобы уберечь семью от репрессий, девушка оставила родные края и переехала в Москву. В столице она жила с 1925 года и до конца своих дней. Блаженная спасала людей физически и духовно. Хотя сама постоянно искала приют с хожалками (послушницы, которые ухаживали за ней).

В то время страну накрыла волна гонений на церковь и верующих. Чтобы не подвергать риску православных, помогавших ей, Матрона часто переезжала с места на место. Поскольку она была прозорливой, то всегда знала о грозящей опасности и успевала скрыться. Среди мест, где она жила, называют Вишняковский переулок, Пятницкую улицу, Загорск (Сергиев Посад), Царицыно, Петровско-Разумовское и многие другие. Испытывая лишения, холод и голод, она полностью отдавалась воле Божьей и с благодарностью принимала любую поддержку.

Матрона дожила до Второй мировой войны и до победы в Великой Отечественной, которую тоже предсказала. В это время она познакомилась с послушницей Зинаидой Ждановой, приютившей слепую целительницу.

«Лучшие дни прожитой мною жизни были дни, когда Матушка жила у нас. Свет тех дней греет до сих пор. В доме перед образами теплились лампады, любовь Матушки и ее тишина окутывали душу. В доме была святость, радость, покой, незримое тепло. Шла война, а мы жили на небе», — вспоминала хожалка.

Люди продолжали тянуться к Матронушке нескончаемым потоком. В военное время она принимала целыми днями, а по ночам молилась. В народе говорили, что даже сам товарищ Сталин тайно приезжал к блаженной узнать об исходе войны. Неоднократно к ней обращались высокопоставленные члены коммунистической партии и генералы.

Для посланной Богом женщины не существовало важных или неважных вопросов, помогала она наладить семейные отношения, возвращала детей к родителям. Все делала с любовью и пониманием. Ее ласковый голос, доброе лицо располагали людей к откровенности и доверию с первой минуты.

«Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь Сам все управит!» — говорила она.

С 1949-го и до самой смерти в 1952-м года Матрона прожила на станции Сходня. Следуя ее последней воле, 71-летнюю старицу предали земле на Даниловском кладбище близ храма.

Покровский женский монастырь города Москвы. Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

Оттуда, по благословению Патриарха Алексия II, 1 мая 1998-го честные останки старицы были перенесены в Покровский ставропигиальный женский монастырь на Таганской улице, где они находятся и по сей день. Блаженная Матрона была причислена к лику местночтимых, московских, святых в 1999-м, а через пять лет состоялась ее общецерковная канонизация.

Пророчества Матроны Московской о царской и советской России

Предвидения блаженной начались с ранних лет. Однажды она предсказала матери пожар в деревне.

«Завтра будет пожар, но ты не сгоришь», — поведала своей матери слепая девочка.

На следующий день случайно загорелся один дом, потом полыхнули соседние. Сгорела почти вся деревня. Но пламя не дошло до родительского дома блаженной, так как ветер неожиданно сменил направление.

Свержение царя и расстрел семьи Романовых

Духовный взор Матроны с каждым годом видел все дальше. В 1894-м блаженная предрекла трагический конец царской династии Романовых. За 24 года до расстрела царя Николая II и его семьи целительница взяла в руки ободранное куриное перо и указала на него.

«Вот так обдерут нашего царя-батюшку», — сказала она.

Следующее пророчество о тяготах в жизни государства блаженная произнесла через пять лет.

«Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать», — описывала она грядущую революцию и приход к власти большевиков.

«А потом все бросят, побегут кто куда. Земля никому не нужна будет», — продолжала слепая.

«Верующих будет мало, служить будет некому», — говорила Матрона об обмирщении и расцерковлении русского населения.

«Народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила вступила в действие, эта сила существует в воздухе, проникает везде, раньше болота и дремучие леса были обитанием этой силы, так как люди ходили в храм, носили крест, и дома были защищены образами, лампадами и освящением, и бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога», — изрекла блаженная в первые послереволюционные годы.

Начало Второй мировой войны и победа над фашистами

Великую Отечественную войну она предсказала за пять лет.

«Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит», — предрекла святая.

Существует легенда, что отец народов Иосиф Виссарионович Сталин от старицы тоже получил пророчество.

«Не нужно бежать тебе из Москвы. Красный петух одержит победу над черным», — подбодрила она.

Хотя беседа блаженной с вождем не считается однозначно доказанным историческим событием.

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Пророчества Матроны о будущем современной России

Слепая старица смотрела все дальше сквозь десятилетия, приоткрывая завесу тайны над грядущими событиями.

«Сначала уберут Сталина, потом после него будут правители — один хуже другого. Растащат Россию. „Товарищи“ после войны поездят по загранице, зубы „сломают“ и обратно на Родину потянутся», — пророчествовала блаженная.

Задолго до распада СССР она описала ход важнейших событий в истории страны.

«И появится в то время Михаил — вот какой будет! Захочет он помочь, все изменить, перевернуть. Если бы он знал, что ничего он не изменит… Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время. Вздохнете, но малое», — предрекла Матрона.

Предвидя возрождение церкви, святая предостерегала и об опасностях, которые возникнут при избытке свободы.

«Мир лежит во зле и прелести. Прелесть — прельщение душ — будет явная, остерегайся. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет», — вещала она.

«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!» — часто повторяла ясновидящая.

Страшное пророчество святой Матроны для России в 2023

В памятных словах старицы слышатся явные указания на события, которые произошли, начиная с 2020-х. Глядя духовным оком в будущее, Матронушка не раз упоминала, что жить станет сложнее. Людские тяготы раскачают еще сильнее социальную лодку.

«Мало будет верующих, все будет складываться хуже и хуже, народ окажется под гипнозом. Придет время нелегкого выбора — крест или хлеб. Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете — и все уйдет под землю», — предсказала слепая.

Считается, что так блаженная указывала на духовное растление в 2023-м. Выстоять поможет лишь искренняя вера, которая сплотит народы. Хотя волнений и военных столкновений избежать не получится. Люди продолжат выражать недовольство, разрушая старые, привычные устои.

Предсмертное пророчество Матроны Московской

Рака с мощами блаженной Матроны Московской. Фото: Игорь Палкин / patriarchia.ru

Последнее предсказание блаженной Матроны касалось собственной смерти. Свой уход из жизни — 2 мая 1952-го — святая почувствовала за три дня. За это время старица принимала людей почти без перерыва, исповедовалась и причащалась, давала последние наставления.

«Умру, ставьте на канон за меня свечки, самые дешевые, ходите ко мне на могилку, я всегда буду там. Все поверяйте мне, а я буду вкладывать вам мысли, что вам делать и как поступать», — поучала она.

Похоронить себя святая завещала на Даниловском кладбище, «чтоб слышать службу». При этом не скрывала, что сильно боится встречи с ангелом смерти, и честно призналась в этом своему священнику.