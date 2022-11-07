Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Pictrure Library
Сбудется ли прогноз на следующий год? Проверим уже скоро.
Ситуация в мире довольно запутанная и пока неизвестно, чем разрешиться. Впрочем, некоторые не любят долго ждать, а желают предугадывать события за несколько минут. Этим, как водится, профессионально занимались тарологи и мыслители в разные века. 5-tv.ru сделал подборку пророчеств всемирно известных предсказателей о событиях, которые ждут Россию в 2023 году. Попробуем сравнить?
Нострадамус
Французский фармацевт и алхимик жил в XVI веке. При составлении своих пророчеств он основывался на астрономических расчетах. Нострадамус предсказал, что 2023 год станет «вызовом для правителя». Предсказатель говорил о союзе, в который войдет Россия и несколько восточных государств. Он считал, что лидеру страны предстоит сложный выбор, который станет судьбоносным для всех россиян. Тем не менее Россия выдержит все испытания и будет развиваться дальше.
Кроме того, северная часть России станет для многих народов «землей обетованной». Также Нострадамус говорил о расширении территории России. Жизнь россиян улучшится, снизится безработица. Для Нострадамуса Россия — место возрождения человечества.
Ванга
Известная болгарская провидица Ванга предсказала, что на рубеже 2022–2023 года в России изобретут лекарство от рака. У страны будут проблемы, но она сможет преодолеть все трудности.
«Россия выберется, выпрямится! Будет много проблем, но Россия — это Россия! Россия — это мать!» — говорила провидица.
Матрона Московская
Матрона Московская в своих пророчествах не привязывалась к конкретным датам, но те, кто толкуют ее предсказания, считают: иногда она говорила о событиях в России в 2023 году.
Так, например, провидица предсказала, что в стране уменьшится число верующих. Также люди будут как будто находиться под гипнозом, а многие жители земли переберутся жить под землю.
Тамара Глоба
Тамара Глоба — современный российский астролог. Она считает, что Россию в ближайшее время ждут перемены. Так, например, Глоба уверена, что 2023 год станет временем передела мира. В это время у тех, у кого было много денег, столкнуться с материальными трудностями. У бедняков же появятся новые денежные возможности.
Также она считает, что в следующем году вектор мирового лидерства сместится в сторону Китая. Кроме того, в отношении России уменьшатся санкции, но большинство ушедший компаний больше не вернуться. Страна не почувствует от этого большой урон, потому что их ниши займут другие компании.
Ирина Соломон
Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» считает, что в январе 2023 года наступит благоприятное время для мирного завершения кризиса на Украине.
Светлана Драган
Астролог Светлана Драган считает, что 2022–2023 годы для России — период перерождения, который приведет к сильнейшему укреплению страны и огромным переменам.
В марте 2023 года для России появятся новые возможности. В это время начнет уменьшаться влияние запада.
Тибетские монахи
Тибетские монахи считают, что накаленная атмосфера в мире произойдет в начале февраля 2023 года или ближе к весне. Их предсказания для России пророчат новый порядок и новую реальность.
Как ранее писал 5-tv.ru, в TikTok появился аккаунт, который приковал внимание десятков тысяч людей. Некий мужчина зарегистрировал профиль на имя Эно Аларик и представился путешественником во времени из 2671 года. Он предупредил, что к моменту, из которого он прибыл, человечество окажется на грани уничтожения. И начал сыпать предсказаниями на 2023 год.