Зараза такая: как коронавирус «Арктур» молниеносно пробивает иммунитет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean / Ruptly / Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

Новый вирус в первую очередь «бьет» по жизненно важному органу.

В России зафиксированы четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса «арктур» или ХВВ 1.16, который обладает большей заразностью и умеет обходить коллективный иммунитет. По данным Роспотребнадзора, отечественные тесты на коронавирус выявляют опасного «новичка», а система здравоохранения готова отразить грядущие вирусные «атаки» и справиться с возможными перегрузками.

В чем главное отличие арктур-штамма, как протекает заболевание и есть ли реальная угроза очередной пандемии — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответили эксперты: академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Что такое коронавирус «арктур» и где распространен

Вирус ХВВ 1.16 или арктур свое светское название получил в честь звезды — красного гиганта в созвездии Волопаса. Arcturus является четвертой по яркости звездой на ночном небе.

Впервые новый подвариант штамма «омикрон» обнаружили в Индии в марте 2023. Затем он пересек океан, захватил США и перекинулся на Австралию и Сингапур. В России его выявили в конце апреля. Учитывая подобную скорость распространения, врачи сделали соответствующий вывод.

«На сегодняшний день этим вариантом практически захвачена Индия, потому что уже почти неделю назад они вышли на 60% случаев инфицирования арктуром. Он уже пришел в Соединенные Штаты Америки и в еще ряд стран. Поэтому и у нас, безусловно, появится и вытеснит те варианты, которые на сегодняшний день «гуляют», — пояснил профессор Чепурнов.

Насколько коронавирус «арктур» заразнее и опаснее

Специалисты подтверждают, что новый подвид вируса, действительно, отличается высокой степенью заразности.

«Заразность опосредована тем, что ему требуется для этого меньшая доза. Дозозависимый эффект — это количество вируса, необходимое для заражения и для тяжести болезни. При уменьшении инфицирующей дозы проявляется тот эффект, что частички аэрозоля с арктуром обладают столь малым размером, поэтому легко обходят маску», — отметил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Сегодня арктур, действительно, больше чем все предыдущие штаммы разговаривает на „ты“ с нашим иммунитетом. В этом и сохраняется основной принцип межвидовой борьбы. Что касается клиники, то каких-то особенностей, на которые нужно обращать внимание, их нет», — отметил Геннадий Онищенко.

При этом, по мнению заместителя президента РАН, на сегодняшний день дополнительные данные для того, чтобы вводить в России более жесткие меры, отсутствуют. Врачи подчеркивают, что болезнь протекает в легкой форме.

«Пока нет никаких данных, что он вызывает более тяжелое течение или как-то увеличивает летальность. Что для него достаточно строго доказано, так это то, что он стал еще заразнее», — рассказал Александр Чепурнов.

В целом, как сообщает Роспотребнадзор, динамика заболеваемости COVID-19 в РФ снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14%. Преобладающими остаются подвиды омикрон-штамма.

Какие симптомы у нового коронавируса «арктур»

Проникая в организм, новый штамм «арктур» поражает различные органы и системы. Это нарушение и в работе верхних дыхательных путей:

боли в горле,

осиплость,

насморк,

кашель.

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Возможны сбои в работе желудочно-кишечного тракта:

дискомфорт в животе,

расстройство стула.

По первым симптомам даже легко спутать коронавирус с обычной простудой.

«Симптомы все те же самые, ровно такие же, различий нет никаких. Есть, скорее всего, некоторая разница в заразности у этой линии штамма», — считает доктор Крючков.

Можно ли распознать этот вирус по жалобам пациента или при помощи экспресс-тестов — эксперт дает однозначный ответ.

«Как это обнаружить по клиническим признакам — никак, как собственно, нельзя было между собой отличить, например, «дельту» от «омикрона», один «омикрон» от другого «омикрона», — пояснил он.

Будет ли пандемия арктура в России

Волна заболеваемости арктур-вариантом в России прогнозируется к концу мая.

«Это лето и конец весны, но условий для какого-то полномасштабного всплеска, как в прошлых годах, пока нет. Теплая погода, пребывание на воздухе вне закрытых помещений способствуют тому, что скорее всего летом всплески могут быть, но не настолько мощные», — предположил иммунолог Крючков.

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Однако расслабляться рано, считает врач. Новичок в семействе коронавирусов весьма коварен.

«Вирус очень эффективен по обходу коллективного иммунитета, то есть он будет продолжать адаптироваться, за счет чего заразность и восстанавливается. Поэтому на сегодняшний день ситуация стабильней, чем предыдущие годы, но это не значит, что она контролируема. В этой связи, конечно, вызывает тревогу вторая половина осени и зима», — подытожил эксперт.

Как не заразиться штаммом «арктур»

Правила защиты от коронавируса остается неизменными: чистые руки, ношение масок в местах массового скопления людей и укрепление иммунитета. Хотя новая зараза научилась обходить привычные барьерные методы защиты, например, медицинские маски, благодаря снижению дозозависимого эффекта.

По словам Чепурнова, маски были эффективны при воздушно-капельном заражении коронавирусом. Тогда они защищали от достаточно крупных капель, которые образуются при кашле, чихании или речи. Новые штаммы в этом плане оказались компактнее и проворнее.

Поэтому наиболее действенным методом остается вакцинация.

«По профилактике самое лучшее, если пришло время, то пройти ревакцинацию. Однократной инъекции того же „Спутник Лайт“ достаточно в этом случае», — напомнил Николай Крючков.

Соблюдение личной гигиены и внимание к состоянию здоровья остается главным способом поддержки защитной системы организма.