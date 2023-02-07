Вообще не отличить: как «прячется» новый ковид и чем опасна седьмая вспышка

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Евгения Тимакова; Ruptly; 5-tv.ru

Главное отличие «нового» коронавируса заключается в двух тяжелых симптомах.

В России активизировалась эпидемия коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, рост числа заражений был зарегистрирован уже на третьей неделе 2023 года. Тогда в стране зафиксировали почти 38 000 новых случаев. Этот показатель вырос на 22% по сравнению со второй январской неделей.

Ожидается, что случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией могут подняться до 50 000 заразившихся в сутки.

Что ждать от новой вспышки коронавируса? Изменились ли симптомы мутирующего патогена в 2023-м — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Изменение симптомов коронавируса в 2023

Коронавирусная инфекция, проникая в организм, поражает различные органы и системы. Это нарушение и в работе верхних дыхательных путей (боли в горле, осиплость, насморк, кашель), и желудочно-кишечного тракта (дискомфорт в животе, расстройство стула). Также отмечаются «сбои» со стороны центральной нервной системы.

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Однако в этом году появились существенные отличия. По словам инфекциониста, путь к выздоровлению стал длиннее по одной причине.

«За исключением того, что немного меняется картина самого инфекционного процесса, длительней стала температура. Сейчас „кракен“ вызывает эти симптомы. Более выраженное состояние потливости ночью. Человек больше устает, сильнее выражены головные боли и боли в горле. Это при том вирусе, который сейчас идет. А температура длительная от семи до десяти дней, что требует дифференцировки с присоединением бактериального процесса и учащается регламент сдачи анализов», — рассказал эксперт.

При этом велики риски развития осложнений с летальным исходом, так как происходит нарушение функционирования сердечно-сосудистой системы. Перенесенный ковид может вызвать образование тромбов, а также отсроченные инфаркты и инсульты.

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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Известная «фишка» ковида в виде потери обоняния сейчас встречается крайне редко. В перечень наиболее частых симптомов вошли другие проявления болезни, пояснил терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

«Особенно характерны сильная головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день, как правило, не бывает», — сказал терапевт.

А вот со второго-третьего дня к симптомам коронавируса часто присоединяется пугающе сильное воспаление в горле.

«Боль настолько выраженная, что пациент иногда даже не может глотать пищу, приходится питаться через трубочку. Если мы говорим про дыхание, то эта симптоматика развивается тоже не сразу. Начиная с третьего-четвертого дня, пациент отмечает довольно сильный дискомфорт в грудной клетке, но он проходит намного быстрее, чем при более раннем коронавирусе», — рассказал Алексей Жито.

Для этого периода характерно появление кашля без мокроты. А вот жалоб на боли в коже, кожную сыпь и потерю обоняния все еще встречаются. Таким образом, при плохом самочувствии и подозрении на заражение коронавирусом стоит обратить внимание на следующие симптомы:

лихорадка;

сильная интоксикация;

головная боль;

светобоязнь, слезотечение, сухость в глазах, боль при повороте глаз;

острая боль в горле и чувство першения;

болевой синдром в пояснице и мышцах.

Поэтому при появлении любых тревожных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом для получения своевременной медицинской помощи.

Как отличить «новый» коронавирус от гриппа и ОРВИ

Определить «на глаз», чем заразился человек, не получится. Доктор Тимаков подчеркнул, что для этого потребуется помощь специалистов из лаборатории.

«Никаким образом его (коронавирус. — Прим. ред.) не отличить. Нужно сдавать мазки и проверять, какой вирус. Сдавать мазок на ОРВИ и ковид», — пояснил эксперт.

На основе полученных данных медики составят тактику своевременного лечения пациента.

Как передается коронавирус в 2023

Патоген передается воздушно-капельным путем во время кашля и чихания больного человека. Кроме того, специалисты напоминают, про контактный путь передачи инфекции, то есть через прикосновения.

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Профилактика коронавируса

Чтобы избежать заражения COVID-19, врачи рекомендуют выполнять определенные правила:

Соблюдать личную гигиену

Всегда мыть руки при возвращении с улицы в помещение (дом, офис). Для профилактики инфекции желательно пользоваться антибактериальными влажными салфетками или дезинфицирующими растворами.

Не трогать лицо руками

Медики напоминают, не подносить руки к носу и глазам. Вирус быстрее всего попадает в организм через слизистую оболочку. При чихании — прикрывать нос и рот платком.

Избегать места скопления людей

Стоит отказаться от ненужных поездок и посещения крупных торговых центров, общественных мест с массовым скоплением людей.

«Помимо ношения масок, человеку, который болеет, нужно стараться не ходить в общественные места, чтобы не заражать окружающих. Все переносят инфекцию по-разному. У кого-то это может быть в легкой форме, а у кого-то в более тяжелой», — порекомендовал инфекционист Тимаков.

Вакцинироваться

Вакцина — единственное надежное средство профилактики вируса. Пройдя вакцинацию, можно остановить заражение и защититься от его тяжелых последствий.