Станет ли птичий грипп страшнее коронавируса? Мнение ученого-инфекциониста

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В Европе разрастается паника из-за нового штамма H5N1, которому подвержены не только птицы, но и некоторые млекопитающие. Сможет ли он атаковать организм человека?

В Испании бьют тревогу из-за распространения и мутации птичьего гриппа H5N1. Новый штамм был обнаружен у норок, которые одинаково восприимчивы и к птичьему, и к человеческому гриппу. Насколько велики шансы, что в скором времени мутировавший штамм H5N1 доберется до человека, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ученый пояснил, что сравнивать вирус SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19, и вирус H5N1 не совсем правомочно.

«SARS-CoV-2 унес уже не одну тысячу жизней по всему миру. Это вирус, которым болеет человек. Вирус H5N1 — это вирус гриппа птиц. Этим вирусом болеют птицы, среди людей этот вирус не передается», — уточнил Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, риски для людей могут возникнуть лишь в тех случаях, если они употребили в пищу зараженную птицу после недостаточной термической обработки. Еще один вариант — если человек участвовал в разделке зараженной тушки.

«Да, у этого вируса есть гипотетический шанс преодолеть межвидовой барьер и перебраться на наш биологический вид. Но на сегодняшний день этого не произошло. Произойдет ли в будущем, на этот вопрос вам никто не ответит», — подчеркнул Вознесенский.

Также инфекционист пояснил, что ситуация с распространением и появлением новых штаммов птичьего гриппа интересна вирусологам и специалистам сферы сельского хозяйства. Однако на сегодняшний день глобальной опасности для населения эта болезнь не несет.

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