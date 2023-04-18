А король-то голый: почему Филипп Киркоров предпочитает спать обнаженным

Стилист Ануфриенко: 12 портных день и ночь ушивали костюмы Киркорова после похудения

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певец Филипп Киркоров поделился пикантными подробностями своей жизни. Что подняло настроение звезде и вывело на откровенный разговор, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров продолжает гастролировать по Сибири. Эксклюзивные кадры из гостиничного номера певца. Как он восстанавливается после пластики? Почему спит полностью обнаженным? За что артист наказывает своих сотрудников? Зачем наряды Киркорова перевозят на отдельной фуре? И сколько стоит самая дорогая вещь из гардероба звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне скоро 60, через несколько лет. А я выхожу на сцену и пою живьем три часа. Меняю как сумасшедший 27 раз костюмы. И неважно — это Москва, Кремль, Петербург, Камчатка», — заявил певец.

За прошедший год Филипп Киркоров объехал с гастролями десятки городов России и ближнего зарубежья. Завершающим аккордом юбилейного турне стал концерт в Новосибирске. Артист с удовольствием отправился на прогулку по городу. Его друг, рэпер Дава, поделился своими любимыми местами.

«Идем на набережную. Давид сказал, что это достопримечательность местная», — поделился Киркоров.

Филипп следовал маршруту приятеля и записывал для него видеоотчет.

«Посмотри, какой город красивый, прям Нью-Йорк. Ой, класс какой! Спасибо тебе за наводку», — поблагодарил он коллегу.

Насладившись видами, певец поехал в отель отдыхать и готовиться к предстоящему шоу.

Утро перед концертом в Новосибирске. Исполнитель встретил команду «Светской хроники» в белоснежном халате и показал свой номер. Он в восторге от радушного приема.

«Я прихожу, не понимаю. Я такой кровати в жизни не видел», — уверяет Киркоров.

Чтобы знаменитый гость остался доволен, сотрудники отеля соорудили ему по-настоящему королевское ложе.

«Они почему-то посчитали, что я вырос. Они посчитали, что я сделал определенные пластические дела с ростом», — предположил поп-король.

Певец был в прекрасном расположении духа. Он шутил и делился весьма пикантными подробностями.

«Я вообще сплю голым. Мне нельзя, мне все мешает», — рассказал артист.

Настало время одеваться и выезжать в концертный зал. На выходе из гостиницы Киркорова окружили поклонники. Он никому не отказывал, фотографировался и раздавал автографы. Но вскоре пришлось уйти. Зрители уже заждались.

Артист сменил халат на роскошный наряд. Помощники надели на него головной убор с перьями, и Филипп отправился на сцену. Как только он появился, зал взорвался аплодисментами.

В перерывах между композициями Киркоров убегал за кулисы, чтобы сменить образ. Время на это строго ограничено. Специальный таймер отсчитывал секунды.

«Заходит Филипп. Мы его разобрали (каждый свою ногу, каждый свою руку) и так же собрали. У нас есть свои профессиональные штуки и фишки, когда у нас не полностью сорочка, а какая-то такая манишка просто на липучках, которую мы быстро раз-два и поменяли», — поделился личный стилист артиста Максим Ануфриенко.

Помощник подбирает Киркорову повседневные образы и наряды для концертов. О масштабной коллекции одежды певца знает весь шоу-бизнес. В ней есть поистине уникальные экземпляры.

«Весит порядка восьми килограммов, потому что здесь полудрагоценные камни, бисер, стекло. Очень сложная и детальная ручная работа. Стоит этот костюм порядка 300 тысяч евро. Он один, потому что шили его на заказ. Кроме как у Филиппа, больше ни у кого его нет в мире», — уверяет стилист.

Вся эта роскошь перевозится на машине-большегрузе. Каждый костюм упакован в отдельный кофр. За сохранность вещей отвечает костюмер Тимофей Чернышев.

«В сумме все его костюмы — 440 килограммов (весят. — Прим. ред.), когда мы для таможни оформляли. Почти полтонны! Это именно костюмы. Без декораций, без всего», — рассказал специалист.

Помощник артиста очень бережно относится к его нарядам. Один из них он после каждого концерта даже забирает к себе домой.

«Костюм-трансформер (показывает его. — Прим. ред.). Визуально он вроде обычный, но если расстегнуть и вглядеться, он весь внутри сделан на лесках. Это называется трансформация. Здесь видно, что все швы, все на лесках. На то, чтобы зарядить этот костюм (рубашка, жилетка), уходит полтора-два часа», — раскрыл секрет гардероба звезды Чернышев.

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Костюмер всегда лично собирает вещи начальника. Внимательно проверяет, чтобы ничего не потерялось. Но работа не обходится и без чрезвычайных ситуаций. Во время гастролей в Воронеже один из кофров с головным убором случайно не погрузили в автомобиль. Костюмеру пришлось заказывать для него отдельное такси. Аксессуар везли до следующего города 15 часов и чудом успели к началу шоу.

«Этот кофр (показывает. — Прим. ред.) в ящике для головных уборов у Филиппа ездит. Его забыли взять. Это человеческий фактор. Экспресс доставили газелью», — поделился костюмер.

Ценой такой ошибки была зарплата. Тимофею Чернышеву пришлось отработать концерт безвозмездно.

«Если бы потерялся, тогда было бы более суровое наказание. А так все-таки он не потерялся. Я его упаковал, закрыл, поставил. Это человеческий фактор. Бывают форс-мажоры», — сказал мастер.

В последние месяцы Филипп Киркоров добавил забот своим сотрудникам. После пластических операций шикарные наряды артиста резко стали ему велики.

«Все брюки ушили на десять сантиметров. То есть это четыре размера, с 58 у нас теперь 52. У нас была примерка 22 числа, а 25 уже был концерт. Двенадцать портных сидели просто день и ночь, ушивали все костюмы, чтобы успеть», — вспоминает стилист.

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Но все старания не прошли даром. Шикарные костюмы сидят на постройневшем Филиппе идеально.

После концерта певец остался без сил. Он поспешил поскорее дойти до номера и лечь в свою удобную кровать.

«Когда выходишь со сцены — все. Я уже ничего не могу. Мне бы доползти до койки, упасть, лечь, забыться и проснуться», — признался исполнитель.

А на следующий день Киркорова уже ждал новый перелет. На этот раз в Москву.

Артист отправился домой, к детям, по которым очень соскучился. Он планирует отдохнуть в компании близких. А потом снова на сцену. Впереди несколько грандиозных концертов в Москве и Петербурге.