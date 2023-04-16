Эйджизм крепчает: Филипп Киркоров не единственный, кто готов на уколы и пластику

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

В моду входит понятие «истинный возраст» тела, который за определенную сумму вам готовы высчитать в клинике на основании анализа ДНК и подправить если что. Главное, чтобы митохондрии были здоровы.

122 года — это на данный момент рекорд долголетия — не предел для продолжительности человеческой жизни. К такому выводу пришла группа американских ученых, проанализировав данные из 20 стран. Их наблюдение — долгожителей все больше, а будет еще больше. Все дело в том, что те, кто сейчас разменял вторую сотню, прожили сложные годы — две мировые войны, например, и не заботились о здоровье. А вот когда подтянется к рубежу 100+ хотя бы поколение, рожденное после Второй мировой войны — вот тогда и 130, и 140, и 150 лет. Ну в общем пределы еще не исчерпаны.

Удивительно, как вовремя появилась эта публикация — американский президент Джо Байден, которому 81 год, намекнул на намерение пойти на второй срок. То есть до 87-ми он рассчитывает быть еще в форме достаточной, чтобы управлять огромной страной. Согласитесь, что такое 87 на фоне 120 -130 потенциальных лет. Мужчина в расцвете сил, можно сказать.

Увеличение средней продолжительности жизни стало одним из доводов Эммануэля Макрона, когда он затевал пенсионную реформу во Франции. Но народ его не понял. Потому что «средняя» продолжительность означает, что многие не дождутся пенсии, потому — продолжают бастовать, причем с новой силой. Поводом стало решение конституционного совета, который признал законной эту реформу. Конституционный совет также отверг идею провести референдум по горячей теме. Французские профсоюзы полагают, что бессрочные забастовки рано или поздно заставят правительство пойти на уступки или хотя бы переговоры.

Макрон демонстративно игнорирует внутреннюю повестку, все более сосредотачиваясь на внешней политике — его помпезный официальный визит в Нидерланды, с приемом у королевы, был омрачен попыткой нападения, Макрона спасла охрана. Утверждается, что прорывавшийся к французскому президенту активист выкрикивал лозунги против пенсионной реформы.

Забастовки сказались и на личной жизни президента — юбилей супруги Бриджит Макрон, вынуждены были провести тайно. Их любимое парижское кафе «Ротонда», где не раз отмечали семейные торжества, демонстранты спалили еще на прошлой неделе. А жаль… Повод красивый — первой леди Франции 70 лет. Самому Эммануэлю — 46 при этом. Их разновозрастный роман в стиле «Мадам Бовари» во Франции уже устали обсуждать, привыкли. Госпожа Макрон, кстати, по опросам — популярнее своего мужа. Она прекрасно выглядит, сбалансировано питается, и каждый день занимается спортом. Ее муж, президент Франции, также большое внимание уделяет внешности и тратит восемь-десять тысяч евро, то есть чуть менее миллиона рублей в месяц на визажистов.

Возраст по паспорту становится условностью. Среди западных элит, финансы позволяют использовать новейшие медицинские технологии для сохранения здоровья и молодости. Как во времена Рубенса — упитанность была признаком достатка, в 90-е и нулевые — спортивность, то сейчас — моложавость индикатор богатства и успеха. Значит, у тебя есть время и деньги заниматься собой. И уже не обязательно потеть в спортзале — медтехнологии творят чудеса. В моду входит понятие «истинный возраст» тела, который за определенную сумму вам готовы высчитать в клинике на основании анализа ДНК и подправить если что. Главное, чтобы митохондрии были здоровы. Привыкайте — заумные слова, связанные со здоровьем в лексиконе — это тоже показатель успеха. У этой медали есть и обратная сторона — люди, не замороченные внешностью и борьбой со старением, пусть даже крепкие специалисты — начинают восприниматься как отсталые, устаревшие.

«Седина в бороду, долой ребро!» — девиз десятилетия. Задумалась Анна Воропай.

Он изменился так, что испугал фанатов. Губки бантиком, бровки — домиком, похож — по собственному выражению — на эльфийского брутала. Цвет настроения Киркорова — теперь белый. Платиновый блонд — под тон растительности на лице. Вот уж, что называется, благородная седина в бороду — бес в ребро. На ребрах — ни грамма жира. Хирурги сделали Филиппу Киркорову пресс кубиками. А лицо изменили так, что поклонники решили: под видом короля российской эстрады им пытаются подсунуть двойника.

«У них же такие крутые стилисты, деньги. А выглядит так смешно. Эти нарисованные брови…»

«Что он с собой сделал?!»

«Стиль тинейджера не очень ему идет».

А он и не знал, то любовь фанаток может быть такой жестокой. В интернете Киркорова сравнивают с Гринчем, феей-крестной из Шрека, птицей из Angry Birds или актером в роли куклы Кена.

«Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное, что всегда я — Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — парирует король хейтерам.

Злые языки утверждают: не единственный. Как раз эту белую бороду и шевелюру стилист Киркорова якобы повторил. Похожий образ видели лет 12 назад у другого, и тоже — болгарского исполнителя.

Мразиш — в переводе с болгарского — «ненавидишь». Такими словами в толерантном к стразам и перьям шоу-бизнесе конечно, не бросаются. Обо всем, что делает король эстрады — подданные отвечают так, как говорили нечисти на балу у Воланда: «Мы в восхищении».

«Я считаю, что он прекрасно выглядит и большой молодец, что решился на все эти манипуляции. Когда мужчины за собой ухаживают — это прекрасно. Когда мужчины накачивают себе губы — это странно», — говорит певица Юлиана Караулова.

«Ну что в этом плохого? Просто продлить свою молодость. Ну я против экстремальных вещей. Когда начинают — губы, скулы. Это надо женщинам оставить», — также встала на защиту короля Алсу.

Вот только именно эти части лица мужчины тюнингуют все чаще. Им уже давно не зазорно сделать маску, наложить патчи или привести в порядок брови. А кто-то научился не падать в обморок при виде шприца.

«Сейчас на 70% женщин 30% мужчин до 30 лет их волнует качество кожи. С 30 до 45 лет — это первые возрастные изменения», — утверждает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог Любовь Зайцева.

Сергей Максимов — ведущий мероприятий. К косметологу зачастил, когда исполнилось 33. Вколол ботокс и подсел на иглу. Филеры, чистки, лазерные шлифовки — борьба с морщинами не прекращается.

«Я работаю в такой сфере, где очень высокая конкуренция. После 30-ти лет я стал регулярно делать биоревитализацию. Это курс процедур, как правило, три-четыре, чтоб кожа выглядела сияющей и увлажненной», — поясняет ведущий мероприятий Сергей Максимов.

По мнению социологов, выискивать изъяны в отражении мужчины вынуждены из-за эйджизма — дискриминации по возрасту. Современный образ успешного человека в самом расцвете сил — далек от пузатого Карлсона с банкой совсем не ПП-шного варенья. Мамонты в карьере теперь достаются молодым. Именно этот основной инстинкт добытчика эксплуатируют те, кто навязывает желание прихорашиваться. Хочешь зарабатывать больше — следуй за звездами.

«Начну, наверное, с уколов, потом лягу под нож, посмотрим, что из этого получится», — говорит Дмитрий Колдун.

«Я делал только нити. Мне посоветовали. К косметологам я редко хожу, просто какой-то крем один и для всего. И для попы, и для лица», — делится Прохор Шаляпин.

«Процедура Smas-лифтинга очень действенная. Нужно иметь хороших адекватных людей в своем окружении. Которые шепнут тебе на ушко — харэ», — считает Александр Панайотов.

И вот уже сами женщины не прочь уступить мужчинам место в очереди к косметологу. Успешные и богатые дамы больше не хотят видеть рядом с собой обеспеченного, но толстого и лысого джентльмена.

«Некоторые мужчины тоже начинают ухаживать за собой, тоже пользуются различными…»

«Слава Богу, Господи! Всем бы им на эпиляцию!» — утверждает Регина Тодоренко.

Но и обесцвеченные до полной прозрачности волосы Филиппа Киркорова поклонницам все равно — не угодили. Обидчицам король эстрады вполне мог бы ответить словами своих же песен. Например, такими — для тех, кто не готов видеть его обновленным.

«Просто подари мне один только взгляд…»

Или этими — про то, что даже в 55-ть он имеет право хотя бы казаться молодым:

«Не было печали, просто уходило лето».

В конце концов он мог бы грубо отправить подальше тех, кто мечтает развидеть его новый образ:

«Если хочешь идти — иди! Если хочешь забыть — забудь!»

Но Филипп Бедросович тактично промолчал. Почти за 40 лет на сцене он, итак, уже все сказал.