Кулич преткновения: как не «убить» поджелудочную за пасхальным столом

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Священники ежегодно напоминают о базовом правиле встречи светлой Пасхи — никакого переедания. Им вторят врачи и советуют снизить нагрузку на органы пищеварения.

Ароматные куличи, сладкие пасхи, сочные мясные деликатесы, манящие пирожные, изысканные сыры и оригинальные салаты — все это разнообразие так хочется попробовать, встречая Пасху. Этот день отличен тем, что независимо от вкусовых предпочтений и перечня любимых блюд, на праздничный стол обязательно подают три символа дня — крашеные яйца, куличи и пасхи. Порой удержаться просто невозможно.

Увы, подобная нагрузка на органы пищеварения не проходит бесследно. И далеко не всегда избавиться от неприятных ощущений в животе или покалываний боку удается с помощью аптечных средств.

Светлое Христово Воскресение: что нужно обязательно сделать на Пасху — 2023

Какие простые советы помогут отпраздновать Пасху без неприятных последствий для здоровья, эксклюзивно Пятому каналу рассказали терапевт-гастроэнтеролог Никита Харлов и гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.



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Сначала — яйца, потом — куличи

Желательно соблюдать за праздничным столом иерархию пищевой ценности блюд.

Например, за завтраком лучше сначала угоститься продуктами, богатыми белками и жирами, то есть вареными крашеными яйцами и творожными пасхами. Они дадут быстрое насыщение и помогут избежать переедания. Только после основных блюд можно приступать к куличам и другим сладостям.

Соблюдайте меру

Каким бы вкусными ни были блюда, не стоит в гастрономическом порыве съедать все за один раз.

Главное правило как для только что вышедших из Великого поста, так и для тех, кто последние недели никак себя не ограничивал в пище, — это избежать переедания. Большое разнообразие вкусных блюд может обернуться неприятными последствиями для органов пищеварительной системы, особенно в пожилом возрасте.

Допустимая порция — в среднем не более 1-2 кусочка кулича и 2-4 яиц в день.

«Куличи относятся к категории медленных углеводов. Мы ориентируемся на то, что можно съесть до 300 граммов кулича за сутки», — пояснил Сергей Вялов.

А Никита Харлов в данном вопросе занял более категоричную позицию.

Кому опасно есть много куличей и крашеных яиц на Пасху — ответ врача

«В куличах нет какой-то необходимой минимальной потребности в организме человека. Поэтому все, что больше ноля грамм в день, — это баловство и может приводить к заболеваниям или усугублять текущие состояния. При этом не существует заболеваний, вызываемых потреблением яиц. Поэтому яйца можно есть до сытости», — сказал он.

Помните про особенности организма

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Некоторым категориям пациентов стоит крайне осторожно относиться к традиционным продуктам на Пасху, так как они могут обострить имеющиеся проблемы со здоровьем.

Так, порцию кулича, выпечки и сладкого стоит существенно ограничить тем, у кого есть или в недавнем прошлом были:

лишний вес;

сахарный диабет II типа;

ожирение печени;

метаболический синдром.

Проявить осторожность с потреблением яиц врачи советуют тем пациентам, у кого был диагностирован:

инсульт;

инфаркт;

тромбоз сосудов;

атеросклероз;

гипертония;

аритмия.

Лимит превышен: сколько можно съесть яиц, чтобы не провести Пасху в больнице

«Можно есть яйца, но с половиной желтка. Сам белок никак не вреден. Например, человек съедает два яйца, то один желток пусть лучше отдаст соседу», — объяснил Вялов.

Проверяйте категорию яиц при покупке

Допустимо съедать 2-3 яйца ежедневно, если речь идет о куриных яйцах высшей категории. Именно от последней зависит, сколько в продукте содержится питательных веществ, витаминов и холестерина. Чем категория ниже, тем больше яиц допустимо употреблять в сутки.

«Мы лимитированы в потреблении яиц в основном количеством холестерина, а он содержится исключительно в желтке. Исходя из суточные нормы, можно съедать 2-3 больших яйца отборного сорта в сутки. Но если в следующий день мы вдруг яйца не едим, то мы можем потом за два дня съесть четыре или пять штук без какого-либо вреда для здоровья», — прокомментировал Вялов.

По словам эксперта, если возникла потребность превысить дневную норму, можно просто съесть только белок, без желтка.