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Проблемы могут возникнуть не только от набора веса. Какие еще есть «подводные камни»?

Кому стоит отказаться от яиц на Пасху? Символ светлого праздника будет противопоказан для людей с заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией, с аллергией на яичный белок. А от куличей следует воздержаться людям с ожирением, с сахарным диабетом, а также с пищевой аллергией на особенные компоненты выпечки. Об этом рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Елизавета Кардапольцева в интервью изданию Газета.ру.

Эксперт считает, что яйца полезны тем, что в них большое количество белков и микроэлементов. Также они содержат питательные элементы и в них малое количество «вредного» жира.

Если у человека здоровая печень, то она эффективно перерабатывает жир и поддерживает уровень липидного обмена в норме. Для такого человека ничего опасного в употреблении яиц нет. Самое главное — это норма калорий в сутки, а не количество съеденного, отмечает Кардапольцева.

Также врач обращает внимание на то, что вареным яйцам стоит храниться в холодильнике не более десяти дней, если у них нет трещин, которые сокращают их свежесть на два или три дня. Желательно съедать яйца в течение первых четырех дней.

Чтобы понять, сколько можно съесть яиц и куличей, не вредя фигуре, надо учесть суточное потребление калорий и активность.

Все люди разные, поэтому для одного человека может быть вреден даже один маленький кулич, а для другого и от двух никакой прибавки в весе не будет, так как человек активно двигается и знает меру в потреблении быстрых углеводов.

Людям с быстрым темпом жизни, не страшно набрать два килограмма за праздники, так как они уже в течение следующих недель быстро придут к прежнему весу, не изматывая себя диетами и походами в спортивный зал. Если же у человека есть проблемы с лишним весом, то ему стоит себя ограничить в употребление куличей или перенести приемы пищи на утро и день.

«Рекомендованная норма 100–200 граммов в день», — добавила эндокринолог.

Свежая выпечка противопоказана людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта. Поэтому не нужно бежать, как можно быстрее, покупать кулич с пылу с жару. Пасхальные изделия желательно хранить, как хлеб — при комнатной температуре или в холодильнике, но не превышая двух дней или так, как указано на упаковке.

Также куличи противопоказаны людям, у которых диабет, так как в них много сахара, который откладывается в крови и может спровоцировать сосудистые осложнения.

Идеальным рационом на Пасху станет баланс питания плюс прогулки. Калорийное лучше есть в первой половине дня, а к классической пасхальной трапезе лучше добавить ягоды, фрукты и овощи. Кардапольцева подытоживает, что в общем и целом злоупотреблять жирной и сладкой пищей — плохо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько куличей можно съесть на Пасху.