Жаркие гастроли: как Любовь Толкалина чуть не сгорела на сцене

Любовь Толкалина спасла коллегу от страшных ожогов во время спектакля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Актриса Любовь Толкалина умеет быстро принимать решения и не теряется в экстремальных ситуациях. Как она снова это доказала, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Толкалина едва не пострадала во время спектакля. Как звезда кино спасла не только себя, но и партнера по сцене? Где актриса отметила свой юбилей? Из-за чего ее не взяли на роль девушки Джеймса Бонда? И почему Толкалина оказалась в психиатрической больнице вместе с Сергеем Лазаревым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда что-то горит, надо сразу тушить», — уверена актриса.

Недавно Любовь Толкалина в прямом смысле слова чуть не сгорела на работе. Во время спектакля в кипрском Лимассоле на сцене случился пожар.

«Мы должны были играть во дворе этой галереи. Но на самом деле девочки-устроители поставили по периметру свечи, и крылья ангела загорелись», — рассказала звезда.

Женщина бросилась на помощь коллеге и спасла его от страшных ожогов.

«Пришлось тушить своими руками. Ничего такого страшного (показывает руки. — Прим. ред.)», — успокаивает артистка.

Толкалина говорит, что всегда быстро принимает решения и не боится экстремальных ситуаций. В прошлом году она совершила восхождение на Эверест.

«Я очень хотела в Катманду и заодно подняться на Эверест. Потом выяснилось, что Эверест — это круто. Я еще раз пойду обязательно», — поделилась планами актриса.

В 2023-м звезда встала на сноуборд. Любовь отметила свой 45-й день рождения на снежном склоне. После гор Толкалина отправилась на море, где занялась фридайвингом. Она погружалась под воду и любовалась красотой морских обитателей.

«Спокойно, совсем не хочется всплывать. Посмотрите картину, которая называется Blue Lagoon („Голубая Лагуна“. — Прим. ред.)», — посоветовала звезда.

Актриса рассказала: ей было легко задерживать дыхание. Сказался многолетний опыт. Когда-то Любовь Толкалина всерьез собиралась стать спортсменкой. Потом передумала, но навык остался.

«Да, я занималась в детстве синхронным плаванием. Вы считаете, что это неэкстремально? Четыре с половиной минуты вниз головой, работая руками», — сказала артистка.

В профессии Толкалина тоже легко соглашается на авантюры. Она часто снимается без одежды. Говорит, что ради искусства готова на многое.

«Я живу по принципу: „Можно все. Чего нельзя — не захочется“», — поделилась звезда кино.

Но не все ее начинания заканчиваются успехом. Например, однажды Любовь позвали на кастинг фильма о самом знаменитом в мире шпионе — агенте 007. Актриса бросила все дела и вылетела в Англию. Она очень волновалась.

«Самая главная, тяжелая это у меня была проба на девушку Джеймса Бонда. Это самый главный был в моей жизни эксперимент. Было очень страшно», — призналась Толкалина.

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Она надеялась, что ей улыбнется удача. Но, к сожалению, продюсеры утвердили другую кандидатуру.

«Тогда еще писался сценарий. Они не знали, отталкивались от актеров, которые им понравятся», — вспоминает Толкалина.

Артистка не расстроилась. У нее и на родине хватает достойных предложений. Самое главное, чтобы все обходилось без досадных происшествий.