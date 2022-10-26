Любовь Толкалина опубликовала новое откровенное фото: «Позволю себе»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда не стесняется своего тела, часто подтверждая это необычными. записями. Также знаменитость любит медитировать в воде, оставляя к кадрам загадочные описания.

Откровенные фото опубликовала в социальных сетях актриса Любовь Толкалина. Однако селебрити не стала переходить грани дозволенного и закрыла «прелести», подписав один из снимков.

«Позволю себе эту чучуть», — гласит запись. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Перед этим артистка показала аудитории татуировку под грудью с надписью «Just breathe», что в переводе с английского языка означает «просто дыши». Кроме того, женщина публиковала видеозапись во время купания. В ролике Толкалина лежала в окружении пышной пены, а в воде просматривались очертания тела звезды, которое она прикрыла бутонами тропических цветов.

Любовь Толкалина опубликовала откровенные фото. instagram* / tolkalinaliuba

Звезда не стесняется своего тела, часто подтверждая это необычными фото. К слову, знаменитость любит медитировать в воде, оставляя к кадрам загадочные описания.

«Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь. Письмо от себя», — написала Толкалина.

Что касается ее личной жизни, актриса была неофициальной женой кинорежиссера Егора Кончаловского. Вместе они прожили почти 20 лет, от этих отношений у них родилась дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем удивила поклонников Любовь Толкалина.

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