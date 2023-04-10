Веселые гости и трезвый юморист: как отпраздновал юбилей Владимир Винокур

Владимир Винокур ярко отпраздновал юбилей в одном из лучших ресторанов Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Юмористу Владимиру Винокуру удалось удивить и порадовать друзей ярким праздником в честь своего юбилея. Почему артист волновался перед торжеством, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Владимир Винокур с размахом отметил юбилей. Кто из звезд поздравил именинника? Почему артист остался трезвым на своем торжестве? И какой подарок он получил от закадычного друга Льва Лещенко? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сегодня это пространство наполнено любовью, благодарностью и какой-то очень настоящей жизнью, которая связывает тысячи, миллионы людей!» — заявил актер Владимир Машков.

«Видите, как идем? Так и поздравляли», — поделился модельер Валентин Юдашкин.

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Главному юмористу страны исполнилось 75 лет. Владимир Винокур отметил юбилей в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Поздравить артиста приехали именитые художники, модельеры, композиторы и режиссеры.

«Были старые друзья. Знаете, с самым старым другом 60 лет я дружу», — уточнил Винокур.

«Я подарил картинку. Не свою, кстати. Подарил антикварную, XIX века», — рассказал художник Никас Сафронов.

Банкетный зал был оформлен золотыми инсталляциями в честь юбиляра. Винокур предпочел классический костюм с рубашкой и не стал вводить специальный дресс-код для гостей.

«Мы очень давно не виделись. Были все рады друг другу, обнимались, целовались, танцевали, выпивали. Все как у нормальных русских людей», — раскрыл подробности Лев Лещенко.

Певец дружит с Владимиром Винокуром уже более 50 лет. В шутку они называют себя Вовчик и Левчик. Не устают разыгрывать друг друга.

Лев Лещенко пел для друга песни. Это был его главный подарок. Позже Винокур и сам взял в руки микрофон. Вместе с супругой Тамарой он под громкие аплодисменты исполнил романтическую композицию.

Гвоздем программы стал четырехъярусный торт в виде башни. Правда, многие гости так и не попробовали кондитерское изделие. Елена Воробей отказалась есть десерт, побоялась навредить фигуре.

«Торт необыкновенный. Это высотка, восьмая высотка Москвы. Начиночку прихватили с собой. Мы уходим по-еврейски», — заявила артистка.

Без сладкого осталась и супруга юмориста. Тамара Первакова призналась: ей было некогда поесть.

«Иногда после банкета приезжаешь домой и варишь пельмени. Просто, когда идет такая вечеринка, нужно и поздороваться, и тост, и танец. Невозможно сесть и есть», — считает жена Винокура.

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Сам юбиляр, похоже, тоже не особо задержался за праздничным столом.

«Эмоции какие? Трезвый. Все нормально», — ответил артист.

Юморист объяснил, что сильно волновался перед торжеством. Хотел порадовать и удивить друзей. Он все контролировал лично. Судя по тому, какими довольными и веселыми выглядели гости, у него все получилось.