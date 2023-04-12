Корень зла и счастья: как составить генеалогическое древо и обрести силу рода

Фото: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller; 5-tv.ru

Составление родословной помогает не только узнать прошлое семьи, но и избавиться от проблем, которые мучают человека в настоящем.

Увлечение генеалогией (наукой о родственных связях) в последнее время набирает в России все большую популярность. Особую роль в раскрытии патриотических чувств и обращении к семейным ценностям сыграли проекты «Память народа» и «Бессмертный полк». Заинтересовавшись жизнью дедов и прадедов, россияне решили углубиться в историю своей семьи.

К поиску предков каждый подходит по-своему. Одни предпочитают самостоятельно разбираться в семейных историях, другие обращаются за услугами профессионалов. Способ не так уже важен. Главное — восстановить память о тех, кого уже нет на земле, так как знание генеалогического древа помогает объяснить некоторые ситуации в жизни потомков и избавиться от проблем.

Что можно сделать самостоятельно в поисках информации о предках и как проводят исследования в специализированных агентствах, эксклюзивно Пятому каналу рассказал генеалог, историк, президент генеалогической компании «Археограф» Андрей Стась. А о том, какие ресурсы можно обрести, зная историю рода, специально с Пятым каналом поделилась психолог и ангелотерапевт Милена Юсупова.

С чего начать поиск информации о предках



© РИА Новости / Борис Бабанов; 5-tv.ru

Начать исследовать родословную можно без особой подготовки. В первую очередь эксперты советуют расспросить близких о том, что они знают об истории семьи. Лучше разговаривать о генеалогических вопросах не просто за чашкой чая, а достать альбом с фотографиями и записать семейные истории на диктофон. Видя мам, пап, бабушек и дедушек на картинках, собеседник невольно предастся воспоминаниям и сможет поделиться интересными подробностями из жизни.

Информацию о предках (имя, год и место рождения, образование и браки) стоит отмечать на отдельных листочках. Эта информация потребуется для того, чтобы определить в какой архив и с каким запросом нужно обратиться.

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В процессе исследования родословной следует обработать документы и вещи, оставшиеся от предков, обращая внимания на детали: надписи, пометки на полях и на обратных сторонах фото и другие.

Только после изучения семейных реликвий стоит обратиться в государственные архивы. На этапе обращения в эти организации у многих генеалогов-любителей возникают трудности из-за нехватки подготовки и знаний. Но разобраться в этом вопросе по силам каждому.

Как происходит сбор информации о предках в архивах

Информация, полученную в процессе бесед с родственниками и анализа семейных ценностей, нужно тщательно обработать. Самое главное — определить, в каких регионах проживали те или иные предки. Это поможет определить, в какие местные государственные архивы лучше обратиться.

По словам генеалога Стася, многим процесс поиска информации о предках вначале кажется увлекательным занятием.

«Когда ты сам исследуешь свою родословную — это особый опыт классных, возбуждающих маленьких открытий, при котором ты двигаешься от одного поколения к другому, открываешь какие-то даты, интересные факты. И никакое коммерческое исследование, выполненное на заказ, наверное, те эмоции <…>, не заменит», — отметил специалист.

Для того чтобы составить самостоятельно родословную, нужно выполнить несколько условий.

Иметь достаточно времени на поиски. На составление генеалогического древа зачастую требуются годы. Стоит запастись терпением и усидчивостью.

«Это трудоемкий и долгий процесс. На него уходят годы, и его на самом деле нельзя закончить так же, как и ремонт, можно только остановить», — предупредил эксперт.

Читать специализированную литературу. Надо обладать определенными навыками исторического исследования.

«Особенно это важно, когда человек сталкивается со сложными родословными, (в которых приходится работать — Прим. ред.) с бесфамильными крестьянами, с переездами из одной деревни или одного города в другие», — поделился опытом специалист.

Быть готовым к путешествиям. Иметь возможность ездить в архивы, находящиеся в разных городах.

«На сегодняшний день в большинстве случаев получение доступа к информации требует личного присутствия в архиве, то есть приходится ездить по городам и весям, лично просматривать те или иные документы», — пояснил специалист.

Однако сейчас существует инициатива, согласно которой планируют сделать этот процесс более доступным. Например, создать онлайн-доступ к архивной информации для генеалогов-любителей с оцифрованными документами. Это облегчит поиски. Однако сделать это не так просто.

«Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Для того чтобы эта инициатива из слов и красивых заявлений превратилась в реальное дело, <…> нужно преодолеть несколько достаточно серьезных барьеров», — отметил историк.

Какие электронные ресурсы помогут найти информацию о предках

Есть уже первые шаги в этом направлении существуют специальные порталы. Особенно много сайтов, где можно найти информацию о предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Помощниками в поиске могут оказаться следующие ресурсы:

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Также запросить информацию о предках можно через органы ЗАГС, подав заявку через «Госуслуги». Подобным образом можно установить информацию о рождении родственников и их браках.

Почему не все документы можно найти в электронном виде

Существует несколько барьеров, осложняющих процесс составления родословных:

Слабое техническое оснащение архивов.

«На сегодняшний день в лучшем случае процентов 20 архивов обладают аппаратными средствами, серверами, каналами доступа в интернет, способными удовлетворить спрос и массовое обращение исследователей», — обрисовал ситуацию эксперт.

Платные услуги — один из главных источников дохода для большинства архивов. К этому пункту относятся выполнение генеалогических запросов, копирование документов, нужных для составления родословной, и так далее. Поэтому, чтобы получить сканы с оригиналов, требуются определенные финансовые затраты.

«Они не могут просто так от этого отказаться, и нужно еще придумать, чем компенсировать эти доходы, если они выпадут из их деятельности», — пояснил историк.

Количество фондов огромно, поэтому оцифровать все документы нереально.

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«Это не только основная триада источников генеалога: метрические книги, исповедные ведомости (пофамильный список прихожан определенной церкви, который составлялся в России в XVIII–XIX веках. — Прим. ред.), ревизские сказки, а еще множество вторичных документов, без которых решить как раз самые сложные случаи, <…> что составляют, наверное, 70% всех родословных российских семей, невозможно», — прокомментировал специалист.

Поэтому пока самым доступным способом получения информации остаются личные поездки по архивам. Если семья в нескольких поколениях жила на территории двух-трех соседних областей, искателю повезло. А вот если установлены случаи переезда на большое расстояние, тогда поиск значительно усложняется.

Плюсы и минусы исследования родословной через специальные агентства

Если у желающего узнать историю семьи нет возможности заниматься поиском самому, то существуют специализированные генеалогические агентства, способные взять долгий и тяжелый процесс составления родословных на себя. Однако обойдется такая услуга недешево. Диапазон цен разнится от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Такой разброс связан со следующими факторами:

позиционирование агентства;

география поиска;

сложность исследования;

«упаковка» результатов анализа родословной (некоторые агентства по просьбе клиента выпускают родословные книги, составляют фамильные гербы и даже готовы написать роман на основе семейной истории клиента).

В среднем, стоимость составления генеалогического древа в специализированном агентстве варьируется от 250 до 500 тысяч рублей. При самостоятельном исследовании цена вопроса ниже, но при этом затянется время поиска, так как у желающего узнать родословную не всегда существует возможность, как у профессионала, проводить достаточно времени в архивах.

«Если в агентстве (этот срок составляет — Прим. ред.) от полугода до года, максимум — до полутора лет, если, допустим, проект очень сложный и разносторонний, то сам человек может десятилетие потратить на достижение такого же результата», — поделился опытом генеалог.

Какие разочарования могут преследовать генеалогов-любителей

Самым главным разочарованием для многих составителей семейного древа становится несоответствие результата ожиданиям.

«Условно: человек ждал, что у него родословная будет по насыщенности, как у Бурбонов или Романовых, а на выходе получаются обычные крестьяне, которые сидели 350 лет в одной деревне, ничего не делали, и, кроме перечисления имен, там никакой истории и нет», — пояснил специалист.

Но исследователю генеалогии нужно принять любой исход поиска и не злиться на судьбу, потому что именно благодаря простым крестьянам или рабочим он появился на свет и стал таким, какой он есть.

Как правильно построить генеалогическое древо

www.globallookpress.com / BAO / Личный архив Милены Юсуповой; 5-tv.ru

Род — это мощный ресурс для каждого человека. В семейное древо, как поясняет психолог и ангелотерапевт Милена Юсупова, входят не только прямые и кровные родственники (родители, бабушки и дедушки), но и сводные, двоюродные, троюродные братья и сестры, усыновленные дети, близкие друзья семьи, бывшие супруги. Влиять на ход истории семьи способны и абортированные (нерожденные) дети, посторонние люди, спасшие жизнь кому-то из членов семьи, и даже родственники отчима или мачехи.

«Усыновленные и удочеренные дети тоже входят в род, а также люди, которые повлияли на судьбу рода, то есть древо выходит большое. Опытный специалист, смотря на это на интуитивном уровне, понимает, какие программы у вас и как с ними работать», — рассказала о сложностях работы эксперт.

Поступки предков часто влияют на судьбу потомков. Чтобы узнать, где скрыт источник тех сложностей, не дающий полноценно жить, необходимо нарисовать генеалогическое древо.

«Когда оно составляется, по правой стороне указывается мужской род, по левой — женский. Пишется сначала вверху ваше имя и потом ниже — ваших предков. Так восстанавливается, что было в роду, кто умер внезапно, были ли какие-то болезни, были ли несчастные случаи, потому что важно понимать, какую программу вы несете», — объяснила, как происходит процесс работы с родом, специалист.

Под именем каждого родственника кратко прописывается информация о нем — где жил, кем работал, чем болел, от чего умер, а также другие важные детали его жизни. По таким меткам можно отследить определенные закономерности в нескольких поколениях и понять, сильный ли род или слабый.

Какие программы передаются по роду

Поступки предков серьезно влияют на жизнь потомков. Действия пращуров закладывают в роду разнообразные сценарии. Такие программы передаются из поколения в поколение и помогают или препятствуют достижению цели членами семьи. Они могут быть позитивные:

семейное благополучие;

финансовый достаток;

успешное разрешение родов;

рост в карьере;

продолжение профессиональной династии.

Но при изучении рода часто выявляются негативные программы, которые десятилетиями передаются потомкам и проявляются порой неожиданным образом. К таким сценариям относятся:

бесплодие;

ранний уход из жизни;

алкоголизм;

безденежье;

смертельные заболевания;

неудачи в личной жизни;

самоубийство;

тюремное заключение.

Случается, что, несмотря на смену эпох, в семье происходят одни и те же события, передающиеся «по наследству».

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«Допустим, если кто-то в роду пил, то есть вероятность, что и следующие поколения станут злоупотреблять спиртным. Есть такой, как бы бес алкоголизма, перескакивающий из поколения в поколение. <…> Я всегда предупреждаю клиента, что ему категорически нельзя даже прикасаться к рюмке, потому что существует такое родовое проклятие», — привела пример Милена Юсупова.

Также материальное благополучие зависит от того, какие события в области финансов проявились у членов семьи в прошлом. Это тоже четко видно по генеалогическому древу.

«По роду передаются и программы на безденежье, потому что были в семье, например, раскулачивания. Зачастую на консультациях видны эти метки, когда люди теряли деньги», — поделилась опытом психолог.

Эксперт привела в пример историю мужчины, который в 50 лет потерял собственный бизнес. При составлении генеалогического древа выяснилось, что именно в этом возрасте раскулачили его прадеда. Проработав проблему, клиенту удалось избавиться от этого негативного блока, что, словно шлейф, тянулся за несколькими поколениями потомков, и наладить финансовую ситуацию в семье.

По схожему сценарию обречь на несчастье будущих родственников могли люди, вольно или невольно давшие когда-то обет безбрачия, безвременно погибшие во время войны или несчастных случаев или потерявшие детей. В таких семьях часто возникают проблемы с личной жизнью и продолжением рода.

Можно ли отмолить род

Иногда возникают ситуации, когда из-за неблаговидных поступков, например, предательства или убийства, вся семья отворачивается от набедокурившего родственника. Специалист предупреждает: в таком случае категорически нельзя осуждать этого человека, исключать из семейного древа или делать вид, что его никогда не существовало. Потомкам не следует обижаться и выносить оценку произошедшим событиям, так как это нарушает определенные законы рода. Провинившегося перед семьей родственника и его деяния нужно воспринимать как факт, потому что при обращении к роду обязательно следует соблюдать иерархию.

Издавна существует правило, что младшие (дети, внуки и правнуки) не должны осуждать поступки старших. При исключении из семьи некоторых предков усиливаются программы, что те не до конца проработали в своей жизни. В таком случае утрачивается так называемый поток любви, многие века питавший род.

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Кроме того, нарушением иерархии считаются и ситуации, когда, например, мать и дочь вопринимают себя как сестры или подруги, общаются на равных, например, делятся подробностями интимной жизни и не соблюдают заложенный веками порядок.

О подобном несоответствии в семейной системе также свидетельствуют истории, где мать воспринимает сына или отец — дочь как опору и поддержку, жалуются им на жизнь и требуют исполнения их прихотей и желаний, словно дети или сиблинги. Такие ситуации происходят чаще всего, когда один из родителей рано умер или ушел из семьи.

Исправить ситуацию помогут определенные обряды.

«Есть такой ритуал — парастас, отчитка рода. Он существует в разных религиозных традициях, <…> в эзотерике проводятся подобные ритуалы, имеются определенные практики в психологии, когда мы отказываемся от установок рода и говорим: „Урок пройден, урок пройден, я оставляю эти установки и обеты в прошлом, и я начинаю новую жизнь“», — прокомментировала процесс работы с родовыми блоками эксперт.

В такой ситуации важно, чтобы человек понял и осознал, где в генеалогическом древе кроется источник проблемы, но ни в коем случае не копил негативные эмоции на умерших. Как объяснила ангелотерапевт, следует обязательно поклониться роду, сказать спасибо предкам за то, что позволили ему появиться на свет, и только после этого закрыть негативную программу.

Как привлечь в свою жизнь ресурсы предков

Составление генеалогического древа позволяет узнать не только о проблемах, имеющихся в роду, но и о сильных сторонах предков. С помощью генеалогии можно усилить позитивные программы.

«Допустим, в роду были какие-то счастливые люди, богатые, многодетные родители или целители, то это можно загрузить в настоящую жизнь», — поделилась эксперт.

В семье содержится огромная сила, поддерживающая человека в трудные моменты его жизни. Энергия рода усиливает творческие способности и даже чудесным образом влияет на судьбу. И подобных счастливых примеров ничуть не меньше, чем негативных. Так, по словам Юсуповой, одна из клиенток изучила свой род и после случайно нашла отца, ушедшего из семьи, когда девушке было всего три месяца. Работа с родом, как утверждает специалист, запустилась удивительным образом: через какое-то время своего отца нашла и мать девушки.

Чтобы усилить в себе те черты, которые были присущи предкам, можно провести определенный ритуал. Для этого нужно выбрать того родственника, кто обладал нужной особенностью, и в сердцах попросить его наделить потомка позитивными качествами.