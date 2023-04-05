Святой артос: что нужно делать 22 апреля в последний день Светлой седмицы

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В первую субботу после Пасхи устраивали пышные торжества и знакомились со свекрами.

Пасха открывает череду праздников, которые получили названия Светлой седмицы. Каждый день следующей за Христовым Воскресением недели имеет особое название и определенные традиции. Заканчиваются торжества в субботу, которую именуют Светлой. Праздник в народе прозвали Святым Артосом, так как в этот день делили хлеб, испеченный по специальному рецепту. Праздничная суббота в 2023-м приходится на 22 апреля.

Что такое Святой артос

Артосом (в переводе с греческого — «квасной хлеб») называют пресную выпечку цилиндрической формы, на которой специальной печатью изображают Крест или Воскресение Христово. Такой хлеб по традиции освящают на Пасху.

В течение Светлой седмицы артос хранится в церкви. Во время богослужений он находится на специальном столике — аналое — перед иконой Спасителя, с правой стороны от царских врат (входа в алтарную часть храма). После завершения ежедневных литургий хлеб устанавливают прямо во вратах. Артос также выносят из храма во время совершаемых крестных ходов.

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Эта традиция установилась сразу после Воскресения Христа. Согласно Священному Писанию, после этого события апостолы, готовясь к трапезе, всегда разделяли хлеб на равный части и одну из них откладывали во главу стола. Этот кусок символически отдавался Христу.

В монастырях этот обычай сохраняется и по сей день. Во время Светлой седмицы в трапезную приносят артос и ставят его на незанятое за столом место или кладут отдельно.

В Светлую субботу после Божественной литургии совершают чин раздробления артоса. При этом действии священник читает определенные молитвы. Затем хлеб дробят и раздают верующим.

Святыню обычно убирают в тканный мешочек. Дома материал развязывают и в таком виде хранят около икон в течение года. Если же в семье случилось несчастье, то можно дать съесть хлеб больному. При этом он должен прочитать молитву для святой воды и просфоры, прибавляя: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!».

Что делать с плесневым артосом

Пакетики со святыней хранят в открытом виде, чтобы артос не зацвел.

Если он все-таки покрылся плесенью, то следует принести кусочек хлеба в храм или пустить его в проточную воду — реку или море (но ни в коем случае не в озеро). Пакетик, где хранилась святыня, сжигают. В небрежном отношении к продукту нужно исповедаться.

Народные традиции Святой артос 22 апреля

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В храмах целый день звонят колокола, возвещая о завершении праздничной недели.

В Светлую субботу запрещено предаваться унынию и грустить. На Руси устраивали гуляния и потешались над окружающими. В самый разгар веселья юноши шумной толпой ходили по домам, где скоро должна была состояться свадьба. Под окнами соседей молодые люди окликали будущих супругов по имени, пели и танцевали.

Обычно венчания совершались на следующий день — на Красную горку. Этот праздник ждали с особым благоговением, так как ему предшествовал долгий период, когда заключать браки было нельзя. Однако многие женихи и невесты сильно волновались перед тем, как стать мужем и женой. Обряд окликания был нацелен на утешение молодоженов перед вступлением в новую жизнь.

В Святой артос устраивали пышные застолья для будущих родственников. К молодым на угощения приходили все близкие. В веселой обстановке члены двух семей могли полноценно познакомиться друг с другом.

Раньше в Светлую субботу катали пасхальные яйца с невысокой горы. Целью забавы было сбить как можно больше «крашенок» соперников, установленных на пригорке.

Что нельзя делать в Святой артос 22 апреля

Издавна люди верили, что Святой артос — не время для мрачных мыслей и уныния. Ссориться, завидовать и желать зла окружающим было строго запрещено. Нарушившие это правило могли накликать на себя и на свою семью неприятности.

В Светлую субботу еще со времен Древней Руси принято собираться всей семьей. Однако не стоит объедаться и напиваться допьяна во время застолий.

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В этот день не совершаются венчания и заупокойные службы. Не рекомендуется посещать кладбища и горевать по умершим.

Что можно делать в Святой артос 22 апреля

Утром обычно ходят в церковь, чтобы получить главную святыню праздника — освященный кусочек артоса.

В этот день принято молиться о ближних и собираться всей семьей за праздничным столом.

Так как на следующий день выпадает праздник Красная горка, в который заключали браки, в Светлую субботу начинались хлопоты по приготовлению к свадьбе. Эти приятные занятия вполне позволительны в Святой артос, но затевать ремонт или высаживать растения не следует. Также не надо перенапрягаться и волноваться по поводу своего будущего. Чтобы жизнь сложилась благополучно, нужно просто помолиться об этом.

Народные приметы на 22 апреля в Святой артос

Одуванчики зацвели — весна вошла в свои права целиком.

День выдался ветреным или туманным — стоит ждать богатый урожай.

Синие облака на небе — к дождливой и теплой погоде.

Светлая Седмица 17 — 22 апреля 2023

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям, после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.