Выкинуть или доесть: что нельзя делать с освященными куличами после Пасхи

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Благословленные в церкви пасхальные куличи и крашенные яйца считаются традиционными символами праздника Воскресения Христова.

Кулич представляет собой сдобную выпечку, которую принято готовить для встречи светлого праздника Воскресения Христова.

Для пасхальной трапезы, как правило, готовится много еды. Поэтому у верующих после праздника возникает вопрос, как быть с освященным угощением, которое осталось после Пасхи.

Зачем освящают куличи на Пасху

Освящение куличей на Пасху — благочестивая традиция и широко распространенный обряд. После соблюдения Великого поста, который является тяжелым духовным трудом, встреча Воскресения Христова становится особенно радостным событием. Это побуждает православных освятить праздничную пищу, чтобы подчеркнуть важность стараний за предыдущие 48 дней. Такой кулич положено вкушать благоговейно, а не насыщаться им второпях.

По традиции после службы в храме прихожане делятся пасхальными куличами. Они дарят вкусный символ Пасхи нуждающимся, которые также приходят на богослужение, но не имеют приобрести куличи для праздника.

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Можно ли святить упавший на землю кулич

Часто бывает, что в спешке перед службой в церкви из пасхальной корзины кулич может выпасть на землю. Священнослужители поясняют, что винить себя в этой ситуации не стоит.

Подобный случай не является святотатством. Сдобный праздничный атрибут можно вытереть салфеткой, перекрестить, все равно освятить в храме и употребить в пищу.

Нужно ли доедать засохший или испортившийся кулич

Если освященный кулич не успели съесть, и через несколько дней после Пасхи он засох, то в таком случае его ни в коем случае есть нельзя. Правило также распространяется на протухшие пасхальные яйца — крашенки.

Если выкинуть символ Пасхи не поднимается рука, есть компромисс — покрошить кулич голубям или воробьям в парке. Главное помнить, что уток нельзя кормить такими крошками. Водоплавающие охотно примут угощение, но потом будут страдать от проблем с пищеварением.

Можно ли выбросить освященный кулич

Как быть в этой ситуации, каждый православный решает для себя сам. Церковь подсказывает, что верующие могут реализовать остатки пасхальной трапезы следующим образом: