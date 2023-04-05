Навский четверг: почему 20 апреля прозвали Пасхой мертвых

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Традиции празднования Навского четверга разнятся. Одни считают, что в этот день следует поминать усопших, а другие, что делать это категорически нельзя. Путаница произошла из-за древних обычаев.

Неделя после Пасхи получила название Светлой седмицы. В это время принято больше внимания уделять семье и молиться о судьбе близких. В четвертый день после Пасхи отмечают Светлый четверг. В народной культуре принято называть этот праздник Навским четвергом или Пасхой мертвых. В 2023-м он приходится на 20 апреля.

Народные традиции Навского четверга 20 апреля

Название праздника связано с языческими представлениями о структуре мира. Навью (в противоположность Яви) в Древней Руси называли потусторонний мир, в который, согласно поверьям, уходили души умерших. В Навский четверг усопшие могли вернуться на один день в мир живых и присмотреть за потомками.

В стародавние времена в этот день посещали кладбища. Однако это не входит в традиции православной церкви, так как в течение Светлой седмицы не принято проводить поминки и ходить на могилы предков. Для этого существует отдельная дата — Радоница (Родительский день), которая наступает на неделю позже Светлого четверга.

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Но в народе верили: в канун Пасхи открываются двери в рай и ад. Из-за этого души умерших могут вернуться на землю, а если кто-то скончается в это время, то сразу попадет на небеса. Такое представление о мире повлияло на возникновение традиции «христосоваться» с усопшими родственниками. Для совершения обряда люди приходили на кладбище и оставляли на могилах крашеные яйца. До сих пор эту традицию соблюдают в некоторых населенных пунктах России и Белоруссии.

В народе в ночь на Навский четверг не запирали двери, а на окна вывешивали полотенца, чтобы умершие родственники могли зайти в гости к живым. В некоторых регионах топили баню, чтобы в темное время суток туда пришли мыться умершие. При этом здравствующие потомки должны были покинуть мистическое помещение вечером, а вернуться туда разрешалось только утром.

Что нельзя делать в Навский четверг 20 апреля

По православным обычаям оставлять на могилах еду и напитки неправильно — как в обычные дни, так и в период празднования Пасхи. Это дань языческим традициям. Вместо приношений к могилам священнослужители рекомендуют приготовить выпечку и раздать ее нуждающимся, а тем, кто все-таки решил последовать старинному обычаю, советуют не оставлять на кладбище рюмку водки с черным хлебом, потому что церковь не одобряет алкоголь. Также не следует самим напиваться в этот день.

На кладбище следует соблюдать определенные правила. Не стоит устраивать шумные застолья с песнями у могил. Это считается оскорблением памяти умерших. Если верить преданиям, духи могут отомстить за нанесенную им обиду.

Женщинам в Навский четверг не рекомендуется брать в руки нитку с иголкой и шить. Предки верили, что подобное занятие разозлит умерших, потому что таким образом возможно «зашить» кому-то из усопших родственников глаза.

На Светлой седмице нельзя вступать в брак. Если пара решит нарушить этот запрет, то союз быстро распадется и принесет много горя обоим супругам.

Нельзя в Навский четверг сквернословить, желать зла, ссориться и унывать, чтобы не притянуть негатив в свою жизнь. Особенно не стоит плохо говорить о покойных.

Что можно делать в Навский четверг 20 апреля

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В Навский четверг следует быть милосердными и щедрыми. Издавна считалось, что на Светлой неделе обязательно надо помогать нуждающимся. Отказывать в помощи кому-либо в такую дату строго запрещено. Считается, что отказом человек навлечет на себя беду, поэтому в праздник подавали милостыню и устраивали трапезные столы для нищих.

Всю неделю после Пасхи, как говорили на Руси, следует веселиться. В Светлую седмицу посвящали все время заботам о родных и близких.

В Навский четверг предпочитали ходить в гости и собираться большой дружной семьей. Если в это время рождался ребенок, то радости у крестьян было еще больше. Считалось, что человек, появившийся на свет в это время, будет обладать богатырским здоровьем. В Светлую седмицу малышей разрешалось крестить, что предавало людям больше радостное настроение.

Народные приметы на 20 апреля в Навский четверг

На Руси верили, что в Навский четверг просыпаются русалки и просят у людей подарить им кусочек холстины — укрыть наготу. Еще до зари некоторые крестьянки приносили на берега рек чистую рубашку или полотенце. Женщины верили, что доброта, оказанная русалкам, вернется добром и подводные жительницы уберегут от утопления их, мужей и детей.

Небо звездное — будет много ягод и грибов в лесах.

Если утром перед дождем гром гремит — к богатому урожаю овощей, а если перед громом пошел дождь — к ясной погоде.

Уродится горох, если на осине много сережек.

Светлая седмица 17 — 22 апреля 2023

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Светлое Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы или имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.