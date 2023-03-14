Концерт под угрозой: Валерию беспокоят загадочные проблемы со связками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Певица Валерия рассказала о своей странной болезни. Как она повлияла на подготовку к большому концерту звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерия пожаловалась на последствия странного вируса. Почему врачи не смогли поставить певице точный диагноз? Правда, что это же заболевание довело ее пожилую мать до больничной койки? Смогла ли артистка восстановить голосовые связки? И как звезда готовится к грядущему 55-летнему юбилею? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас много костюмов там будет: и кутюрных, и что-то будет шиться, и будут театральные мастера привлечены к этому делу. В общем, все очень непросто», — рассказала певица.

Читайте также Умение перевоплощаться: какие образы примерили Валерия и Пригожин на фотосессии

Но теперь юбилейный концерт Валерии, запланированный на апрель, оказался под угрозой срыва. Недавно артистка перенесла странную болезнь. Звезда охрипла и не могла говорить, не то что петь. И до сих пор не знает точного диагноза.

«Я не знаю, что это было. Нам до сих не сказали, что это такое. Мы сдаем кровь, кровь идеальна. Что это такое? Говорят: „Какой-то был вирус“. Я думаю, что какой-то странный был, очень долгий. Очень многие болеют именно подолгу», — поделилась Валерия.

Артистка говорит, что до конца так и не восстановилась. Певица сильно рискует. Ведь они с Иосифом Пригожиным решили не экономить на будущем шоу: звук, свет, спецэффекты, декорации. Во все это вложены огромные деньги.

«Это безумно интересно всегда и очень волнительно, потому что все равно до последнего момента не знаешь, каким получится это шоу, пока оно не встретилось со своим зрителем», — призналась Валерия.

Полгода назад исполнительница уже теряла голос. Прошлым летом из-за перенесенного коронавируса ей пришлось отменять запланированный гастрольный тур.

«Я не могу совершенно петь. У меня заложено все в груди. Под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается и невозможно», — говорила летом певица.

Вот и на этот раз звезда тяжело переносила недуг, но решила не делать перерыв в работе. Перед выступлением Валерии пришлось сделать укол адреналина в голосовые связки.

«Люди вкладывают деньги, а любая отмена влечет за собой неизбежно чьи-то финансовые потери. Что могла, отменяла. Что не могла, конечно, там уже работала. Не всегда в нашей профессии возможно отменить все, поэтому нашпигованная лекарствами выходила, выступала, пела: и с температурой, и по-всякому», — призналась певица.

«Когда ты понимаешь, что у тебя по какой-то причине исчезает голос… У тебя нет другого варианта, как колоть адреналин. Это опасно, да. Это действие только на некоторое время, но оно дает результат», — объяснила актриса Эвелина Бледанс.

«В данном случае болезнь не ощущается, температура не ощущается и отсутствие „смыканий и несмыканий“. Все это не ощущается. Отпел, ушел со сцены и заболел», — добавил певец Игорь Саруханов.

Артистка подозревает, что перенесла новый штамм коронавируса — Кракен. Симптомы совпали: слабость, насморк, головная боль и сильный кашель. Вместе с ней одновременно заболела вся семья. Причем у Иосифа Пригожина ковид подтвердился.

Но больше всего Валерия переживала за мать. Галине Николаевне — 84. Был риск, что инфекция даст осложнения. Певица уговорила ее лечь в больницу.

«Она неделю пролежала, ей там прокапали, пролечили. В общем, сегодня уже выписали. Да, ей еще предстоит лечиться, еще остаточные эти все… Это будет долгий шлейф, конечно», — рассказала звезда.

Несколько лет назад пожилая женщина испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она не могла ходить. Знаменитая дочь отвезла мать в Швейцарию, где Галине Николаевне провели сложнейшую операцию по замене коленных суставов.

«У нее была операция несколько лет назад по замене суставов. По-другому просто нельзя. Она, может быть, и расслабилась бы, не знаю. Когда жизнь идет вперед, мы уже немножечко начинаем меняться ролями, то есть я несу ответственность за нее, ее здоровье. За все, что у нее происходит в жизни», — заявила певица.

Валерия об отношениях с экс-женой Пригожина: «Они расстались не из-за меня»

Восстановление длилось несколько месяцев. После реабилитации Валерия заставила мать заняться спортом.

«Ей очень нравится. Когда мы с ней были в Дубае, она со мной всегда ходила. Я выставляла ей режимы всякие, пока я тренируюсь. Она свои полчаса занималась, потом уходила. Я продолжала тренировку. Мне это очень нравилось, что она всегда составляла мне компанию», — призналась певица.

Артистка надеется: в скором времени они с Галиной Николаевной преодолеют последствия загадочной болезни и вернутся к полноценным тренировкам. Впрочем, для Валерии важнее полностью восстановить свой голос. Ведь до юбилейного концерта осталось несколько месяцев.