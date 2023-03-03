Валерия об отношениях с экс-женой Пригожина: «Они расстались не из-за меня»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Ревнует ли артистка любимого мужчину к Лейле Фаттаховой?

Певица Валерия рассказала о знакомстве с бывшей женой Пригожина — бизнесвумен Лейлой Фаттаховой. Артистка призналась, что у нее нет ревности. Однако их отношения стали дружескими не сразу, сообщает издание StarHit.ru.

Лейла, как и ее бывший муж, занимается продюсированием. И в творческой деятельности пути певицы Валерии и Лейлы Фаттаховой пересеклись. Бывшая супрга Пригожина является продюсером коллектива Bel Suono, а Валерия как-то принимала участие в их концерте. Во время совместной деятельности девушки стали общаться все больше и больше. На данный момент между женщинами нет чувства ревности или соперничества.

«Я никогда не ревновала Иосифа к Лейле. Во-первых, у него после нее были и другие отношения, а во-вторых, они расстались не из-за меня, то есть у нас просто не могло быть взаимных претензий», — рассказала Валерия.

Валерия известна тем, что плотно работает в паре с супругом — Иосифом Пригожиным. Артистка откровенно говорит, что у них в браке есть две темы на которые они конфликтуют чаще всего — вопросы, касающиеся детей и работы.

«У каждого из нас есть свои представления о том, как должно быть, и каждый пытается свое мнение отстаивать», — поделилась звезда.

Однако исполнительница уточняет, что эмоциональные драмы никак не отражаются на семейной жизни.

«Даже если страстно убеждаем в чем-то друг друга, потом все равно приходим к общему мнению», —подытоживает певица.

Валерия отметила, что единственное, что ей не нравится в Пригожине это то, что он заботится о собственном здоровье меньше, чем мог бы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Иосиф Пригожин раскрыл правду о скандалах с мужем своей экс-жены.