Бытовое чудо: 5 необычных способов использовать бумажные полотенца

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Рулон бумажных полотенец есть на каждой кухне. Этот предмет способен выручить во многих бытовых вопросах и не только во время уборки.

Хозяйки знают, что бумажные полотенца — отличный помощник на кухне. Такой предмет всегда находится под рукой, но не многие знают все, на что способны бумажные полотенца. Лайфхаками, как еще можно их использовать, поделилась «Самая полезная программа».

Влажные салфетки из бумажных полотенец

Бумажные полотенца легко можно превратить во влажные салфетки. Для этого достаточно проделать всего несколько шагов:

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взять пластиковый контейнер; налить в него стакан воды, жидкое мыло и немного крема для рук; перемешать содержимое и положить бумажные полотенца; подождать 10 минут; отжать лишнюю жидкость и сложить в удобную емкость.

Самодельная вещь поможет сэкономить на покупке салфеток кругленькую сумму. В магазине зачастую подобный товар стоит довольно дорого, а в пачке влажных салфеток обычно немного, но в быту они требуются часто. Самодельные платки можно делать хоть каждый день, а из одного рулона получить столько изделий, что хватит на несколько месяцев.

Подобную вещь можно положить, например, в машину. Салфетки всегда пригодятся в дороге, ведь в любой момент может понадобиться протереть салон или руки.

Бумажные полотенца вместо растворителя

Бумажные полотенца способны легко оттереть краску с поверхности кожи. Стоит только смочить их растительным маслом и протереть загрязненное место.

Потом надо помыть руки с мылом. Краска полностью стирается за пару минут.

Средство от жира из бумажных полотенец

Чтобы отмыть пластиковый контейнер от жира, можно также использовать бумажные полотенца. Для этого потребуется:

налить в контейнер средство для мытья посуды; добавить воду и бросить скомканные бумажные полотенца; закрыть контейнер крышкой и потрясти.

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Полотенце впитает в себя весь жир, потом потребуется слить пену, выбросить бумажные полотенца и всполоснуть контейнер проточной водой.

Насадка для пылесоса из бумажных полотенец

Использовать в быту можно и втулку от бумажных полотенец. Она легко способна превратиться в насадку для пылесоса, с помощью которой можно убрать пыль и грязь в труднодоступных местах. Потребуются лишь смекалка и умелые руки.

Для создания подобного устройства нужно примотать картонную основу на трубу пылесоса скотчем и придать ей нужную форму. Это приспособление поможет достать мусор откуда угодно.

Чехол для ножа из бумажных полотенец

Многие любители путешествий задаются вопросом, как безопасно перевозить нож в сумке. Для создания чехла для острого инструмента также пригодится втулка от бумажных полотенец.

Для этого следует согнуть края картонного цилиндра, зафиксировать их скотчем. Теперь можно спокойно ехать в лес, на охоту или рыбалку.