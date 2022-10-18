Быстро и чисто: плюсы и минусы гаджетов для мытья окон разной стоимости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wu Xiaoling; 5-tv.ru

Для мытья окон изобретено множество гаджетов. Все они имеют разную форму и цену. К каким устройствам нужно присмотреться, а что не стоит потраченных средств?

Те, кто думает, что мытье окон — это женская работа, глубоко ошибаются. В этом процессе нужны аккуратность, сила, сноровка и, конечно же, специальные гаджеты.

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«Самая полезная программа» в ходе собственного эксперимента выяснила, влияет ли цена приспособлений для мытья окон на эффективность их работы?

В программе были протестированы самые модные и популярные модели очистителей стекол. В испытаниях приняли участие приборы разных ценовых категорий: дешевого, среднего и дорогого.

Загрязнения окон приблизили к тем, с которыми жители домов и квартир обычно встречаются в быту. С внешней стороны на стеклах скапливаются грязь и пыль, а на внутренней остаются следы от скотча после новогодних гирлянд и наклеек, а также капли жира, которые попадают во время готовки на окна в кухне. Также были добавлены пятна от йогурта и творожка. Такие загрязнения могут возникнуть, если в доме есть дети. Чтобы все опыты проводились в равных условиях, для мытья окон использовалась только проточная вода.

Дешевый гаджет: щетка с телескопической ручкой

Дешевый ценовой сегмент представила щетка с телескопической ручкой, которая продается в каждом хозяйственном магазине и стоит в районе 500 рублей.

В рамках испытания были выявлены следующие преимущества этого прибора:

+ имеет низкую стоимость;

+ быстро отмывает молочные продукты;

+ эффективен при удалении засохших капель жира;

+ удобно использовать: можно дотянуться до самых дальних уголков окон;

+ эффективен в борьбе с грязью и пылью;

+ безопасен для использования при мытье окон на верхних этажах.

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Несмотря на все плюсы, щетка обладает некоторыми минусами:

— не избавляет окна от следов скотча без специальной химии;

— на мытье одного окна понадобилось целых 30 минут.

Если приноровиться, то этот прибор — отличный инструмент для удаления загрязнений на стеклах. Если при мытье окон использовать еще и специальную химию, то прибор справится даже с устаревшими загрязнением.

Средняя цена: магнитная щетка для мытья окон

Средний ценник представляла магнитная щетка. Такой прибор состоит из двух частей, внутри каждой из которых установлен мощный магнит. Благодаря этому стекло можно мыть сразу с двух сторон.

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Стоит такой гаджет уже 1000 рублей.

Во время испытаний магнитная щетка показала себя как с положительных, так и с отрицательных сторон. Из плюсов можно выделить следующее:

+ имеет приемлемую стоимость;

+ крепко держится на однокамерном стекле;

+ хорошо отмывает пыль и грязь с внешней стороны окна;

+ помогает ускорить процесс, если стекло не очень грязное и на нем нет жира или клея.

Но у этого приспособления есть ряд очень серьезных минусов:

— половинка гаджета, которая находится с противоположной стороны окна, может случайно упасть, если не использовать страховой трос;

— плохо справляется с жирными пятнами;

— неэффективен без специального моющего средства.

При выборе такого прибора также стоит учитывать толщину окна. Если стекло толстое и состоит из нескольких камер, то гаджет может не схватиться.

Дорогой прибор: робот для мытья окон

Самым дорогим гаджетом, который участвовал в испытании, стал робот для мытья окон. Его стоимость составила целых 18 тысяч рублей. Принцип работы устройства основан на том, что внутри гаджета есть маленький электродвигатель, который создает вакуум, и за счет этого робот прикрепляется к окну.

Из плюсов, которые можно выявить при использовании гаджета:

+ многофункционален, так как может использоваться не только для мытья окон, но и керамической плитки и кухонного фартука;

+ имеет дистанционную систему управления;

+ может работать как от сети, так и от аккумулятора;

+ экономит время на уборку.

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Правда, работа прибора, несмотря на высокую цену, оставляет желать лучшего. Гаджет имеет множество недостатков:

— имеет высокую стоимость;

— может оторваться от стекла и упасть, если не воспользоваться страховкой;

— со сложными загрязнениями справляется не с первого раза;

— круглые щеточки не могут промыть углы окна;

— заряда аккумулятора хватает только на 20 минут.

Оказывается, что при использовании дорогого робота для мытья стекол придется кое-что доделать самостоятельно, поэтому свою цену гаджет оправдает только в том случае, если в доме много окон.