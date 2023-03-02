Заново родиться: как весной замотивировать себя на перемены

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Весна — пора обновлений. Многие в это время планируют начать новую жизнь, но двигаться к цели нужно правильно.

Очень часто люди вдруг осознают, что хотят начать новую жизнь, но откладывают этот процесс на следующую неделю или на будущий год. Но день, когда вся жизнь полностью меняется, не наступает ни в понедельник, ни 1 января. Дела откладываются, а человек не может замотивировать себя на очередные свершения.

Чтобы изменить свою жизнь, необходимо не только желание самого человека, но и его возможности и мотивации. В эфире радио «Петербург» психологи Дмитрий Панасюк и Юлия Вельман поделились советами, как взять себя в руки и создать лучшую версию себя.

Что такое новая жизнь и как ее начать

В психологии понятия «новая жизнь» не существует, потому что заново родиться человек не может, как и отказаться от того опыта, что он получил к моменту изменений. Даже если люди переезжают в другой город или страну, они не всегда готовы избавиться от старых привычек.

Любые изменения подразумевают, что человек отказывается от чего-то устоявшегося во имя нового и более полезного. Большинство людей, как утверждает психология, недовольны текущим положением дел в своей жизни, но заставить себя меняться не могут, потому что этот процесс потребует больших физических и душевных затрат. И не каждый способен сделать отчаянный шаг.

«Не все еще понимают, что такое новая жизнь, потому что это что-то про изменения, а эти изменения очень часто связаны с какими-то усилиями или отказом от каких-то старых привычек. Приходится начинать делать что-то новое, полезное. А для этого нужна решительность», — сообщил Панасюк.

Нередко мешает и неуверенность человека в его желаниях и способностях.

«Бывает, что мы стоим перед выбором между „хочу“ и „точно ли хочу“. Иногда человек собирается начать бегать по утрам, но настоящая мотивация у него особо еще не сформировалась», — рассказала Вельман.

Как утверждает психология, есть три важный параметра, которые помогают измениться. Они формулируются кратко: «хочу», «могу» и «надо». Для полноценного результата все эти понятия должны совпасть в положительном ключе, иначе человека мучает внутренний конфликт. С одной стороны он желает что-то сделать и достижение этой цели ему необходимо, например, изменить пищевые привычки или начать бегать по утрам, но просто не хочет ограничивать себя в любимой еде или просыпаться раньше обычного.

Бывают ситуации, когда человека одолевают несбыточные мечты, и он грезит тем, чтобы реализовать их, но не может этого сделать. Например, у него очень плотный график.

Новая жизнь, согласно психологии, корректнее назвать очередным этапом, потому что этот процесс всегда сопряжен с качественными изменениями. Поведение человека и его привычки вряд ли сразу изменятся, потому что его мозг и тело помнят все, что было до этого, и не способны быстро принять изменившиеся реалии. Однако уже через 21 день навык укрепится в поведении человека, а еще через 45 дней он уже и не вспомнит, как жил без него раньше.

Почему мнение других людей влияет на изменения человека

Чаще всего человек не может начать новый жизненный этап из-за того, что стесняется мнения окружающих и боится осуждения со стороны. В этом случае психология рекомендует понять, что каждый проводит такие изменения в первую очередь для себя. Ему будет комфортно жить с новыми привычками, нормализуется здоровье и наконец найдется способ чувствовать себя увереннее и спокойнее.

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Но важно не забываться и не навязывать друзьям и членам семьи свои новые привычки. Возможно, поначалу придется тяжело, так как надо будет действовать в одиночку, но потом окружающие, увидев результат, тоже подтянутся.

Иногда решение измениться помогает выяснить, кто среди окружающих на самом деле надежный друг, а кто просто пользуется недостатками знакомого. Например, подружка может отговаривать отказаться от похудения, потому что потеряет возможность выгоднее смотреться на фоне. Или супруг уговаривает жену отказаться от повышения, потому что боится потерять над ней контроль, ведь женщина станет зарабатывать больше.

Но отчаиваться не стоит. Свежие увлечения — это возможность приобрести новых друзей, с которыми будут не только общие интересы, но и одинаковые цели.

Именно эти люди станут надежной опорой и поддержкой на путь к новой жизни. Пропустить занятия на языковых курсах не получится, потому что после должны сходить в кафе и обсудить тему лекции, а отменить утреннюю пробежку окажется невозможным, так как уже договорились и друг по бегу очень ждет встречи. А самое главное — появится возможность найти того, кто будет следить за успехами и хвалить даже за маленькие шажки к цели.

Откуда брать энергию для обновления

Чтобы кардинально изменяться, нужны колоссальные ресурсы. Не у всех хватает внутренней энергии одним махом избавиться от лени и начать трансформировать жизнь.

В психологии есть несколько советов, как найти заряд бодрости и не потерять интерес к переменам.

Положительные эмоции. Внутренняя трансформация не должна происходить насильно. Если человек пока что-то не может принять, то лучше отложить решительные шаги и вводить новые привычки постепенно. Например, если женщине трудно отказаться от жирной пищи, то надо исключать ее шаг за шагом, а на смену вводить более низкокалорийные блюда.

Понимание цели изменений. Человеку важно осознать, зачем ему нужны перемены. Тогда легче добиться результата.

Удовлетворенность и чувство нужности себе. Надо полюбить себя и делать то, что приносит удовольствие. Некоторые люди в определенный период осознают, что всю жизнь преследовали чужие цели, всем помогали и заботились о других в ущерб себе.

Требуется понять, что индивид хочет сам, и идти к этой цели.

Если руководствоваться этими правилами, то появится больше энергии.

В каком возрасте поздно менять привычки и начинать новое

Не надо забывать, что полная трансформация — трудный процесс. Иногда первые сложности вызывают страхи и отбивают у человека желание меняться.

Но без сложностей обойтись невозможно. Проблемы возникают перед человеком в течение всей жизни. Сначала он не умел ползать, но несмотря на сотни неудачных попыток и слез, научился это делать. Затем после проб и ошибок встал на ноги и сделал первый шаг. А сколько усилий каждому малышу пришлось приложить, чтобы выговорить первое слово.

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Чаще человек забывает и обесценивает эти первые достижения, но если проанализировать свою жизнь, то становится ясно, что нет ничего невозможного.

«Когда мы говорим: „Я никогда не нарисую картину на выставку“, — мы себя обманываем. Мы на самом деле можем это сделать, приложив большие усилия. Есть огромное количество людей, которые научились чему-то новому далеко не с рождения, а могли начать и в 40, и в 60. И почему бы и нет? Этот процесс зависит от нашего желания вкладываться в результат», — рассказали психологи в радиоэфире.

А если что-то не выходит с первой попытки, то требуется оценить те пути, которыми человек идет к цели. Возможно, ему не подходит этот способ достижения. Например, требуется изменить форму обучения или пройти курс диагностики, чтобы выявить истинную причину лишнего веса.

Пять критериев для постановки целей

В отличие от абстрактных желаний у цели есть путь достижения. Чтобы понять, как добиться результата, надо правильно формулировать задачи на будущее. Цели должны отвечать следующим пяти пунктам:

Конкретность. Когда ставится четкая цель, становится понятно, как ее достичь. Некорректно задаваться желаниями иметь большую зарплату, дружную семью и хорошую работу, так как сложно понять, что под этими терминами подразумевается. Если индивид визуализирует и описывает себе конкретное желание, согласно психологии, он сразу понимает, как добиться желаемого. Измеримость во времени. Если не задумываться о сроках исполнения желания, то мечты рискуют так и остаться мечтами. Чтобы продумать стратегию достижения, обязательно надо наметить конкретную дату. Значимость для человека. Психологи рекомендуют выбирать те цели, которые действительно важны человеку лично. Выполняя чужие условия, индивид не почувствует себя удовлетворенным, когда добьется намеченного, или вообще не сможет получить желаемый результат. Амбициозность (сложность). У любой задачи должен быть повышенный уровень сложности, потому что легкая цель не принесет морального удовлетворения. Задача со звездочкой будет сильнее мотивировать. Соотносимость с другими целями. Часто люди строят в голове воздушные замки, поэтому возникают ситуации, когда они хотят добиться двух кардинально противоположных результатов.

Чтобы не потерять умные мысли, психологи советуют записывать свои цели и задачи на день, а также вести блокнотик, в котором они будут отмечать то, что уже достигли, и хвалить себя и окружающих за это.