Язык цветов: как по подаренному на 8 марта букету определить характер мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Semenova; 5-tv.ru

Традиционным подарком на Международный женский день являются цветы. Мужчины по-разному подходят к выбору букета, поэтому по такому подарку можно многое узнать о характере и чувствах партнера.

По сложившейся традиции 8 марта мужчины дарят любимым женщинам букеты цветов. Несмотря на то, что в 2023-м этот подарок, по подсчетам аналитиков, обойдется в размере не менее трех тысяч рублей, ситуация в текущем году не изменится.

Порадовать вторую половинку — непростая задача. Глаза то и дело разбегаются, а название любимых цветов девушки постоянно вылетает из головы. Выбранный в такой сложной ситуации букет еще больше расскажет избраннице о характере и чувствах возлюбленного. Одни цветы свидетельствуют о романтичности и консерватизме партнера, а другие указывают, что молодой человек пока не готов сделать первый шаг.

Как по цветам определить, на что ради возлюбленной готов мужчина, эксклюзивно Пятому каналу рассказала блогер Аврора.

Три розы

Самым классическим подарком на 8 марта являются небольшие букеты из роз. Многие мужчины считают, что именно эти цветы подходят, чтобы порадовать любую женщину.

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Однако этот подарок не лучшим образом характеризует избранника.

«Три розы — это классика. Как правило, они идут в целлофане и с листочком папоротника. Подаривший такие цветы мужчина не склонен проявлять инициативу и не знает, какие любимые цветы у его женщины, но готов сделать приятное, чтобы избежать конфликта», — рассказала эксперт.

Розы характеризуют нерешительного и неконфликтного человека, который во всем старается сгладить углы и угодить женщине.

В отношениях с таким мужчиной не стоит ждать активности с его стороны. Возлюбленной часто придется брать ситуацию в свои руки и направлять партнера к правильным действиям.

Букет хризантем

А вот хризантемы, преподнесенные на 8 марта, указывают на сильные и глубокие чувства человека, особенно если в букете собраны красные или желтые цветы. Это верный знак, что избранник по уши влюблен.

«Букет хризантем говорит о том, что мужчина — романтик-консерватор. Именно за таких стоит выходить замуж. Как правило, они интеллигентны и любят романтические прогулки на свежем воздухе», — отметила специалист.

С этим партнером жизнь будет окутана атмосферой домашнего тепла и уюта. Рядом с таким мужчиной женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Правда, если девушка хочет бурных эмоций и настроена на активное времяпрепровождение с второй половинкой, то от такого партнера она вряд ли это получит.

Монобукет

Если молодой человек на 8 марта выбрал букет, в котором собраны цветы одного вида, то это хороший знак.

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«Монобукет — мой любимый вариант. Такой мужчина предпочитает элегантную классику и готов потратиться ради любимой», — прокомментировала выбор блогер.

Также стоит обратить внимание на то, какие цветы выбрал избранник. Если это символ Международного женского дня — тюльпаны, то это говорит о любви избранника.

Многое может рассказать и оттенок букета. Красные цветы символизируют страсть и сильные эмоции, белые означают чистоту помыслов и нежные чувства к избраннице. Фиолетовые говорят о желании партнера узнать женщину лучше, ему интересно разгадать тайны ее души.

Не надо бояться желтых тюльпанов. Известная песня, конечно, назвала их вестниками разлуки, но так случилось только в жизни одной девушки. Флористы утверждают, что данные цветы свидетельствуют о желании мужчины радовать возлюбленную, дарить ей тепло и заботу.

Микс-букет

Преподнесенный на 8 марта букет из большого количества разных цветов характеризует вторую половинку с негативной стороны, так как в нем можно усмотреть халатное отношение к женщине. Этот букет часто выглядит как формальный подарок.

«Такой мужчина не знает, какие цветы нравятся его женщине, поэтому взял то, что ему посоветовал флорист», — поделилась эксперт.

Избранница может подумать, что мужчина даже не старался ее порадовать, а просто взял готовый букет и решил не тратить время на составление индивидуального «цветочного послания» для возлюбленной.

Цветы в горшке

Неприятное впечатление на девушку можно произвести, если ей преподнести на 8 марта цветы в горшке. Вопреки распространенному мнению не все женщины любят подобные растения. У некоторых современных леди вообще не остается времени на правильный уход за комнатными «питомцами», особенно если для них нужно создавать определенные условия.

«Цветы в горшке дарят, как правило, очень практичные мужчины», — сообщила специалист.

Обычно подобные подарки делают скупые люди, которые считают покупку срезанных цветов пустой тратой денег. Стоит задуматься, есть ли у женщины будущее с дарителем, если уже в начале отношений он не считается с ее мнением и желаниями.

Букет для любимой

Большие перспективы на создание крепкого и продолжительного союза у женщины есть с человеком, который на 8 марта подарит ей то, что ей нравится.

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«Вишенка на торте — букет для любимой, когда мужчина дарит девушке именно те цветы, которые она предпочитает. Это означает, что он не просто любит ее, а слышит сердцем», — отметила эксперт.

Этот букет говорит об избраннике как о внимательном и заботливом партнере, которому важно, чтобы женщина чувствовала его внимание и заботу. Такой человек станет идеальным мужем.