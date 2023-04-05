Ловушка для насекомых и растворитель: о каких свойствах геля для посуды вы не знали

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Моющее средство — надежный помощник в решении многих бытовых проблем. Оно не только способно оттереть жир, но и помогает во время ремонта, при травмах и некоторых других ситуациях.

В каждом доме на кухне есть средство для мытья посуды. В современном мире эта вещь просто незаменимая. Недорого и эффективно она позволяет бороться с жиром и пригоревшей едой. Но помочь гель может и в других бытовых ситуациях.

Как использовать жидкость для мытья посуды, выяснила «Самая полезная программа».

Смазка дверных петель

Если нервирует скрип дверей дома или на даче, можно легко избавиться от него, если использовать средство для мытья посуды. Надо всего лишь пару капель жидкости нанести на петли. И можно наслаждаться тишиной и спокойствием.

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Незаменимая вещь при ремонте

Каждому, кто собирается делать ремонт, нужно запастись не только краской, но и гелем для мытья посуды. Если необходимо что-то выкрасить, то надо обработать руки средством. После того как работа будет закончена, остатки краски на коже легко смоются проточной водой.

Но не стоит далеко убирать жидкость. Гель следует разбавить в воде и замочить в растворе кисти. Уже через 20 минут краска смешается с водой, и эти инструменты будут готовы к новому окрашиванию.

От ран и ушибов

Моющее средство пригодится и при травмах, когда требуется холодный компресс. Оно станет идеальной основой. Чтобы сделать это, достаточно:

взять пакет с герметичной застежкой;

наполнить его жидкостью для мытья посуды;

убрать в морозилку.

Состав геля позволяет ему не замерзать. При низких температурах он приобретет консистенцию густого желе и долго будет сохранять холод. Синяки и царапины благодаря этому лайфхаку быстро пойдут.

Для стекол очков

Справиться гель для мытья посуды поможет и в ситуации, когда постоянно запотевают стекла очков. Для этого надо нанести несколько капель жидкости на ткань и тщательно протереть ею линзы с обеих сторон.

А как только моющее средство высохнет, следует удалить остатки чистой салфетки и отполировать стекло до блеска.

Составляющая средства от муравьев

Мало кто знает, но гель для мытья посуды можно использовать и в качестве репеллента — средства борьбы с насекомыми. Если беспокоит такая проблема, надо:

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до половины наполнить высокий стакан уксусом;

добавить в него 6-8 капель моющего средство;

долить до верха теплой водой так, чтобы на поверхности появилась густая пена;

оставить эту ловушку в месте скопления мошек и муравьев.

Насекомых привлечет сладковатый запах содержимого стакана, а вязкая жидкость не даст им выбраться наружу.