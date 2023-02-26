Дешево и вкусно: как выбрать кильку в томатном соусе

Технолог Гришин: распознать контрафактную кильку в томатном соусе можно по дефектам на банке

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Любители рыбных консервов часто задаются вопросом, как выбрать вкусную, а главное, качественную кильку в томатном соусе. Совет прост — надо лишь внимательно осмотреть упаковку.

Килька — довольно дешевый продукт, но многие россияне любят и ценят эту консервированную рыбу. Из-за огромной популярности недобросовестные продавцы часто пытаются нажиться на производстве этого товара.

Выбрать вкусные и качественные консервы довольно просто, достаточно лишь взглянуть на упаковку и не гнаться за ценой. На что надо обращать внимание при покупке, выяснила «Самая полезная программа».

Как выбрать вкусную кильку в томатном соусе

Иногда покупателей в консервной банке поджидают неприятные сюрпризы. Пользователи сети часто делятся фото и видео, на которых показывают, что в таре содержится совсем не то, что обозначено на упаковке. В банке из-под кильки плавают другие морские обитатели и даже мусор.

Читайте также Опасность в каждой десятой банке: как выбрать качественную печень трески

«Если компания не заинтересована и не соблюдает определенные базисные принципы по пищевой безопасности, то там действительно может встретиться все что угодно», — поделился опытом Александр Гришин, технолог рыбной промышленности.

Чтобы не нарваться на консервы подпольного производства, надо всегда перед покупкой проверять маркировку.

«Любые рыбные консервы должны иметь обязательно маркировку на банке ножей, которая не должна легко стираться, потому что это сразу говорит о том, что это подделка», — отметил технолог.

В первом ряду маркировки всегда указывается дата изготовления продукта. Многие покупатели ориентируются именно на нее и стараются взять самые свежие консервы, но это не совсем верно. Эксперт сообщил, что кильке нужно вызреть в банке не меньше месяца, только тогда она будет вкусной.

Другой момент, к которому стоит присмотреться потребителю, — это наличие дефектов на жестяной таре.

«Банка, конечно, должна быть без подтеков, без ржавчины, без заусенцев или галочек — так называется дефект, когда может быть нарушен герметичный слой соединения крышки и, собственно говоря, основа банки», — пояснил специалист.

Сколько стоит качественная килька в томатном соусе

В России кильку вылавливают в Черном и Балтийском морях. Так как на севере рыба крупнее и жирнее, стоимость у нее немного выше. Покупатель должен насторожиться, если в магазине на товар, например, произведенный в Калининграде, низкая цена.

Читайте также Готовим с удовольствием: как почистить рыбу без лишних хлопот

Чтобы проверить, влияет ли стоимость на качество продукта, были куплены четыре образца: две банки с черноморской килькой за 44 и 90 рублей и две — с балтийской за 70 и 120.

Масса у всех образцов указана одинаковая — 240 граммов. Но написать на этикетке, как показывает практика, можно все что угодно. В ходе эксперимента проверили, сколько продукта на самом деле хранится внутри консервов. Меньше всего содержимого оказалось в банке за 70 рублей — 236 граммов. Это, по словам эксперта, чуть-чуть ниже нормы. В другие жестяные тары кильки и соуса положили с запасом. Тяжелее всех оказался самый дорогой образец. Он весит 256 граммов. Но технолог рыбной промышленности предупреждает: радоваться щедрости производителя пока рано. Сначала нужно как следует рассмотреть и кильку, и заливку.

Слишком яркий цвет томатного соуса — явный признак, что в его составе кроется краситель. Еще хуже, если выпал осадок. Это означает, что был процесс производства нарушили или при изготовлении использовали сырье не первой свежести.

«Перед производителем, как и перед технологом, стоит задача обеспечить равномерный соус, чтобы он не отсекался. То есть не плавали отдельно, грубо говоря, жировая фракция, отдельно — сухие вещества и вода. Все-таки продукт должен быть равномерным», — пояснил специалист.

Претензии к цвету и консистенции томатного соуса в протестированных образцах у эксперта не оказалось. Чего не скажешь о рыбе. По ГОСТу при изготовлении консервов, согласно рецепту, используют целые тушки рыбы. По этому критерию лучше оказался только самый дешевый образец и тот, что купили за 90 рублей. Хотя и их назвать идеальными никак нельзя.

«Консистенция, конечно, мягковатая у кильки. Она должна быть, конечно же, плотная», — поделился технолог пищевой промышленности.

Идеальная закуска с килькой от шеф-повара Василия Емельяненко

Внутри второго образца вместо целиковой рыбы оказались мелкие кусочки. Это говорит о том, что продукт перестерилизовали или взяли не совсем качественное сырье. Внешний вид кильки из самой дорогой банке тоже подкачал — тушки развалились.

Испытания показали, что высокая цена — еще не гарантия отменного качества. В магазинах стоит ориентироваться на стоимость в районе 60 рублей за банку рыбы.