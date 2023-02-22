Самый популярный подарок: как распознать опасный гель для душа

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Гель для душа — самый популярный подарок мужчинам на 23 февраля, однако выбрать качественное средство не так просто.

Пена для бритья, носки и гель для душа — такой джентльменский набор мужчины чаще всего получают на праздники. Но даже к выбору этого, казалось бы, простого подарка нужно подходить с умом. Некоторые косметические средства могут серьезно навредить красоте и здоровью.

На какие компоненты в составе нужно обратить особенное внимание? По какой цене выгодно покупать хороший гель для душа? О чем говорит большое количество пены? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие компоненты в геле для душа опасны для здоровья

Для поддержания гигиены существует множество косметических средств, однако далеко не все из них могут похвастаться качеством. Поэтому при выборе геля для душа важно учитывать не только приятный аромат, но и смотреть на состав. Дело в том, что некоторые агрессивные компоненты могут спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем.

Как показала экспертиза, важно, чтобы на этикетке средства по уходу не было Кокамида ДЭА (cocamide DEA). Об этом рассказал химик и кандидат технических наук Антон Рыженков.

«При попадании внутрь организма Кокамид ДЭА способен вызвать нарушения работы почек и печени. Кроме того, при значительно высокой концентрации может возникнуть шелушение и раздражение кожи», — пояснил эксперт.

Еще один нежелательный компонент, часто встречающийся в гелях для душа — Динатрий ЭДТА (disodium edta). Его добавляют, чтобы увеличить срок хранения косметического средства. Но, по сути, это канцероген, поэтому использовать его опасно.

«Использовать такие гели лучше редко, чередуя с другими моющими средствами, например, с обычным мылом или другим гелем, который не содержит Динатрий ЭДТА», — посоветовал Рыженков.

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От покупки лучше отказаться и в том случае, если в составе геля есть бензольная кислота (benzoic acid). Этот компонент может вызвать серьезную аллергию.

«Все-таки это карбоновая кислота, которая может обладать раздражающим действием на кожу», — аргументировал химик.

Основа практически всех гелей для душа — ПАВы, то есть поверхностно-активные вещества. Такие компоненты, как лаурилсульфат аммония (Ammonium Laureth Sulfate, ALES) и лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS), считаются самыми вредными.

Самыми качественными и безопасными для кожи можно назвать амфотерные ПАВы, к которым относятся алкилбетаины, сульфобетаины и алкиламинокарбоксикислоты. Они прекрасно удаляют кожный себум, не разрушая защитный барьер кожи.

Для производства качественного геля для душа используются натуральные ароматизаторы и масла. Правда, нужно быть внимательными, если на упаковке написаны слова «parfume» и «fragrance», так как за ними могут скрываться опасное для здоровья сложносоставное вещество. Например, такие вещества, как эвгенол (Eugenol), цитраль (Citral) и кумарин (Coumarin), являются нейротоксичными.

Как выбрать хороший гель для душа в подарок

Из-за обилия ассортимента на прилавках выбрать гель для душа с безопасным составом сложно, но можно. Причем средство не обязательно должно быть дорогим. Так, «Самая полезная программа» выбрала три геля, которые не содержат вредных компонентов. Дешевый образец стоил 120 рублей, гель средней ценовой категории — 250 рублей и дорогое средство — за 900 рублей.

Степень очистки геля для душа

Теперь важно определить, какой из них лучше всего справляется с главной задачей: смывать грязь, пот и жир. Для этого химик Антон Рыженков провел эксперимент в лаборатории. На 50 мл дистиллированной воды разливают 2 мл геля. Затем средство в пробирках взбивают в течение 10 секунд с помощью капучинатора. Главным индикатором качества станет высота пены. В этом испытании лидируют гели за 120 и 250 рублей, у которых столбик пены равняется 60 мм в высоту. Чуть хуже результат у дорогого средства, показавшего 55 мм.

«Поскольку гель для душа смывает грязь и жир с кожи за счет образования именно устойчивых коллоидных систем — мицелл, пена будет косвенно свидетельствовать о том, что гель обладает лучшей моющей способностью», — пояснил ученый.

Отстутсвие вредных компонентов в геле для душа

Для создания пышной пены производители добавляют в косметические средства так называемые ПАВы — поверхностно активные вещества. Самое популярное из них — хлорид натрия, то есть обычная поваренная соль, которая есть в составе всех трех образцов. Правда, злоупотреблять этим компонентом не следует — иначе он плохо скажется на состоянии кожи.

«Если концентрация поваренной соли — хлорида натрия (sodium chlorid) — будет слишком высокая, то это может привести к эффекту высушивания кожи», — подчеркнул химик.

Проверить концентрацию этого ПАВа в трех гелях для душа можно с помощью серебра. При их взаимодействии выпадает белый осадок. Чем выше его плотность, тем больше соли в составе геля. Так, в каждую пробирку наливают 100 грамм воды и 1 грамм геля. Затем туда добавляют каплю реагента раствора нитрата серебра. Худший результат показал дешевый образец: осадок оказался очень плотным. Дорогой гель для душа также завалил испытание. Оба средства будут сильно сушить кожу. В итоге самая низкая концентрация соли оказалась в экземпляре за 250 рублей.

Скорость расходования геля для душа

И, наконец, еще один важный критерий — скорость расходования средства. Ведь гель, который закончится уже через пару недель, покупать невыгодно.

«Чем гуще гель, тем медленнее он расходуется. Чем гель более жидкий и текучий, тем он расходуется быстрее», — поделился химик Рыженков.

Чтобы проверить, какой гель для душа быстрее течет, достаточно наклонить упаковку под углом 90 градусов. Отдельно их следует нанести на стекло, чтобы определить консистенцию. В итоге с испытанием достойно справились образцы за 120 и 250 рублей. А вот самый дорогой продукт не оправдал своей цены: след от капли оказался на треть длиннее, чем у других экземпляров. К тому же, у него самая жидкая консистенция, поэтому средство израсходуется очень быстро.

Получается, что нет смысла переплачивать за дорогие косметические средства от известных брендов. Хороший гель для душа можно купить и за 250 рублей. Он будет отлично пенится, отмывать пот и грязь и при этом не сушить кожу. Главное обращать внимание на состав и избегать опасных компонентов.